El entrenador de Alemania puso en duda su continuidad después de ser eliminado del Mundial Qatar 2022: “Lo veremos pronto”

Hans-Dieter Flick mira su reloj. ¿Habrá sido su final en la selección de Alemania?

La selección de Alemania fue el nuevo batacazo del Mundial Qatar 2022 porque quedó eliminada en primera ronda por segunda ocasión consecutiva después de haber vencido 4-2 a Costa Rica. La sorpresiva victoria de Japón ante España relegó a Die Mannschaft y el entrenador se refirió a su futuro inmediato en el cargo.

Minutos después del triunfo en el estadio Al Bayt, Hans-Dieter Flick fue consultado por su continuidad en el banquillo alemán, donde tiene contrato hasta el 31 de julio de 2024: “Lo resolveremos rápidamente, es difícil responder ahora justo después del partido cuando estamos eliminados. Lo veremos pronto”.

El vínculo de Flick con la Federación Alemana de Fútbol se extiende hasta la Eurocopa 2024. La particularidad de esta competición es que Alemania será el país anfitrión del certamen que se desarrollará en 18 meses. Desde su llegada en reemplazo de Joaquin Low en agosto de 2021, dirigió un total 19 partidos con un total de 12 victorias, 6 empates y 2 caídas. Las derrotas sucedieron ante Hungría por la UEFA Nations League y en el debut mundialista contra el elenco asiático.

En diálogo con la cadena alemana ARD, también abordó la falta de eficacia del equipo que posibilitó la remontada del resultado por parte de los Ticos: “Era nuestro objetivo marcar dos, tres, tal vez cuatro goles. Tuvimos infinitas oportunidades. Pequeños errores trajeron al oponente de vuelta al juego. Así fueron los 20 minutos contra Japón. Podríamos haber hecho el 2-1 contra España al final. Pero no tuvimos ninguna eficiencia en este torneo”.

Qatar 2022 - Costa Rica Vs Alemania - Resumen Del Partido

Además, se refirió a los resultados de su plantel en la previa a este último cruce por el Grupo E de la Copa del Mundo. Una derrota en el debut y la igualdad sobre la hora ante los españoles precipitaron la ilusión alemana: “Hay situaciones que escalan. Si haces una mala pasada, una cosa lleva a la otra. Había una sensación de incertidumbre en el equipo”.

“Sabíamos que cuantos más goles marquemos, más cerca estábamos de España”, declaró en referencia a la cantidad de goles que debían realizar para superar la holgada diferencia de gol rival después de que haya goleado 7-0 a Costa Rica en su partido inicial. Este ítem es el que lo termina dejando afuera. Ambos igualaron en puntos, pero la distancia de tantos era de +6 contra +1 en favor de los dirigidos por Luis Enrique.

En este sentido, amplió: “Conseguimos goles, no marcamos lo suficiente. Por eso estamos eliminados. Después de las oportunidades perdidas hubo una decepción. Sabíamos que Costa Rica es especialmente peligroso en situaciones normales”.

“Podríamos haber marcado en la primera mitad tres o cuatro goles”, lamentó y destacó la importancia del ingreso de Kai Havertz en el complemento para revertir el resultado con un doblete de su autoría: “Fue muy bueno para nosotros, nos dio la vuelta al juego”.

El lamento de los futbolistas alemanes después de quedar afuera del Mundial Qatar 2022

Estas palabras se sumaron a las enunciadas por Thomas Müller. El emblema de la selección alemana esquivó las medias tintas al fracaso alemán y puso en duda su permanencia en el equipo a sus 33 años: “Es un desastre absoluto. Todavía no sé qué va a pasar conmigo. Si este fue mi último partido con Alemania, me gustaría decir unas palabras a todos los fanáticos del fútbol alemán que me han acompañado a lo largo de los años: fue un tremendo placer, querida gente. Muchas gracias”.

Ya es la segunda vez de manera consecutiva que este equipo queda afuera en la fase de grupos: le había ocurrido en el Mundial de Rusia 2018. En esa cita, había conformado el Grupo F e inició con derrota por 1-0 ante México, le ganó 2-1 a Suecia y cayó 2-0 ante Corea del Sur. Finalizó último con tres unidades y sus dos primeros rivales se clasificaron a la siguiente ronda.

En esta ocasión, Japón venció a la lógica y se adueñó de la zona con seis puntos. Se medirá ante Croacia en los octavos de final. España lo escoltó en la segunda colocación (4) y se medirá ante Marruecos. El colista de la zona fue Costa Rica (3).

