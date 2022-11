La particular dieta inversa con la que Lewandowski se preparó para derrotar a Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022

Robert Lewandowski festeja el gol que le marcó a Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022 con la selección de Polonia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La selección argentina tendrá otra “final” en el Mundial Qatar 2022 ante Polonia en el 974 Stadium en Ras Abu Aboud. Cualquiera de los equipos que gane el partido avanzará como puntero del Grupo C a los octavos de final para continuar con su sueño de campeón. El conjunto de Lionel Scaloni no tendrá una tarea sencilla ante los europeos, que vienen de ganarle 2-0 a Arabia Saudita y marchan invictos en la zona. Los de Czeslaw Michniewicz apuestan a la capacidad goleadora de Robert Lewandowski, quien tuvo su bautismo en las redes ante los saudíes y quiere seguir demostrando su poderío ante la Albiceleste.

Messi versus Lewandowski, un duelo de gigantes Argentina deberá buscar variantes para poder atacar y doblegar a la muralla polaca. Las dos estrellas de ambos seleccionados tendrán su batalla personal VER NOTA

Si bien el entrenador polaco evitó centrar la atención en el centrodelantero del FC Barcelona, reconociendo las virtudes de su equipo en todas las líneas, los europeos saben que el éxito en la Copa del Mundo depende en gran medida de lo que aporte RL9 en el área. Uno de los secretos del artillero que lleva anotados 77 goles en 136 partidos con la camiseta de su seleccionado, es una particular dieta invertida que le inculcó su esposa, Anna Lewandowska.

Su mujer, medallista de bronce en el Mundial de karate de 2009 y personal trainer, ha sido una de las responsables del cambio en el físico del futbolista de 34 años aportando sus conocimientos a la hora de la alimentación saludable, ya que también es licenciada en nutrición. La pareja lleva adelante una rutina poco habitual que consiste en “comer al revés”; es decir, comenzando por el postre.

¿Qué resultados necesita México para avanzar a Octavos de Final tras la derrota ante Argentina? Es un hecho que de no conseguir una victoria ante Arabia Saudita, el Tri quedará fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 sin importar lo que pase en el Argentina vs Polonia VER NOTA

Además del saludable hábito para ingerir alimentos seleccionados y de alto contenido proteico, Lewandowski complementa con un entrenamiento exigente para tonificar su masa muscular y lucir un cuerpo fibroso, sin grasa, muy similar al del Cristiano Ronaldo. Es más, Tito suele publicar fotos en su cuenta de Instagram posando a torso desnudo, presumiendo de sus marcados bíceps y abdominales.

Robert Lewandowski muestra orgulloso su cuerpo entrenado. El polaco lleva adelante una dieta invertida que lo potencia dentro del campo (Instagram)

Según reveló en The Times, Anna Stachurska (apellido de soltera) comentó que los dos eligieron la “Dieta Invertida” que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las comidas del día y que el patrón dietético que siguen incluye huir de los alimentos ultra procesados, de la lactosa y de la harina de trigo.

Análisis de Polonia, el tercer rival de Argentina en el Mundial: así juega el equipo de Robert Lewandowski, un goleador que busca la redención en Qatar Pese a que su DT asumió el cargo este año y logró la clasificación por repechaje, el equipo no perdió ni recibió goles y el actual goleador del Barça se quitó una espina que lo empuja a ir por más VER NOTA

La pareja suele comenzar con un brownie, pero hecho de cacao puro y a esto le sigue un plato de arroz con carne o pescado seleccionado, para terminar con una entrada, que puede ser ensalada o sopa, según la ocasión.

“Tortitas, brownies, espaguetis de verduras, cremas, aguacate, ensaladas... También nos gusta comer pescado de alta calidad. A veces, después de los entrenamientos, bebemos jugo de remolacha con canela o pimienta de cayena. Comemos carbohidratos y proteínas por separado. Además, solo buenos alimentos y sin lactosa. Una de las cosas más importantes es que no comemos alimentos fritos, y tampoco nada de comida rápida”, aseguró Anna.

Otro elemento distintivo de la dieta de los Lewandowski es el desayuno con atún. Su aporte de ácidos grasos omega 3, diferentes vitaminas del complejo B (B2, B3, B6, B9 y B12) y vitaminas liposolubles, hacen que el desarrollo corporal sea óptimo, se reduzca la grasa y además, tiene beneficios para la reparación de las fibras musculares después de una actividad física extenuante. Este ritual se repite en Qatar, ya que Robert no quiere dar un milímetro de ventaja con sus oponentes.

Sumado a esto, consideran como alimentos prohibidos para la primera comida el día a todo lo relacionado con el gluten y la lactosa. En una entrevista con “Welt am Sonntag”, el ex Bayern Munich trazó una línea con el pasado: “Cuando desayunaba cereales con leche me sentía un poco flojo antes de entrenar”. En cambio, ahora forman parte de su desayuno la leche de almendras, el chocolate negro cien por ciento, leche de coco, vegetales, leche de arroz, pan integral y frutas. Además, su esposa suele recomendar fervientemente el arroz rojo para antes de los partidos, con ingredientes como tomillo, sal, cúrcuma, anís, piñones, manteca clarificada y comino negro.

Robert Lewandowski en una sesión de entrenamientos del Barcelona. El polaco es pura fibra

Pasada la cena, en cambio, el complemento es un plato de arroz con leche (de almendras, arroz o coco) para acumular carbohidratos y glucosa, imprescindibles para los requerimientos energéticos en el campo de juego, mientras que en el día de partido se prioriza una gran cantidad de proteínas (atún, pollo, almendras, palta y piñones) para promover una reparación más rápida de las pequeñas rotura fibrilares en los músculos por esfuerzos considerables.

Tras el esfuerzo de un partido de fútbol, más en esta Copa del Mundo donde el desgaste es mayor, la esposa de Lewandowski sugiere que para el proceso de recuperación se ingieran verduras y palta y las que otorgan beneficios adicionales son el brócoli, el zapallito, la lechuga, la zanahoria y la espinaca. También hace hincapié en reponer el glucógeno para lograr una disminución de la sensación de cansancio. Y para este fin propone los bocadillos: avenas con dátiles tres horas antes de un entrenamiento, barra energética salada o las famosas “bolas de poder” (cacao, jarabe de dátiles, arándanos secos y cocos compactados) entre los entrenamientos, y después de ellos, bebidas isotónicas naturales o cócteles, como leche de coco combinada con frutas.

Estos nuevos hábitos que el 9 polaco sigue al pie de la letra no son casualidad. El futbolista, que es el terror de los defensores, había contado en una publicidad de la marca “Huawei”, que en su infancia tuvo problemas por su físico y le hacían bullying por ser demasiado delgado. Esto hizo que se entrenara de manera especial durante seis horas diarias. Ahora, su dieta alimenticia pasó a ser publicitada especialmente desde que su esposa comenzó a otorgar entrevistas a los medios para comentarla, y el jugador sostuvo que esto fue parte esencial de su éxito como ganador del premio “The Best” que otorga la FIFA al mejor del mundo, en 2020.

De hecho, el goleador es una especie de ejemplo para sus pares, que admiran su constancia y el buen tono muscular que posee. Thiago Cionek, ex compañero de Lewandowski en la selección polaca, admitió en una entrevista que fue tal el deslumbramiento por la dieta que ya por lo menos seis jugadores del equipo la fueron copiando y que la rutina se va extendiendo.

“Robert es un tipo que tiene hambre de mejorar como futbolista y que por eso, tiene una dieta especial que le prepara su mujer y me dijo que el gran cambio en su carrera, cuando llegó a la élite de los clubes y a la selección, fue cuando cambió radicalmente lo que comió. Él trataba de ayudarnos y de influir en nosotros en las concentraciones”, recordó.

Robert Lewandowski en uno de sus entrenamientos. El polaco tiene una exigente rutina

Seguir leyendo: