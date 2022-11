Se define el Grupo A del Mundial Qatar 2022: qué necesita Ecuador para clasificar y sus chances de ser primero

Se define el Grupo A del Mundial de Qatar

Todo está listo para el arranque de la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Salvo Francia, Brasil y Portugal, el resto de las selecciones deberá afrontar el tercer partido de sus respectivas zonas con un plus de presión ya que deberán conseguir resultados positivos para acceder a octavos de final.

Este martes se definirán los primeros dos grupos, así como también el primer cruce de eliminación directa en una jornada que contará con cuatro enfrentamientos repartidos en solo dos horarios.

A partir de las 15 GMT (12:00 ARG) se definirá el Grupo A, en donde Países Bajos buscará la clasificación ante la ya eliminada Qatar y Ecuador jugará un partido trascendental frente a Senegal.

Cómo se define el Grupo A

Países Bajos vs Qatar

Con Qatar ya eliminado, el combinado europeo deberá ganar o empatar para acceder a octavos de final. Sin embargo, en el caso de una impensada derrota también podría pasar de ronda pero solamente si Ecuador le gana a Senegal.

Para clasificar como primera de su grupo solo le basta con conseguir un resultado mejor que el que se de entre la selección sudamericana y la africana.

Ecuador vs Senegal

Ambos se jugarán la clasificación a octavos de final. Ecuador llega con más posibilidades ya que una victoria y un empate le servirán para acceder a la siguiente ronda. Para terminar primero de su grupo, los de Alfaro necesitarán un resultado mejor que el de Países Bajos. En el caso de caer ante los africanos, la única posibilidad para avanzar es que los europeos pierdan por una mayor diferencia ante los anfitriones.

A Senegal, en tanto, el único resultado que le sirve es ganar para no depender de otros. Al igual que Ecuador, el conjunto de Aliou Cissé también puede ser primero de grupo solo si Países Bajos no le gana a Qatar. Si no puede pasar del empate, deberá esperar que los de Van Gaal pierdan por dos o más goles.





A qué hora juegan Países Bajos-Qatar y Ecuador-Senegal

7 Estados Unidos (Los Ángeles)

9 México y Estados Unidos (Texas)

10 Estados Unidos (Miami)

10 Perú, Colombia y Ecuador

11 Bolivia, Venezuela y Estados Unidos.

12 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

El conjunto de Alfaro necesita empatar o ganar para acceder a octavos de final (Reuters)

No hay dudas que lo más importante es acceder a la fase de eliminación directa. Sin embargo, el hecho de quedar primeros o segundos del grupo también será un punto a tener en cuenta ya que del otro lado, Inglaterra aparece como la selección más poderosa y que más de uno quisiera evitar.

Cabe recordar que el 1° de este Grupo A se enfrentará al 2° del Grupo B el próximo sábado 3 de diciembre, mientras que el 2° del Grupo A lo hará ante el 1° del Grupo B el lunes 5 de diciembre.





