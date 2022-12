Sorpresa en la selección de Francia: Didier Deschamps marginó del equipo a un campeón del mundo en 2018

Didier Deschamps es el entrenador de Francia hace más de una década

La derrota de Francia por 1-0 frente a Túnez caló hondo en el plantel a cargo de Didier Deschamps. A pesar de haber clasificado con anterioridad a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, el armado del equipo que cayó en el cierre del Grupo D estalló una pelea desconocida entre el entrenador y uno de sus pupilos.

“No voy a entrar en detalles, tomé la decisión de no dejarlo jugar”, sorprendió Deschamps en la conferencia de prensa posterior a la tarcera fecha de la zona cuando fue consultado por la suplencia de Benjamin Pavard.

El lateral derecho había sido titular en el debut con goleada frente a Australia por 4-1 en el Estadio Al Janoub. El resultado abultado maquilló varios errores cometidos por el futbolista del Bayern Múnich hasta su salida a los 88 minutos. Su lugar fue ocupado por Jules Koundé, defensor central que también puede ocupar esa posición.

Este cambio derivó en una tensa discusión entre el jugador de 26 años y el seleccionador por su mala actuación en este duelo. Hubo un intercambio de opiniones que mostró posturas antagónicas entre ambas partes, según contó el medio francés RMC Sport. El castigo del cuerpo técnico fue desplazarlo a la suplencia en el segundo partido con victoria 2-1 ante Dinamarca.

Adrien Rabiot Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Ibrahima Konate y Antoine Griezmann celebrando uno de los tantos ante Australia

Con la clasificación en el bolsillo, Francia realizó nueve cambios de un encuentro a otro para preservar a diferentes futbolistas como Kylian Mbappé o Antoine Griezmann. La rotación generó la posibilidad del regreso de Pavard a la formación, pero Deschamps prefirió improvisar con Axel Disasi. El zaguero central del Mónaco había ingresado a la convocatoria tras la baja de Presnel Kimpembe.

“Tuve varios intercambios con él y considero que no está de buen humor. Así que me preguntará: ¿es físico, está en su cabeza? El primer partido no ayudó, por supuesto. Es por eso que tomé una decisión diferente”, blanqueó el exentrenador de la Juventus y el Olympique Marsella.

Él fue la voz cantante del entretiempo dentro de un vestuario cabizbajo. El gol de Wahbi Khazri silenció los humores europeos y, en esa charla, pidió una reacción inmediata, mientras el arquero titular, Steve Mandanda, murmuraba ciertas críticas a sus compañeros en voz baja con el objetivo de transmitir un mensaje para levantar un resultado que permaneció con idéntico marcador.

La relación de Deschamps y Pavard entró en un camino sinuoso después de que el futbolista haya salido en septiembre pasado a respaldar el ciclo del técnico que venía de malos resultados en la UEFA Nations League. “Estamos cerca de él. Es una persona importante, que vino a verme a Stuttgart cuando nadie me veía. Le debo mucho, puedo morir por él en el campo”, había declarado en el programa francés Téléfoot.

Benjamin Pavard disputando una pelota en la victoria ante Australia

En conferencia de prensa, Kingsley Coman fue el único que se metió en esta discusión y esquivó posicionarse en algún lado del enfrentamiento: “Hablé con él (Pavard), trabaja mucho. Está muy motivado. Estará listo para el resto de la competencia”.

No es el único frente que tiene al ex futbolista, que se retiró en 2001, como protagonista. El hombre de 54 años ganó el Mundial 2018 y la UEFA Nations League 2020/21 en un ciclo que inició en julio de 2012. Esta década en el cargo podría tener fecha de caducidad en el corto plazo.

“¿Si Didier Deschamps será el entrenador de Francia en el próximo Mundial de Qatar? La respuesta es sí. Le recibí ayer. La cuestión fue abordada en apenas tres minutos. Su voluntad de continuar era muy fuerte, igual que la mía...”, llegó a expresar el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet, en charla con el diario francés Le Figaro en la previa a la cita mundialista y el gran interrogante está puesto en el futuro. Allí, aparece Zinedine Zidane en el horizonte.

El entrenador que ganó 11 títulos en el Real Madrid y se transformó en el segundo más ganador en la historia de la Casa Blanca aún no agarró a ningún equipo después de su exitoso ciclo en España y sería el apuntado por la FFF para ser el sucesor de Deschamps a partir de enero de 2023. Estos rumores crecen después de que Le Graet nunca haya respaldado el ciclo del actual técnico más allá de la Copa del Mundo.

En lo inmediato, el seleccionado francés se enfrentará este domingo desde las 12 (hora argentina) a Polonia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. De pasar esa eliminatoria a partido único, deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de Inglaterra contra Senegal.

