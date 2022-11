La curiosa comparación que hizo el entrenador de Polonia cuando le preguntaron por Lionel Messi

El orientador, en la conferencia previa al duelo en el estadio 974 (REUTERS/Gareth Bumstead)

En un Mundial parejo en la mayoría de los grupos, los dos clasificados a octavos de final de la Zona C se decidirán en la última fecha. Czeslaw Michniewicz, entrenador de Polonia, atendió este martes a los medios de comunicación antes del encuentro de este miércoles frente a la Argentina en el estadio 974. A la misma hora, Arabia Saudita y México también se medirán con la intención de seguir vivos en el torneo.

No obstante, a pesar de todo lo que hay en juego (los europeos son líderes del grupo con 4 unidades, mientras que la Albiceleste es escolta con 3, misma cantidad que los asiáticos, pero con mejor diferencia de gol), la pregunta constante que merodea el cotejo es que representará el choque entre Lionel Messi y Robert Lewandowski. El DT fue tajante cuando lo consultaron al respecto.

“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski, no es un partido de tenis. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, apuntó el técnico.

“Robert necesita a sus compañeros y lo mismo ocurre con Leo Messi. No lo pueden hacer todo individualmente, el equipo tiene que estar fuerte, pero también necesitan de los demás”, añadió. “Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no solo el portero”, semblanteó cómo llega Polonia al encuentro.

El entrenador, de 52 años, sorprendió al confesarse admirador de la Albiceleste. “Es verdad que desde que soy pequeño fui hincha de Argentina, es una gran Selección, que tiene una gran hinchada.. Recuerdo a Mario Kempes y a otros grandes jugadores, con grandes momentos... Pero mañana será distinto”, aclaró. Y dio un ejemplo de la intimidad para ilustrar lo que genera Messi. “Hay muchos hinchas detrás suyo... Cuando se dio el gol el otro día de Messi, lo estaba viendo y, aunque veían que era de Polonia, me abrazaron igual”.

Michniewicz apeló a una curiosa comparación para describir la influencia de Messi en sus equipos: “Es el Alberto Tomba del esquí, está en todos lados, con un slalom esquiva a todo. Es difícil parar a un jugador como Messi, uno solo no va a poder: tendrá que ser el equipo. Estoy contento con que nos toque jugar contra Argentina y los jugadores lo darán todo. No tenemos estrés, no tenemos presión, hay que disfrutar, estar alegres, porque es algo inusual jugar en un Mundial contra Argentina”, concluyó.

¿Quién es Tomba? Un esquiador italiano, apodado La Bomba, de gran éxito en las décadas del 80 y 90, al punto que ganó tres medallas de Oro en diferentes Juegos Olímpicos de Invierno. Argentina espera definir su pasaje a octavos de final... Deslizándose en el talento de Messi.

