El paseo de Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi por el desierto de Qatar: “Atardeceres mágicos”

Antonela Roccuzzo paseó por el desierto con los hijos de Messi

A 24 horas del trascendental partido entre la selección argentina y Polonia, que definirá el futuro del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial Qatar 2022, Antonela Roccuzzo aprovechó la tarde en Doha para ir a recorrer el desierto qatarí, uno de los paisajes icónicos en Medio Oriente.

La esposa de Lionel Messi dejó las calles de la ciudad sede de la Copa del Mundo y se mudó por unas horas junto a sus hijos a un lugar paradisíaco. Como lo publicó en sus redes sociales, la rosarina mostró las mejores postales de una excursión inolvidable tanto para ella como para Thiago, Mateo y Ciro.

“Atardeceres mágicos”, escribió Roccuzzo para acompañar las fotos, en la que se la puede ver sentada en medio de la arena. Otra de las imágenes tiene a los tres pequeños Messi y en una adicional se lo puede ver al menor de los hijos del número 10 de la Selección corriendo por el desierto. La última captura muestra el perfecto atardecer que pudieron disfrutar sin la presencia de Leo, concentrado en la Universidad de Qatar junto al resto de sus compañeros.

Rápidamente, la publicación sumó cientos de miles de Me Gusta. Es más, el posteo superó ampliamente el millón de esa interacción en Instagram. Lo mismo sucedió con los comentarios. Su amiga personal Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, ex compañero de Messi en el Barcelona, le escribió: “Más lindos…” y acompañó con varios emojis de corazones rojos.

El atardecer en uno de los posteos de la esposa de Messi

Lo mismo ocurrió con Daniella Semaan, la pareja de Cesc Fabregas, otro ex colega del capitán del seleccionado en el conjunto catalán, y la esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, que le dejó unas caras con corazones para saludarla en el mundo virtual.

Hay que recordar que, luego del triunfo ante México, las familias de los futbolistas de Argentina se pudieron acercar al búnker de la Selección para pasar un buen tiempo juntos. Familias, amigos y acompañantes se hicieron presentes en Doha para vivir una noche distendida. Uno de los pocos futbolistas que no publicó ninguna foto al respecto fue Rodrigo De Paul junto a Tini Stoessel, quien arribó el viernes y estuvo presente detrás de uno de los arcos en el encuentro frente a México.

Uno de los invitados de lujo que tuvo el multitudinario asado que se realizó en la intimidad del plantel fue Sergio Agüero. Vale recordar que hace pocos días el Kun cuestionó si la AFA quería tener su presencia en la concentración. “‘Si no quieren que vaya, está todo bien, pero que me lo digan en la cara’”, declaró en su momento. En un ambiente de felicidad y relajación, el ex futbolista recibió la invitación y compartió una comida con quienes fueron compañeros en su momento.

Este miércoles, Antonela como sus hijos y el resto de la familia Messi estará en el estadio 974 acompañando al emblema de Argentina, que buscará superar al equipo europeo para asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Thiago, Mateo y Ciro en el desierto

Uno de los hijos de Messi corriendo por la arena

