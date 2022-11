“Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario”: Cesc Fàbregas defendió a Messi tras los dichos de Canelo Álvarez

Messi celebra el triunfo ante México en el vestuario

Los primeros tres puntos de Argentina en el Mundial Qatar 2022 fue gracias a la actuación estelar de Lionel Messi, que anotó un gol y repartió una asistencia en la victoria por 2-0 frente a México. Todas las cámaras se quedaron con la Pulga, inclusive la de sus compañeros durante los festejos en el vestuario mientras cantaban canciones de cancha y relajaban tensiones luego de una semana cargada de emociones. Sin embargo, nadie imaginó que un gesto del astro del París Saint Germain generaría un conflicto en las redes sociales.

Una historia de Instagram de Nicolás Otamendi mostró la intimidad del plantel en el camerino del Lusail Iconic Stadium y la atención se la quedó el rosarino por un movimiento específico: al sentarse para sacarse los botines, estiró la pierna y pateó la camiseta de México que había cambiado segundos antes. Automáticamente, el boxeador Saúl Canelo Álvarez demostró toda su furia al querer defender los colores de su país y publicó una serie de tweets amenazando a Messi.

El primero en salir en defensa de la Pulga fue Sergio Agüero y quien lo siguió en el mismo tono fue Cesc Fàbregas, amigo íntimo y ex compañero del FC Barcelona. “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”, explicó el volante que actualmente milita en el Como 1907 de la Serie B de Italia.

Fabregas también defendió a Messi ante los tweets de Canelo

Aunque el mexicano se mostró muy activo en su perfil durante la noche del domingo, no hubo respuesta del campeón unificado en los supermedianos al ex jugador del AS Mónaco, ni con el del Manchester City. Dentro de los argumentos que lanzó Álvarez en las redes sociales, hubo una que le molestó en específico: “Desde que está la playera de México en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”.

Vale recordar que el mediocampista de 35 años está en la órbita del Inter de Miami y es una pieza fundamental en el plan para captar la atención de Messi de cara al vencimiento de su contrato con el PSG del próximo 30 de junio de 2023. Otros de los nombres que están bajo la lupa de la franquicia estadounidense es la de Sergio Busquets, Luis Suárez y en un terreno más complicado Jordi Alba, quien viene realizando una muy buena Copa del Mundo con la selección de España.

