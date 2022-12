Enzo Fernández, nace una estrella: los detalles del rumor sobre el Real Madrid y la lupa de la prensa europea por su gran nivel en el Mundial con Argentina

Enzo Fernández anotó un gol contra México y sumó una asistencia ante Polonia (Foto: Reuters)

* Enviado especial a Doha, Qatar

Real Madrid tendría en la mira a Enzo Fernández tras brillar contra México: la cláusula que beneficia a River Plate La Casa Blanca puso sus ojos sobre el joven mediocampista de la selección argentina. El Millonario conserva el 25 por ciento de su ficha VER NOTA

No es sólo su talento. No es simplemente su cabeza. Es una combinación de factores con un aura especial. Se adueñó del mediocampo de Benfica cuando hacía un puñado de minutos que había aterrizado en Europa después de ser fundamental en River Plate. Lo llamaron al Mundial casi sin sumar acción con la camiseta de la selección argentina previamente, pero apareció en un momento álgido ante México para transmitir tranquilidad y se ganó la titularidad en el tercer partido contra Polonia. De premio, una ovación de la gente cuando fue reemplazado. Enzo Fernández llegó para quedarse. Nace una estrella...

Su nombre está dando vueltas en los medios europeos desde antes que los portugueses desembolsaran más de 18 millones de euros para sacarlo de Núñez. Pero durante los últimos tiempos, el apellido Fernández titiló en el radar de Real Madrid y Barcelona. Este rendimiento destacado en la Copa del Mundo hasta el momento no hace más que alimentar su figura. ¿Tiene chances de dar un salto en el mercado que se aproxima? Los periodistas españoles, que siguen a la selección argentina en cada presentación, se animaron a dar su valoración del mediocampista de 21 años ante Infobae en la zona mixta del Estadio 974 minutos después del 2-0 ante Polonia.

El llanto de Pablo Aimar y la emoción de Lionel Scaloni en los goles de la selección argentina para ganarle a México Los protagonistas con pasado en la Albiceleste se rindieron ante las lagrimas que provocaron los festejos de Lionel Messi y Enzo Fernández en la victoria por 2-0 en el Estadio Lusail por el Mundial Qatar 2022 VER NOTA

“Creo que era increíble que no jugase el primer partido... Era increíble que no jugase el segundo. Y ya me parecía increíble que no jugase este tercero. Al final Scaloni se ha rendido a la evidencia. Enzo es el mejor centrocampista de hoy en día de Argentina, con mucha diferencia Era lógico que jugase. Sí me ha sorprendido que jugase de cinco y no de interior. Me parece un futuro crack”, lo bañó en elogios el reconocido especialista Juan Castro, una de las plumas destacadas del periódico Marca.

Sin embargo, explicó cuáles son los dos problemas que tiene ahora mismo el Merengue para ir en su búsqueda: “Para ir al fútbol español tiene un problema y es que hoy en día es un jugador muy caro. Por eso los grandes de España no van a poder ficharlo ahora mismo. Real Madrid tiene muchos jugadores jóvenes en esa parcela: Tchouaméni, Camavinga, Valverde, quieren fichar a Bellingham. Entonces, en ese sentido, lo tiene complicado. Pero si no fuera por el precio, lo veo un jugador de cualquiera liga. De Premier, de Italia, de España, puede jugar en cualquier sitio”.

Enzo se ganó la titularidad tras ingresar en gran nivel contra México (Foto: Reuters)

Con 24 presentaciones y 3 goles en el Benfica, Lionel Scaloni se decidió a sumarlo a la lista de 26 citados después de probarlo en los últimos dos amistoso previos a iniciar la excursión en Medio Oriente. La lesión de Giovani Lo Celso le abrió la puerta definitiva en la plantilla y él no defraudó. “Se lleva hablando un tiempo sobre todo de la posibilidad que el Real Madrid se interese en él. Jugador joven, además participando mucho en Benfica, en la liga portuguesa que suele ser una liga trampolín en Europa. Muchos jugadores que llegan de Argentina o Brasil, pasan uno, dos o tres años en Portugal y de allí dan el salto a equipos mayores. A veces incluso se siente que la liga portuguesa le puede quedar pequeña, lo está demostrando en el Mundial. Es un jugador con mucha proyección. No sé si todavía ha cuajado para formar parte de un Madrid o Barcelona, pero dentro de dos o tres años por qué no”, analizó ante Infobae Javier Giraldo, periodista enviado por el diario Sport, uno de los más trascendentales en el día a día del Barcelona.

El antes y después de Enzo Fernández: dónde estaba durante el Mundial de Rusia 2018 y el curioso detalle de su firma El autor del segundo gol de la Selección en la victoria 2 a 0 sobre México estaba, cuatro años, cinco meses y cuatro días antes, preparándose para disputar un encuentro crucial con otros jugadores categoría 2001 de River. El ascenso meteórico de un futbolista que dejó las divisiones inferiores en sexta división y nunca tuvo firma: solo escribía su nombre VER NOTA

Iván Martín, de ESPN España y OK Diario, planteó que esta Copa del Mundo podría ser el filtro para transformar los trascendidos periodísticos en acciones palpables: “Creo que lo de Enzo es el típico rumor de Mundial que suele acabar en que realmente sí que gusta y sí que lo desean los grandes clubes. En este caso Real Madrid y vamos a ver Barcelona, que son los que siempre se apuntan. Es un jugador que va creciendo, pero sobre todo con Argentina está haciendo un campeonato del mundo muy importante. Está siendo clave”. Y agregó: “Creo que este mercado de invierno, que va a ser especial por todo lo que está pasando en el Mundial, puede ser un nombre que esté ahí. Aunque creo que el Benfica no necesita vender ahora mismo. Tiene condiciones para el fútbol español. Los jugadores argentinos en el centro del campo del Real Madrid suelen hacerlo muy bien, tenemos el gran recuerdo de Redondo. Creo que si llega al fútbol español no tendría ningún problema para adaptarse”.

No es solamente una sensación que predomina en tierras qataríes o argentinas. Lo que está haciendo Enzo Fernández, con apenas 140 minutos de actividad en la Copa del Mundo, también emocionó a los comentaristas de El Chiringuito, el clásico programa televisivo español, después de la asistencia que le dio a Julián Álvarez. Los casi 40 mil hinchas albiceleste que colmaron el 974 también reconocieron su valía con una ovación estruendosa. Ya nació la estrella.

Seguir leyendo: