Kun Agüero contó la nueva cábala que surgió con otros jugadores históricos de Argentina: “Entraron como 500”

*La nueva cábala entre el Kun Agüero y varios históricos de la selección argentina

La euforia por el triunfo de la selección argentina ante Polonia que le permitió asegurarse la clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y como primera del Grupo C fue total. Desde los fanáticos que estuvieron en el estadio 974, hasta los millones que siguieron el encuentro por TV deliraron con los goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Justamente, se dio una particularidad en la sede donde se disputó el encuentro final de la fase de grupos. Varios jugadores históricos de la Selección como Hernán Crespo, Cuchu Cambiasso, Juan Pablo Sorín, Javier Zanetti y Gabriel Batistuta se encontraron en la cancha y disfrutaron juntos la resonante victoria de la Albiceleste.

Después del primer tiempo, en el que Messi falló el penal y el partido estaba igualado sin goles, se produjo un cambio que, para uno de los integrantes de la “hinchada de notables” del conjunto de Scaloni, fue clave para el segundo triunfo argentino en la Copa del Mundo. Y lo tuvo a Sergio Agüero como protagonista.

“Tengo que contar una cosa que no tiene que cambiar. Kun, ¿lo decís vos o lo digo yo?”, dijo Crespo al comenzar a contar la anécdota en el programa de Sebastián Vignolo desde Qatar por ESPN.

“Yo estaba tranquilo en el palco, no había nadie. Adelante no había nadie. Una fila de diez, no había nadie, tranquilo. De repente, va a arrancar el segundo tiempo y veo como que empiezan como unos gritos y digo ‘¿Qué pasó?’ Ahí veo que entran Hernán, la novia, entra el Cuchu, Sorín… 500 entraron. Y pregunto ‘¿Qué pasó? No, no, cambiamos de lugar, cábala”, sumó Agüero con su clásico carisma.

Aliento de lujo para la Selección: Gabriel Batistuta, Juampi Sorín, Esteban Cambiasso, Javier Zanetti y Hernán Crespo

“¿Te coparon el palco?”, le preguntó Oscar Ruggeri al ex delantero del Manchester City, que respondió: “Encima arranca y gol”, por el tanto de Mac Allister que abrió el marcador para la selección argentina. “Estábamos en el palco Pupi Zanetti, Cucho Cambiasso, Sorín, Bati, estaba yo con las respectivas familias. Entonces, mirando el partido, 0-0 y erramos un penal. Además, le habíamos comido todo el palco.. Y digo, ‘Che, hay un palco donde está el Kun solo allá’ y me dicen ‘Ah, sí, toda esa comida para él, vamos a cambiar de palco’”, relató el ex entrenador de Banfield y Defensa y Justicia, hoy en el fútbol qatarí.

“Le copamos el palco, y a los minutos, gol. Eso no se cambia ya”, agregó Crespo. Por su parte, Agüero le sumó más de su impronta a la historia. “Estoy terminando de comer una picadita y pum, gol. Y encima festejo el gol con mi hijo y me dice ‘quedate adentro’. Naaa, no seas malo. ‘Quedate adentro que vino el gol’, me dijo. Para, boludo. Y yo le digo ‘cómo me vas a decir eso, estás loco’”.

Además de los familiares de futbolistas, entre los que se encontraban los padres, hijos y esposa de Lionel Messi, hubo aliento especial de grandes ídolos del fútbol nacional que pasaron por la Selección en distintos mundiales. Ahora, a ellos les tocó observar desde afuera, como verdaderos fanáticos que vivieron y sintieron el encuentro a flor de piel.

“Vamos, vamos Selección, hoy te vinimos a alentar... Para ser campeón, hoy hay que ganar”, gritaron desaforados Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorin, Esteban Cambiasso y Hernán Crespo. Los ex jugadores se encuentran en Qatar disfrutando del Mundial y sueñan con ver campeón a la Scaloneta. Algo que ellos no pudieron lograr dentro del campo.

