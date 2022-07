Lewandowski, la nueva estrella del Barcelona: los detalles de la guerra con el Bayern para forzar su salida y la extraña dieta que le diseñó su esposa

Robert Lewandowski junto a su esposa Anna. Ahora, su destino será la ciudad de Barcelona (REUTERS/Stephane Mahe)

Con casi 34 años, que cumplirá el próximo 21 de agosto, y con 418 goles en su trayectoria, el goleador polaco Robert Lewandowski, ayudado por su poderoso agente israelí Pinhas Zahavi, volvió a repetir el conflicto de hace ocho años con el Borussia Dortmund antes de ser contratado por el Bayern Múnich, para irse ahora del club bávaro al Barcelona tras una guerra entre los dos clubes que duró meses y que atravesó varias fases.

Cuando se acercaba el verano europeo de 2013, Lewandowski, que había llegado en 2010 al Borussia Dortmund procedente del Lech Poznan por 4,5 millones de euros, ya tenía una oferta del gran rival de su equipo en la Bundesliga, nada menos que el Bayern Múnich, que le acababa de ganar la final de la Champions League, cuando aún le quedaba un año para quedar en libertad de acción.

En aquel momento, Lewandowski, junto a sus dos agentes, Cezary Kucharski y Maik Barthel apostaron (igual que en estos meses de 2022) con que el Borussia Dortmund accedería a transferirlo antes que quedarse sin nada en la caja un año más tarde, pero acaso fastidiados por la intromisión de su rival y la reciente dolorosa derrota en la final de la Champions, los dirigentes no aceptaron y prefirieron que el goleador tuviera que esperar una temporada más para marcharse, aunque fuera con la carta de libertad, y ni siquiera importó su gran producción y hasta sus cuatro goles en el 4-1 de la semifinal de ida ante el Real Madrid, con Jürgen Klopp como director técnico.

Así es que “Lewy” entró en una guerra con sus propios dirigentes, y llegó a amenazar con una huelga si no se le otorgaba un aumento en su última temporada, lo que llevó a decir a un gerente del Borussia Dortmund que “la única valoración que hace Robert es la del dinero”.

Esa vez, el conflicto no le salió el todo bien porque tuvo que esperar un año para salir, lo que ocurrió en 2014, pero Lewandowski aprendió la lección. Frío, con una cultura muy ligada a una permanente exposición de su físico, al mejor estilo de cristiano Ronaldo, aunque no sólo con los ejercicios y entrenamientos sino con dietas saludables, muchos periodistas alemanes consultados cuentan que nunca se lo vio llorar o gritar en un campo de juego y que no es de exteriorizar sus emociones. Apenas, alguna sonrisa y por lo general, cara de póker en casi todas las circunstancias.

El atacante polaco le dijo adiós al Bayern Múnich

Lewandowski decidió encaminarse a la élite del fútbol y contratar como agente al israelí Pinhas Zahavi, el mismo que introdujo al magnate ruso Román Abramovich a adueñarse del Chelsea en 2003 y que fue el factótum del pase de Neymar desde el Barcelona al PSG en 2017 en 222 millones de euros.

Zahavi no es un agente cualquiera, sino que tiene una llegada directa a algunos dirigentes, pero especialmente, a su amigo y ex socio Joan Laporta, el actual presidente del Barcelona, con quien tuvo una intervención fundamental en 2003, en la campaña electoral que lo entronizó al principal cargo de la dirigencia azulgrana.

Laporta no podía alcanzar al principal candidato en las elecciones presidenciales, al reconocido publicista Luis Bassat, y entonces Zahavi ideó una maniobra: por sus contactos en el Manchester United, consiguió que las redes sociales del club inglés anunciaran el fichaje por el Barcelona de David Beckham a dos días de los comicios en el caso de que Laporta ganara. Eso cambió todo, aunque el lunes, el Real oficializara la transferencia del rubio volante derecho, cuando ya nada importaba. Eso sí, al comenzar la temporada, ya con Laporta como presidente, el arquero turco Rustu Recberg, figura en el Mundial de Japón-Corea 2002, y cuyo representante era Zahavi, fue adquirido por el Barcelona.

La amistad entre Laporta y Zahavi se profundizó, a tal punto que el 8 de febrero de 2016 constituyeron la sociedad offshore con sede en Malta “BMVP Limited”, que el agente intentó utilizarla en el pase de Neymar al PSG en agosto de 2017 y de la que en esos meses Laporta se fue por desavenencias.

“BMVP Limited” forma parte de los 13,4 millones de documentos de los “Paradise Papers”, una filtración conseguida por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El propósito de la empresa, al momento de su inscripción, era “gestionar una escuela virtual que provea lecciones deportivas online a través de fotografías de entrenamientos así como de aplicaciones tecnológicas, adquirir y disponer de propiedades muebles e inmuebles, conceder préstamos y facilidades crediticias”, entre otros. Laporta controlaba 500 de las 10.000 acciones, mientras que Zahavi se quedó con 330 y como dirección se colocó una oficina en la avenida Diagonal, en Barcelona.

No fue casual, entonces, que en la búsqueda de renovar el plantel del Barcelona por parte de Laporta, haya recibido el llamado de su amigo Zahavi, quien le recordó que su representado Lewandowski estaría a punto de quedar libre en el Bayern Munich en el verano de 2023 y que entonces, por 40 millones de euros, era capaz de sacarlo de allí para colocarlo en el Barcelona, algo de lo que el presidente azulgrana nunca dudó porque conoce las capacidades de negociación del israelí.

Sin embargo, Zahavi y Laporta se fueron dando cuenta, a principios de mayo, de que los obstáculos serían mayúsculos porque el Bayern se siente cómodo del otro lado, consiguiendo jugadores desde otros equipos por su gran músculo financiero y su gran tradición, pero no tanto cuando puede perder a esos jugadores, y se lo puso muy difícil a sus interlocutores. Tanto, que el delantero polaco no pudo evitar de regresar a los entrenamientos el 12 de julio pasado, cuando había pedido encarecidamente que todo se resolviera antes de esa fecha para no tener que someterse al desgaste de volver a integrar ese plantel (con el que tiene algunas distancias, incluso con el joven entrenador Julian Nagelsmann).

El polaco será el capitán de su selección en el Mundial de Qatar (REUTERS/Kacper Pempel)

Al Bayern no le interesó nada. Ni que Lewandowski dijera públicamente que su ciclo en el Bayern, tras ocho grandes temporadas, estaba acabado y que ya no tenía ilusiones allí, o que enviara permanentes mensajes de expectativa a los hincha del Barcelona, o que le pidiera a Zahavi y a Laporta que por fin resolvieran la situación.

Los bávaros llegaron a ser muy hostiles con el Barcelona, como cuando el ex jugador (que pasó por la cárcel por corrupción) Uli Hoeness, sostuvo que si fuera en la Bundesliga, los catalanes serian sancionados porque con un rojo financiero buscan fichar jugadores caros o también desde el entorno del club alemán se llegó a insinuar que si seguía por este camino, en unos años los azulgranas podían desaparecer, a lo que Laporta respondió públicamente que esas declaraciones le parecían “una broma” y que estaba seguro de que eso “no era serio porque se dijo en las redes sociales y nosotros estamos por cumplir 125 gloriosos años”.

Al final, entre el exteriorizado desgano de Lewandowski en los pocos días de entrenamiento con sus ya ex compañeros, y que el Barcelona elevó su oferta a 45 millones de euros más cinco en variables, ambas partes lograron un acuerdo cuando ya se acababa de vaciar el reloj de arena, porque de lo contrario, el jugador se exponía a una reacción en contra del público del Bayern en la presentación del plantel, y ahora se sumará a su nuevo equipo durante la gira que inició ayer por los Estados Unidos.

De lo que nadie duda de Lewandowski es de su hiper profesionalidad, y parte de ella, que considera fundamental para su éxito, es la dieta alimenticia, que pasó de sorprender a convertirse directamente en un éxito comercial, ideada por su esposa, Anna Lewandowska –originalmente Anna Stachurska-, medalla de bronce en el Mundial de karate de 2009, licenciada en educación física –igual que Robert, ambos graduados en la Wyzszsa Szkola de Varsovia-, personal trainer y nutricionista.

Si en un spot publicitario de “Huawei”, Lewandowski relató que en su infancia tuvo problemas por su físico y se lo criticaba por ser demasiado delgado, por lo que se entrenaba de manera especial por seis horas diarias, ahora su dieta alimenticia pasó a ser publicitada especialmente desde que su esposa comenzó a otorgar entrevistas a los medios para comentarla, y el jugador sostuvo que esto fue parte esencial de su éxito como ganador del premio “The Best” que otorga la FIFA al mejor del mundo, en 2020.

En “The Times”, Anna Lewandowska comentó que los dos han adherido a lo que se conoce como “Dieta Invertida” que se caracteriza por el consumo del postre al principio de las comidas del día y que el patrón dietético que siguen incluye huir de los alimentos ultra procesados, de la lactosa y de la harina de trigo.

En la dieta de “comer al revés”, la pareja suele comenzar con un brownie, pero hecho de cacao puro y a esto le sigue el arroz con carne o pescado selecto, para terminar con una entrada, que puede ser ensalada o sopa.

“Tortitas, brownies, espaguetis de verduras, cremas, aguacate, ensaladas... También nos gusta comer pescado de alta calidad. A veces, después de los entrenamientos, bebemos zumo de remolacha con canela o pimienta de cayena. Comemos carbohidratos y proteínas por separado. Además, solo buenos alimentos y sin lactosa. Una de las cosas más importantes es que no comemos alimentos fritos, y tampoco nada de comida rápida”, asegura Anna.

Anna, la esposa de Robert, lo ayuda en el cuidado de su cuerpo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La esposa de Lewandowski se hizo tan famosa con esta dieta especial que llegó a montar su propio negocio de nutrición, “Health Plan By Ann” y “Foods By Ann”, además de su canal de Fitness en YouTube y una cuenta de Instagram que se dedica a ofrecer rutinas y planes nutricionales.

Otro elemento distintivo de la dieta de los Lewandowski es el desayuno con atún. Su aporte de ácidos grasos omega 3, diferentes vitaminas del complejo B (B2, B3, B6, B9 y B12) y vitaminas liposolubles, hacen que el desarrollo corporal sea óptimo y se reduzca la grasa y además, tiene beneficios para la reparación de las fibras musculares después de una actividad física extenuante. Sumado a esto, consideran como alimentos prohibidos para la primera comida el día a todo lo relacionado con el gluten y la lactosa. En una entrevista con “Welt am Sonntag”, Lewandowski trazó una línea con el pasado: “Cuando desayunaba cereales con leche me sentía un poco flojo antes de entrenar”. En cambio, ahora forman parte de su desayuno la leche de almendras, el chocolate negro cien por ciento, leche de coco, vegetales, leche de arroz, pan integral y frutas.

Anna, además, suele recomendar fervientemente el arroz rojo para antes de los partidos, con ingredientes como tomillo, sal, cúrcuma, arroz rojo, anís, piñones, manteca clarificada y comino negro.

Pasada la cena, en cambio, el complemento es un plato de arroz con leche (de almendras, arroz o coco) para acumular carbohidratos y glucosa, imprescindibles para los requerimientos energéticos en el campo de juego, mientras que en el día de partido se prioriza una gran cantidad de proteínas (atún, pollo, almendras, palta y piñones) para promover una reparación más rápida de las pequeñas rotura fibrilares en los músculos por esfuerzos considerables.

Tras el esfuerzo de un partido de fútbol, la esposa de Lewandowski sugiere que para el proceso de recuperación se ingieran verduras y palta y las que otorgan beneficios adicionales son el brócoli, el zapallito, la lechuga, la zanahoria y la espinaca. También hace hincapié en reponer el glucógeno para lograr una disminución de la sensación de cansancio. Y para este fin propone los bocadillos: avenas con dátiles tres horas antes de un entrenamiento, barra energética salada o las famosas “bolas de poder” (cacao, jarabe de dátiles, arándanos secos y cocos compactados) entre los entrenamientos, y después de ellos, bebidas isotónicas naturales o cócteles, como leche de coco combinada con frutas.

Thiago Cionek, ex compañero de Lewandowski en la selección polaca, admitió en una entrevista que fue tal el deslumbramiento por la dieta del goleador que ya por lo menos seis jugadores del equipo la fueron copiando y que la rutina se va extendiendo.

“Robert es un tipo que tiene hambre de mejorar como futbolista y que por eso, tiene una dieta especial que le prepara su mujer y me dijo que el gran cambio en su carrera, cuando llegó a la élite de los clubes y a la selección, fue cuando cambió radicalmente lo que comió. Él trataba de ayudarnos y de influir en nosotros en las concentraciones”, recordó.

“Estoy feliz cuando inspiro a los demás –dijo Anna Lewandowska en una entrevista concedida a “Business Insider”- Hemos sido pioneros en el mercado polaco en nutrición saludable y este mercado sigue creciendo, lo que muestra que los polacos estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios y ya tenemos en venta unos ochenta productor diferentes”.

Cuando le preguntaron si lo de ella es un hobby o un negocio, respondió que “una cosa no quita la otra. La mía es una empresa que funciona profesionalmente aunque en ocasiones sea mi hobby. Soy la iniciadora y la presidenta de la compañía y las primeras versiones de mi producto se crean en mi cocina. Soy la responsable y una empleada a tiempo completo pero no es la compañía de Robert, aunque a veces me aconseje. Sí es la primera persona en probar mis productos”.

Robert Lewandowski es hijo de Krzysztof, quien fue campeón de judo y futbolista profesional, y que falleció en 2005. Su madre, Iwona, fue voleibolista profesional y más tarde, vicepresidente del club polaco Partyzant Leszno. Su hermana, Milena, también juega profesionalmente al vóley e integra la selección polaca. Tiene dos hijas, Klara y Laura, y con su esposa Ann veranean cada año en Palma de Mallorca, donde tienen una casa.

Lewandowski, la nueva figura del Barcelona (REUTERS/Kacper Pempel)

SEGUIR LEYENDO: