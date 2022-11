Neymar se lesiona en el Mundial Qatar 2022 y muchos recuerdan a Camilo Zúñiga y su episodio con el brasileño en 2014

Neymar es duda en el Mundial y las personas recordaron lo sucedido en Brasil 2014. Foto: Colprensa

La selección de Brasil debutó con victoria en el Mundial Qatar 2022. El equipo dirigido por Tite se impuso por 2-0 con doblete de Richarlison sobre Serbia, sin embargo, más allá de la victoria, hubo una noticia que tuvo una mayor trascendencia tras el juego y es la del estado de Neymar Jr., una de las grandes figuras del equipo y quien salió lesionado en el partido.

El ‘10′ del equipo fue inicialista y aunque en la primera parte no fue trascendente en el desarrollo del juego, en la segunda parte aprovechó los espacios a espaldas de los defensores rivales, lo que lo convirtió en el objetivo de los defensores rivales. Tras varios golpes, el entrenador Tite tomó la decisión de sustituirlo al 80′ por Antony.

El jugador del París Saint-Germain salió con algunas muestras de dolor en su tobillo, después se conocieron algunas imágenes que revelaban la inflamación que esta tenía y su estado físico comenzó a preocupar y a ser tema de discusión. A todo esto se sumó un mensaje que dejó el mismo brasileño en el que aseguró que era, “uno de los momentos más difíciles” de toda su carrera.

Neymar sufrió un golpe ante Serbia en el primer partido del Mundial de Qatar 2022 REUTERS/Molly Darlington

La duda con respecto a la posibilidad de que Neymar pueda jugar los partidos restantes en el Mundial es uno de los temas que más ha dado de qué hablar y en las redes sociales muchos usuarios recordaron un episodio similar que vivió el jugador en el pasado Mundial de Brasil 2014 y en el que tuvo como protagonista al defensor colombiano, Camilo Zúñiga.

En los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, la selección Colombia de José Néstor Pékerman fue una de las grandes sorpresas del torneo y en esta fase se enfrentó al equipo anfitrión. La ‘Canarinha’ sumó dos goles en el marcador a través de Thiago Silva y Davis Luiz, James Rodríguez marcó el descuento al 80′. Sobre el final del partido se presentó una jugada en el que el ‘10′ salió lesionado y tuvo que retirarse del certamen.

Al 85′, Colombia estaba completamente lanzado al ataque y en un rechazo el brasileño iba a recibir la pelota, pero Camilo Zúñiga llegó por detrás y con un rodillazo le golpeó la espalda baja del brasileño que tuvo que ser sustituido. Debido a la gravedad del golpe, la gran figura de la Canrinha no pudo estar presente en la semifinal ante Alemania, partido que es recordado por la debacle de Brasil que cayó por 7-1.

Siete año más tarde, Neymar recordó lo sucedido con Camilo Zúñiga y afirmó que, “me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de jugar una semifinal, la final. Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme, pero no podía. Intentaba mover las piernas, pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme”.

Además el brasileño dio a conocer qué le dijeron los médicos tras la lesión, “me examinaron y me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. Le pedí que primero me diera la mala. ‘Estás fuera del Mundial’. Ya llorando le pregunté por la buena. ‘Si hubiera sido 2 centímetros al lado, no volverías a caminar’”.

