Marcos Maidana se convirtió en tendencia por la pelea entre Canelo y Messi: la polémica frase que le adjudicaron y su respuesta

Los dichos del Canelo Álvarez a Lionel Messi recorrieron los principales portales del mundo. Y no es para menos, ya que se trata de uno de los boxeadores top de la historia de México y el mejor futbolista de la actualidad, ganador de 7 balones de oro. El pugilista suma entre las cuentas de Twitter e Instagram más de 16 millones de seguidores, mientras que La Pulga tiene 80 millones de followers.

La amenaza y el enojo por redes sociales del Canelo contra Messi fue por dejar una camiseta de México en el piso luego del partido del sábado pasado mientras se producían los festejos por el triunfo 2-0 en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Qatar 2022. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, escribió el campeón de boxeo mexicano en la primera de sus publicaciones y agregó en el mismo hilo de twitter: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

De inmediato, Sergio Agüero y Cesc Fábregas, ex compañeros de La Pulga, saltaron en defensa del argentino, además de periodistas y usuarios. El primero en defender a su amigo y ex compañero fue el Kun, que en su cuenta de Twitter posteó: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”. Y agregó en la misma publicación: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Enseguida Canelo le respondió sin entender las explicaciones de Agüero: “Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”.

También salió en defensa de Messi su ex compañero del Barcelona Cesc Fábregas, que desde su cuenta de twitter escribió: “Ni conoces a la persona, ni entiendes cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido”. Y destacó: “TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.

Asimismo, cientos de usuarios hicieron tendencia a Marcos Maidana, ex doble campeón mundial argentino. Si bien varios bromearon con la vuelta del Chino al ring para combatir al Canelo en defensa de La Pulga y “en nombre de los 40 millones de argentinos”, fue una polémica frase que le adjudicaron al oriundo de Margarita, Santa Fe, la que se hizo viral.

La polémica frase que le fue atribuida al Chino Maidana y que generó memes y reacciones en las redes

“Chino Maidana: ¿que si conozco a Canelo? Si es un bobo que le gusta la prensa y ser observado todo el tiempo. Cuando quiera lo invito a el ring al gil ese. Si te metes con Messi se mete con 40.000.000 milllones de Argentinos”, fue el tuit que se viralizó y del que varios medios del mundo se hicieron eco. Infobae se comunicó con el Chino Maidana quien confirmó que se trata de un fake news. “No fui yo. No hablé nada y no voy hablar”, expresó el doble campeón del mundo de boxeo que se encuentra en sus pagos junto a su familia.

Por supuesto, muchos fanáticos de Messi y sobre todo del ex pugilista argentino quien anunció a este medio su retiro el 24 de abril de 2019, se ilusionaron con verlo de nuevo en los cuadriláteros. Los clásicos memes y distintas reacciones pasaron a ser compartidas y contar con decenas de likes. Sin embargo, hay que aclarar que solo se trata de un deseo, ya que el propio Chino Maidana indicó en más de una oportunidad que sus últimas peleas profesionales fueron y serán las que protagonizó ante Floyd Mayweather en mayo y septiembre de 2014 en Las Vegas.

Las reacciones y memes por “la vuelta” del Chino Maidana para defender a Messi del Canelo:

