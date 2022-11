Insólito: crearon una plataforma que calcula la distancia real entre Lionel Messi y Canelo Álvarez para evitar que se crucen

El video de la celebración de Messi que desató la polémica con Saúl Canelo Álvarez

La polémica desatada por los dichos ofensivos de Saúl Canelo Álvarez hacia Lionel Messi continúa sumando capítulos. El boxeador arremetió contra La Pulga luego de que el capitán argentino pateara accidentalmente una camiseta mexicana mientras celebraba la victoria ante los aztecas en los vestuarios del Lusail Stadium. Incluso, el tapatío lanzó una amenaza en su cuenta de Twitter: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

Desde entonces surgieron muchas opiniones, voces a favor y en contra de la actitud de Canelo, que redobló la apuesta y protagonizó idas y vueltas con periodistas y otros deportistas. Y, en medio de las repercusiones, también apareció una plataforma online que pretende ayudar al Diez.

Se llama Messimetral y se trata de una calculadora que mide la distancia real entre Messi y Canelo en función de sus respectivas ubicaciones geográficas. Fue desarrollada por 20Dedos, una agencia de publicidad argentina que se especializa en armado de sitios web, estrategias de comunicación y construcción de marcas. El fin es “evitar” que ambos se encuentren.

La plataforma Messimetral calcula la distancia actual entre Messi y Canelo Álvarez

“Ante esta situación queríamos ayudar desde donde nos toca, por eso hicimos una plataforma que mide la distancia entre Canelo y Messi para que no se crucen”, dijeron desde la agencia. La calculadora está disponible en la Web en forma gratuita y su forma de utilización es muy sencilla: en la página aparece solo la opción de “calcular distancia”, que en base a la información pública sobre la ubicación de ambos deportistas, mide y arroja cuántos kilómetros separan a uno del otro.

Así, al momento de la publicación de esta nota, la plataforma muestra que ambos están a más de 14.000 kilómetros de distancia. Messi, por su puesto, se encuentra en Doha, preparándose para el trascendental partido contra Polonia. Por su parte, el pugilista está en la ciudad de Jalisco, México, según informa la ingeniosa herramienta. En este escenario, Messimetral sostiene que “el riesgo de cruce es bajo”.

La explicación de los desarrolladores de Messimetral

La polémica se disparó a partir de una historia de Instagram que compartió Nicolás Otamendi donde se puede ver a jugadores argentinos festejando el triunfo del sábado pasado. Allí se observa una camiseta del Tri en el suelo frente a Messi, quien al quitarse un botín, termina empujándola con el pie. Ese gesto casual terminó siendo interpretado como una afrenta por muchos usuarios en las redes sociales, entre ellos Canelo Álvarez.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país, hablo de Messi por su mamada que hizo. ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, dijo el púgil en sus primeros posteos. Enseguida, distintos personajes del mundo del fútbol, como el Kun Agüero o Cesc Fébregas, salieron a respaldar al argentino y hasta describieron que es normal que las casacas transpiradas queden en el suelo de los vestuarios hasta la partida del estadio.

En la misma línea incluso se expresó Andrés Guardado, dueño de la casaca que intercambió con el capitán del seleccionado albiceleste: “Sé la persona que es Leo, desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”, declaró en diálogo con TyC Sports.

