Marcó el mejor gol de la historia de los Mundiales según FIFA, enfrentó a Maradona y palpita el partido ante Argentina: “Messi puede ganar los partidos solo, como Diego en 1986″

Diego Maradona y Manuel Negrete en un partido amistoso en noviembre de 1985

“Martino no ha logrado buenos resultados y el equipo no juega bien. Hace cambios, pero los que ingresan no hacen goles y así es complicado ganar. A la gente no se la puede engañar”. De esta manera, se presenta Manuel Negrete, uno de los jugadores históricos del Tri, que no oculta su fastidio por la selección de su país.

Rogelio Funes Mori podría ser titular en México ante Argentina: cómo reaccionará si le marca un gol a la Albiceleste en el Mundial Qatar 2022 Martino evalúa el ingreso del argentino nacionalizado mexicano. El ex River Plate que se desempeña actualmente en los Rayados de Monterrey pelea un lugar con Raúl Jiménez en la zona de ataque VER NOTA

Manolo Negrete es voz autorizada para hablar del encuentro que se viene por la segunda fecha del Grupo C, entre la selección argentina y su par mexicana. “Argentina está obligada a ganar y México deberá aprovechar esa necesidad cuando pasen los minutos y su rival no pueda ponerse en ventaja. El punto al Tri le sirve, pero tiene que ir por todo y aspirar a más; tiene la obligación de ir por el triunfo porque Argentina está debilitada”, remarca el ex futbolista que se destacó en 57 oportunidades y marcó 12 goles con la casaca Tricolor.

Según una encuesta realizada por FIFA en 2018, Negrete anotó el gol más hermoso en la historia de los Mundiales. Fue el 15 de junio de 1986 cuando el ex delantero marcó el primero de volea en la victoria sobre Bulgaria por 2 a 0 que lo depositó en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Gerardo Martino habló sobre la posibilidad de eliminar a la selección argentina y reveló la fórmula para detener a Messi en el Mundial Qatar 2022 El entrenador de México tendrá un partido especial este sábado en el estadio Lusail después de haber dirigido a la Albiceleste entre 2014 y 2016. “Nunca imaginamos este escenario”, declaró de cara a la segunda fecha del grupo C VER NOTA

“Todos los días vuelvo a ver mi gol y ya pasaron 36 años (risas). La gente me reconoce en las calles y cuando llego a mi casa lo miro. A veces hago platicas en las escuelas y en las empresas para hablar de mi pasado como futbolista. Se necesita liderazgo y trabajar en equipo para integrar un seleccionado de fútbol. Para ganar hay que tener decisión y en 1986 la tuvimos”, destaca el hombre de 63 años que recuerda que será el primer Mundial sin Diego Armando Maradona, con quien mantuvo una muy buena relación y lo recuerda a dos años de su fallecimiento.

“Con Maradona tenemos algo en común, dos placas en el Estadio Azteca, una por su gol a los Ingleses y la otra por mi tanto a Bulgaria que, según la FIFA, es el gol más lindo en la historia de los mundiales. Otro día visité a Diego en Cancún y le llevé una foto que nos sacamos; siempre tuvimos una relación muy cordial”, resalta en un mano a mano con Infobae, a horas del choque que se llevará a cabo en el estadio Lusail.

Manolo Negrete en sus inicios en Pumas junto a Hugo Sánchez, en el medio (Foto: Twitter@Transvaal777)

- ¿Cómo observó a México en su debut en Qatar?

México y Argentina se enfrentarán por cuarta vez en Qatar 2022; el Tri nunca ha podido vencer a la albiceleste Ambas selecciones se han enfrentado en Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010: todas con saldo a favor de los sudamericanos VER NOTA

- Tuvo un partido complicado que salva el Memo Ochoa al detenerle un penal a Robert Lewandoski. Tuvo posibilidades, pero no fueron claras. El empate le sirve por el resultado negativo que tuvo la selección argentina que tendrá que salir a comerse la cancha y cuenta con el problema de la clasificación en caso de no ganarle al Tri. De esta manera, México puede manejar la situación sí está concentrado. Pero el seleccionado argentino siempre es muy respetado porque cuenta con muy buenos jugadores.

- ¿De que manera quedó parada Argentina de cara al choque con México?

- Fue una sorpresa su derrota por la calidad de sus futbolistas. Acertó Arabia Saudita con la forma de plantarse en la cancha. Le salió a la perfección su manera de salir a jugar, especialmente el complemento, y luego en ventaja supo pararse en defensa para salir de contra.

- ¿Cómo observas a la selección de Martino para lo que resta de la fase de grupos?

- Tiene calidad, pero le faltó tiempo para compenetrarse y trabajar en equipo. Conformó un buena selección y no mintió por llevar a buenos jugadores. Hoy, se lo critica por dejar afuera de la lista definitiva al Chaco Giménez, a Diego Lainez, pero es su equipo y el que considera que puede sacarlo adelante.

- ¿Qué análisis hacés en la previa a Argentina vs. México?

- Argentina es una selección de la que se habla mucho, que es favorita, pero los partidos hay que jugarlos y viene de perder en su debut con Arabia. La selección argentina tiene un equipazo, pero se le puede hacer partido porque juegan 11 contra 11 y está golpeado anímicamente. Se van a enfrentar en el estadio Lusail con público de ambos equipos y México tendrá el apoyo de sus hinchas, que serán muchos.

- ¿Por dónde pasará la clave del partido?

- Argentina está obligada a ganar y México deberá aprovechar esa necesidad cuando pasen los minutos y su rival no pueda ponerse en ventaja. El elenco albiceleste es un muy buen equipo, pero México podría tener una buena tarde y pegar el batacazo. Será un partido abierto, con goles y ambos equipos se jugarán la clasificación a los octavos de final. México puede manejar el juego por la necesidad del conjunto argentino de salir a ganar los tres puntos. La selección de Scaloni no es invencible. En las apuestas, era un 10 a 1 para Arabia Saudita, que fue la gran sorpresa de la Copa.

Tres mexicanos en el fútbol español en los años ochenta: en los extremos Manuel Negrete y Luis Flores, ambos del Sporting de Gijón, y entre ellos Hugo Sánchez, por entonces goleador del Real Madrid (@cuadrilatero_el)

- ¿México también se jugará su clasificación?

- No tiene tanta presión como Argentina porque por lo menos sumó un punto. El empate con Polonia le sirve, pero un punto con la Albiceleste no le serviría porque le daría mucha ventaja al resultado que podrían tener Arabia Saudita contra Polonia. El punto a México le sirve, pero tiene que ir por todo y aspirar a más; tiene la obligación de ir por el triunfo porque Argentina está debilitada. Luego, nos tocará Arabia Saudita y todos dicen que “a ese equipo se le puede ganar fácilmente”. Pero no se sabe. Nosotros nos enfrentamos a Irak en 1986 y le ganamos 1 a 0, con lo justo. Esos equipos son complicados, no sabes cómo juegan y pueden dar la sorpresa. El seleccionado de Martino está obligado a mostrar una confianza infinita, un trabajo de equipo donde todos estén al cien por ciento de su físico para elaborar juego en la mitad de cancha, y los delanteros deben estar atinados porque si no la podemos pasar mal.

- ¿Por qué es tan criticado Martino?

- No ha logrado buenos resultados y el equipo no juega bien. Hace cambios, pero los que ingresan no hacen goles y así es complicado ganar. En los últimos encuentros, solo ganó un solo encuentro, contra Irak que no está bien calificada. En la preparación para llegar a Qatar, había mucha ilusión en partidos en los cuales nuestra selección la tenía fácil para ganar y perdió. A la gente no se la puede engañar. La Selección tuvo muchos cambios y no define su manera de jugar porque a esta altura debería ser un equipo más claro y no pasa eso.

- ¿El Tri podría sentir las ausencias de Chicharito Hernández, Carlos Vela y Tecatito Corona?

- Corona está lastimado, pero Vela y Chicharito podrían haber estado en la plantilla final. Estos dos están mejores físicamente que otros que están en Qatar, ya que están en competencia y vienen con ritmo. Hernández se la pasa anotando goles y cuenta con una experiencia en un mundial. Vela, por su parte, tiene mucha calidad, pero a veces realiza declaraciones desafortunadas y raras.

- ¿Qué sería para México hacer un buen Mundial?

- La mayoría de los mexicanos piensan que sería muy bueno llegar al quinto partido. Para mí, debe ir poco a poco. Y para hacer un buen Mundial debería ser campeón. ¿Para eso van, no? Porque limitarlos, si van preparados para ganar la Copa.

- ¿Cuál es la gran candidata al título?

- Alemania, Brasil, Argentina y España. Los de siempre. Y hay seleccionados que van a dar la sorpresa.

El histórico golazo de tijera de Manuel Negrete a Bulgaria en los octavos de final del Mundial México 1986

- ¿Cuál es la clave para llegar a disputar el séptimo partido?

- El trabajo en equipo. Que cada uno haga su parte y esté concentrado. El liderazgo de cada uno en su posición y la definición de los delanteros. Los partidos se ganan con goles y sí los atacantes no están finos, no se puede ganar nada. Son los que van a definir los encuentros.

- ¿Qué conoces del seleccionado argentino?

- Cuenta con jugadores muy competitivos. En su mayoría, se destacan en las mejores ligas europeas. Me encanta Lionel Messi, porque, a pesar de lo que digan, ayuda bastante y tiene una definición extraordinaria. Él solo puede ganar los partidos, como lo hizo Diego Maradona en 1986. Argentina tiene esa ventaja de tener un futbolista como Lionel que marca diferencia.

- ¿Cuál es tu primer recuerdo de Diego?

- Recuerdo la primera vez que nos vimos cuando él jugaba en Napoli y yo en Pumas. Nos enfrentamos en un amistoso en Los Ángeles, Estados Unidos, que terminó 1 a 1. Tuvimos mucha comunicación porque en esa época había muchos futbolistas argentinos en México. Alguien me pidió si le podía alcanzar unos papeles a Diego y se los llevé; platicamos y fue muy agradable. A partir de ahí, empezamos una buena relación. Luego, nos volvimos a ver en otro amistoso en California y le ganamos al Azzurro.

- También, se enfrentaron cuando cada uno se destacaba en su selección…

- Si, fue previo a México ‘86 y luego nos vimos durante el transcurso del torneo. Luego, compartimos equipo en una exhibición entre América y Europa. Con Maradona tenemos una cosa en común, dos placas en el Estadio Azteca, una por su gol a los Ingleses y la otra por mi tanto a Bulgaria que según la FIFA es el gol más lindo en la historia de los mundiales. Otro día lo visité en Cancún y le llevé una foto que nos sacamos; siempre tuvimos una relación muy cordial.

- ¿Qué se decía en tu país sobre Maradona antes del comienzo de México 86´?

- Que Argentina era la gran favorita para ganar la copa de la mano de Maradona, porque era la gran figura del equipo; era un conjunto muy bueno. Ya lo habíamos enfrentado antes del mundial y se veía que Diego era la cabeza del grupo por su don y calidad de deportista para poder desequilibrar los partidos; y lo terminó demostrando durante el torneo.

Con Luis Figo en 2016 en un partido conmemorativo por los 50 años de la inauguración del Estadio Azteca (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)

- ¿Cómo fue jugar al lado de Pelusa?

- Muy emocionante. Siempre era muy claro con sus conceptos y con la pelota en los pies. Por ejemplo, hubo una situación donde habló sobre México cuando quedamos afuera contra Alemania por penales en los cuartos de final del mundial 86´. Se burlaba de Hugo Sánchez, porque decía que “fue un cagón al no querer ir a ejecutar uno de los penales”. Son cosas que se te quedan en la cabeza. No le gustó para nada que Sánchez no haya agarrado la pelota. Entramos al vestidor, me vio y me dijo literal “Negrete, Hugo es un cagon” y lo gritó en el vestuario a los cuatro vientos. Lo único que le dije a Diego fue “tienes razón, eso no me lo digas, eso se vio”.

- ¿Qué partido de tu carrera quisieras revivir?

- Me gustaría revivir todos, para pisar nuevamente un campo de juego. Cuando sos futbolista y disfrutas de lo que haces, de la pasión y el reconocimiento de la gente, tenés ganas de volver el tiempo atrás. Especialmente, quisiera revivir el de Alemania, repetirlo y ganarlo, para enfrentar al seleccionado de Carlos Bilardo en la final, partido soñado para todo el pueblo mexicano.

- En el 2018, la FIFA eligió tu volea ante Bulgaria como el gol más lindo en la historia de los mundiales. ¿Qué recuerdos tenés de ese momento?

- Había 114 mil personas festejando aquel recordado tanto frente a Bulgaria. Hoy, no va a ver tanta gente en un estadio en Qatar porque la capacidad es mucho menor. Pero fue impresionante observar los miles de hinchas que levantaron los brazos. He disfrutado bastante aquel momento que no lo cambio por nada y fue el mejor de mi carrera como deportista.

- ¿Pudiste volver a ver ese gol?

- Todos los días vuelvo a ver mi gol y ya pasaron 36 años (risas). La gente me reconoce en las calles y cuando llego a mi casa lo miro. A veces hago platicas en las escuelas y en las empresas para hablar de mi pasado como futbolista. Se necesita liderazgo y trabajar en equipo para integrar un seleccionado de fútbol. Para ganar, hay que tener decisión.

- ¿A qué se dedica hoy en día?

- Terminé mi función de alcalde en Coyoacán, en la Ciudad de México, y estoy trabajando como presidente del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco. Fui candidato a Gobernador de la Ciudad de Guerrero. No gané, pero me ofrecieron este cargo.

Negrete en un evento de la FIFA en la Ciudad de México en 2019 (Photo by Carlos Tischler/Getty Images)

- ¿Por qué cambió el deporte por la política?

- No es que me fui definitivamente del ambiente deportivo, ya que hasta hace poco fui presidente de la Asociación de Futbolistas de México, y estábamos peleando por los derechos de los jugadores. Me acuerdo de que Maradona era el presidente de la Comisión Mundial de Futbolistas y tuvimos mucha comunicación. Luchábamos contra las injusticias que padecían los jugadores por la comercialización y todos los negocios que hay detrás de ellos. En su momento, peleábamos tanto con Diego a la cabeza que hoy los jugadores acceden a las negociaciones que antes no podían.

- ¿Cómo eran esas charlas con Diego sobre esos temas?

- Estábamos alineados y tirábamos para el mismo lado. Tuvimos una muy buena comunicación. porque siempre Maradona buscaba la manera de mejorar la calidad de vida de los futbolistas. En cada país, veíamos ese tipo de situaciones y él siempre fue muy humano con todos sus ex compañeros. Había buena química porque enfrentábamos a los directivos y era medio encajoso, ya que estos buscaban llevarse su parte del dinero y no compartirla con los protagonistas de la pelota. Diego, en su momento, siempre buscó mejorar las condiciones de los jugadores.

- ¿Tuviste relación con el Diez cuando dirigió a Dorados de Sinaloa?

- No la tuve, porque estaba haciendo otro trabajo. Pero noté em mi país, que la gente lo quería mucho. Estuvo dirigiendo en la liga del ascenso, en un equipo muy bueno y al final, logró muy buenos resultados. Fue un buen entrenador que pasó por el futbol mexicano.

Seguir leyendo: