Cavani golpeó la pantalla del VAR tras la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar

El delantero se enojó porque no le cobraron un penal

Uruguay quedó eliminado en primera ronda del Mundial de Qatar pese a haber vencido 2-0 a Ghana este viernes en la última fecha. Al seleccionado sudamericano le falto solamente un tanto para superar en diferencia de gol a Corea del Sur, que dio la sorpresa al ganarle 2-1 a Portugal, y tanto jugadores como el técnico Diego Alonso culparon al arbitraje.

“Preguntale a Alonso”: fuertes mensajes de las figuras de Uruguay tras la derrota ante Portugal en el Mundial Edinson Cavani, Luis Suárez, Josema Giménez, Sebastián Coates y Maxi Gómez expusieron su mirada sobre las distintas caras que mostró Uruguay en la derrota ante Portugal, que comprometió la clasificación del equipo a octavos de final del Mundial Qatar 2022 VER NOTA

Es que cuando se disputaba el tiempo adicionado, Edinson Cavani fue derribado en el área, pero el árbitro alemán Daniel Siebert no consideró que sea falta del defensor Alidu Seidu. La bronca del delantero del Valencia fue tal que una vez finalizado el encuentro, y después de haberle reclamado al juez, golpeó la pantalla del VAR que estaba a un costado del terreno de juego y provocó su caída, en una violenta imagen que fue grabada desde las tribunas del estadio Al Janoub.

“No creo que el empate ante Corea nos haya eliminado, nos eliminó el penal cobrado ante Portugal, que la FIFA ahora dice que no fue penal, eso nos elimina”, afirmó el entrenador Diego Alonso en diálogo con medios locales. Otro de los que se enfureció fue Luis Suárez en zona mixta: Ya en zona mixta, “Veo penal a Edi (Cavani), el jugador de Ghana le corta la carrera, hay otro penal clarísimo a Darwin (Núñez), se están cobrando penales y cosas increíbles y ahí esta el Comité de Árbitros y la FIFA que deben explicarse mejor. La FIFA debe poner las cosas en claro”. “Parece que todo fuera contra Uruguay”, lanzó el Pistolero que descargó su arsenal contra el ente radicado en Suiza.

Cavani fue tocado en el área y el árbitro no cobró penal

Horas más tarde, el delantero continuó manifestando su descontento en las redes sociales. “Despedirte así de un Mundial duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que dejamos todo por nuestro país. Orgulloso de ser uruguayo aunque no nos respeten”, escribió en su perfil de Instagram. En el posteo, por otra parte, agradeció el apoyo recibido de sus compatriotas. Por otro lado, de Arrascaeta evitó referirse “en caliente” al colegiado que impartió justicia en este cruce: “Hay que dar vuelta la pagina, lo que pasó pasó y ahora no tenemos nada que hacer. Aún no pude ver la jugada del penal contra Cavani. Pareció penal, son situaciones limites que uno reclama, pero no tenemos la certeza”.

El claro penal que no le cobraron a Uruguay contra Ghana que desató la furia de Luis Suárez Edinson Cavani fue derribado dentro del área en el tiempo adicionado de la segunda parte. Los Charrúas ganaron 2-0, pero les faltó un gol para llegar a los octavos de final del Mundial de Qatar VER NOTA

La bronca contra el arbitraje del alemán se vio también dentro de la cancha, cuando a los 20 minutos el arquero charrúa Sergio Rochet le tapó un penal a Ayew y Federico Valverde, en un ataque de ira, lo festejó de cara al referee. Su acción mereció mínimamente la tarjeta amarilla, pero Siebert se la perdonó.

Cabe recordar que Uruguay necesitaba solamente un gol más para avanzar a octavos de final y enfrentar a Brasil, pero no pudo conseguirlo y Corea del Sur, que dio la sorpresa al derrotar a Portugal, se quedó con el boleto. El combinado de Diego Alonso, era uno de los candidatos a clasificarse a la siguiente instancia, pero como le ocurrió a Alemania, es uno de los campeones que arma las valijas prematuramente y se despide del torneo.

Uruguay se va del Mundial enojado con el VAR y con la bronca de ya no ser El seleccionado de Diego Alonso tuvo un juego mezquino en el primer partido contra Corea, pero ante Ghana mostró su mejor cara y se siente perjudicada por el arbitraje VER NOTA

Seguir leyendo: