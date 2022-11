El mensaje de Neymar luego de que se confirmara su lesión: “Es uno de los momentos más duros de mi carrera”

Neymar no podrá jugar los próximos dos partidos del Mundial de Qatar (Reuters)

Neymar se expresó a través de sus redes sociales para manifestar su dolor por no sufrir una nueva lesión en su carrera, justo en medio del Mundial Qatar, que le impedirá disputar los próximos dos partidos de Brasil en la fase de grupos.

‘Ney’ se lastimó el jueves en la victoria de Brasil sobre Serbia (2-0), en el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo. El atacante, de 30 años, sufrió una entrada del defensor serbio Nikola Milenkovic, minutos antes de que Richarlison sellara el doblete que le dio el triunfo a la Canarinha. El crack fue sustituido por Antony en el minuto 79. En el banquillo hizo gestos de dolor, su tobillo se vio inflamado y abandonó cojeando el estadio de Lusail una vez terminó el cotejo.

“El orgullo y el amor que siento por llevar la camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue dado o fácil, siempre tuve que perseguir mis sueños y mis metas. Nunca desear el mal a nadie sino ayudar a los necesitados. Hoy se ha convertido en uno de los momentos más duros de mi carrera…”, escribió el jugador del PSG.

Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, informó que Neymar sufrió una entorsis en el tobillo de su pierna derecha. Aunque habrá que esperar a unos estudios y al seguimiento que le harán dentro de las próximas 24 horas para saber con claridad el alcance de su lesión que, por ahora, no afectaría la presencia del atacante en el resto de la Copa del Mundo, aunque tal vez pueda descansar. “Fue en un golpe de un jugador del equipo de Serbia. En ese momento se ocasionó la entorsis. Le pusimos hielo y ya iniciamos el tratamiento. Esperamos 24/48 horas para tener una idea más clara de la situación. Seguirá con fisioterapia”, explicó el facultativo.

Neymar abandonó Brasil 2014 en cuartos por una lesión de espalda y en Rusia 2018 estuvo diezmado por una dolencia en el tobillo derecho, donde también tuvo un golpe que lo privó de la Copa América 2019 ganada por el ‘Scratch’.

El mensaje completo de Neymar:

“El orgullo y el amor que siento por llevar la camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue dado o fácil, siempre tuve que perseguir mis sueños y mis metas. Nunca desear el mal a nadie sino ayudar a los necesitados. Hoy se ha convertido en uno de los momentos más duros de mi carrera… y otra vez en un Mundial. Tengo una lesión sí, es molesta, me va a doler pero seguro que tendré la oportunidad de volver porque hacer todo lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros ya mí mismo. ¿Esperar mucho tiempo para que el enemigo me derribe así? ¡Nunca! Soy el HIJO DEL DIOS DE LO IMPOSIBLE y mi FE es infinita.

