El borrador del periodista francés que sigue a Messi en el Mundial: tres jugadores argentinos que lo sorprendieron y el dilema de Argentina

Es mejor decir Messi que Argentina muchas veces en las calles de Doha. “Where are you from?”. “Argentina... Messi”, surge casi como un nombre compuesto. Más fácil de entender. Para aplacar algunas milésimas de segundo de duda, el apellido de Leo sirve para dejar todo claro. Es la gran estrella de este Mundial. Su camiseta se replica en la calle de a miles. Argentinos y extranjeros lucen la celeste y blanca con el 10 en la espalda. Todos quieren saber de él, miran cada gesto, pero hay una lupa especial sobre la figura del capitán argentino desde Francia, su nuevo hogar.

El periodista José Barroso es una de las plumas más destacadas del medio francés L’Equipe, uno de los diarios de deportes más distinguidos del planeta. Llegó a este Mundial para estar cerca de su selección, pero también para mirar los pasos del 30 del París Saint-Germain. “La cobertura es sobre todos los grandes partidos, sobre todas las selecciones, pero hay algo más con Argentina porque está Messi. Es un poco más. Son razones diferentes que se añaden, es el top. Queremos seguir todo, saber lo que pasa, pero no dan muchas cosas eh. Es difícil, no hay nada. También se juega cada pocos días, pero no hubo nada más que las conferencias de prensa. Lo seguimos más que a otro jugador de otra selección, a otras estrellas. Incluso por encima de Cristiano, porque por supuesto Leo juega en Francia. Es una estrella, el top del top. Además es su último Mundial, pero por supuesto que juegue en París es algo importante”, justifica en un perfecto español.

Hace unos minutos, el enviado especial del periódico europeo estuvo en la conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas que sigue de cerca pero que hasta el momento no colmó sus expectativas: “Hay algunos de los que esperaba mucho como Cuti (Romero) y De Paul, que me gusta mucho. De Lautaro (Martínez) esperaba en una gran competición. Los tres, De Paul menos en el último, pero los tres me decepcionaron hasta ahora. También pienso que ahora pasó lo peor y puede ser su Mundial, el de ellos. Pero esperaba mucho de ellos tres”.

Como contrapartida, su agenda se lleva un nombre que no tenía en el radar: Alexis Mac Allister, el mediocampista del Brighton & Hove Albion de la Premier League que fue clave ante Polonia. “Lo que me gusta mucho ahora es Mac Allister, fue enorme en el último partido. Sus posicionamientos, siempre dar soluciones, pero no hubo presión alguna de Polonia. Por eso espero ver lo que pasa. Pero fue perfecto, para mí fue el mejor del último partido. Me gusta mucho Enzo (Fernández)... Para mí era muy jovencito para este Mundial, pero otra vez puede ser una revelación. En Benfica es muy bueno. Y también Julián, ahora porque hizo dos goles, pero es la realidad, sé que a Pep le gusta mucho. Es un estilo muy diferente, me gusta mucho su audacia, que no piensa, parece que pone las cosas a un lado y solo está focus en intentar cosas, y no solo esperar dónde está Leo, qué hace Leo. No, va e intenta”, aporta su mirada ante Infobae.

Precisamente estos tres jóvenes son los que afrontan un desafío que, según advierte, sobrevuela tanto en la Selección como en París Saint Germain: “El equipo está creciendo con Messi. Se tiene que adaptar con el estilo de Messi hoy, que es un poco el problema que tenemos con el PSG. ¿Cómo se juega con Messi hoy? Con Messi con su cuerpo actual. Es una gran pregunta. Pienso que la Selección tiene un tema similar. Es diferente porque hay otras estrellas, claro, pero las estrellas tienen que adaptarse al estilo de Messi hoy. Tiene un talento increíble, único, pero cómo es posible hoy, en el 2022, con el cuerpo de 35 años, jugar con un núcleo así. Es imposible jugar sin ponerlo en el centro, en el corazón de todo, pero el problema es que tienes a Mbappé, a Neymar. ¿Es posible eso?”.

Y compara: “En Argentina tiene otros jugadores, seguro, pero los problemas tácticos para mí son los mismos. Por eso es interesante ver cómo te adaptas. Hay otros que tienen que hacer compensaciones, correr para él, porque él no puede hacerlo. No puede repetir las cosas, sería loco, contraproducente. Es interesante ver eso. Lo que me gusta mucho de este Mundial es que no solo hay Messi. A comparación con 2018, que parecía que le daban la pelota y ‘hazme un milagro o nada’. Y no había nada. Hoy hace milagros, como contra México, pero también hay otros y es interesante. Este Mundial puede ser una revelación para ustedes, un Enzo que hizo una temporada muy buena con Benfica, con Julián, con Mac Allister que no lo conocía sinceramente. Por eso, para hacerlos crecer, es interesante de ver a un equipo. Como decía Scaloni, es un equipo, no sólo es Messi”.

Sentado en una de las mesas del centro de prensa ubicado en el Qatar National Convention Centre, que por este mes cobija a todos los enviados especiales para el Mundial, Barroso se toma su tiempo. Analiza, despliega los conceptos y se muestra feliz por el nivel de Leo en PSG en estos “últimos cuatro meses”. Algo que no sucedió en el inicio: “En la primera temporada hubo críticas, había una duda sobre si ya estaba en el lado posterior de la montaña y era una pena para nosotros. No queremos dañar una leyenda, pero hay que constatar que no está bajando. Pero este año es muy bueno, ver que no está al 100%, pero sí al 100% de lo que puede su cuerpo ahora. Claro, no va a hacer aceleraciones como antes, pero cuando lo hace, hace gestos únicos y por eso es un gran placer, fue un gran placer esta temporada”.

El diario francés le dedica una amplia cobertura a la Copa del Mundo, con la mirada puesta en su equipo nacional, pero también en los grandes partidos y en Messi porque “es uno de los dioses del fútbol, una leyenda”. Y eso significa que la gente quiere saber todo de él aunque las trabas para acceder a él lo preocupan: “Es el PSG y estos clubes es como seguirlo detrás de una ventana. No tenemos contactos directos, es muy cerrado todo, como en la Juve, en Manchester. Es frustrante para nosotros. Si no viene a una zona mixta o a una conferencia de prensa, nunca hablamos con ellos. No sabemos cómo vive, entiendo que no le importa a él. No tenemos contactos directos, pero el club hace todo para que no hablemos. Con Neymar al inicio fue un poco lo mismo pero con los años se abrió un poco y es más fácil, hay relaciones. Pero con Messi nada. Da el sentimiento que viene y se prepara para ir, quizás es un sentimiento falso, pero nos da ese sentimiento”.

