México vs Argentina: el sorpresivo pronóstico de Maxi Rodríguez para el partido del Grupo C

Maxi Rodríguez señaló que México podría romper la racha negativa contra Argentina en Qatar 2022 (Shaun Botterill/Getty Images)

México y Argentina volverán a verse las caras en una edición de la Copa del Mundo. En el segundo encuentro del Mundial de Qatar, los dos cuadros buscarán acercarse a los octavos de final luego de que Arabia Saudita sorprendió a la albiceleste en el debut. Aunque los sudamericanos lucen como favoritos sobre el combinado dirigido por Gerardo Martino, Maxi Rodríguez dio a conocer su pronóstico y sorprendió por su declaración.

Cuál es la alineación para el México vs Argentina que recomendaron al Tata Martino Gerardo Martino se enfrentará a la selección de su país con la obligación de darle un buen resultado a los mexicanos

Durante una entrevista con la agencia The Associated Press (AP), el personaje que eliminó a México del Mundial de Alemania 2006 reconoció que el rumbo del encuentro puede ser diferente al esperado por la gran parte de la afición. Y es que dio el beneficio de la duda al cuadro mexicano al afirmar que toda racha negativa puede finalizar en cualquier momento, aunque no deseo que sea en el certamen vigente.

“Psicológicamente puede influir (el historial de victorias a favor de Argentina), es probable que el jugador mexicano piense: ‘juego con esta selección, no se le puede ganar’, pero todos los partidos son diferentes. Toda racha siempre se corta, pero ¡que no suceda en este mundial”, señaló ante los micrófonos de la agencia informativa.

¿Cuál es el historial de México y Argentina en mundiales?

Aunque Argentina se presentó a la que podría ser la última justa mundialista de Lionel Messi como una de las selecciones favoritas para llevarse el título, el apabullante historial en encuentros contra México al interior del certamen los favorece. La primera ocasión que los dos combinados se enfrentaron fue en la Copa Mundial de Alemania 2006, durante la primera ronda de eliminación.

Al haber finalizado como el segundo lugar del Grupo C, a los aztecas les correspondió enfrentar a la albiceleste durante los octavos de final. El encuentro lució parejo, pues los mexicanos abrieron el marcador gracias a Rafa Márquez en el minuto 6, pero Hernán Crespo fue el encargado de emparejar las acciones tres minutos después. Cuando la tanda de penales parecía segura, al 98′ Maxi Rodríguez anotó el tanto de la eliminación tricolor.

Por qué Joserra cree que México no tiene oportunidad contra Argentina en Qatar 2022 José Ramón Fernández mostró la "lógica" de lo que podría ocurrir en el duelo del Tri contra los albicelestes, así que pidió no hacerse ilusiones

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, el panorama fue similar. México fue segundo lugar del Grupo A y tuvo que enfrentar a Argentina, líder del sector B. En dicha ocasión el partido no fue tan parejo, pues la albiceleste se fue al frente con un tanto de Gonzalo Higuaín y un par más de Carlos Tévez, mientras que Javier Hernández descontó para los aztecas.

El empate ante Polonia situó a México en mejor posición y momento anímico que los argentinos (AP Photo/Aijaz Rahi)

En el Mundial de Qatar 2022 el destino volvió a conjugar a mexicanos y argentinos. El partido no es de eliminación directa en estricto sentido, pero el resultado de los encuentros previos de ambos equipos lo convierten en un escenario crucial para determinar su futuro en el torneo.

El mensaje de Checo Pérez a Memo Ochoa después de la atajada a Robert Lewandowski Una enorme cantidad de personalidades reaccionó a la atajada del arquero que le dio a la Selección Mexicana su primera unidad en el Mundial de Qatar 2022

Una de las selecciones más cuestionadas de México en los años más recientes tendrá ante sí la posibilidad de eliminar a quien ha sido su verdugo en dos ocasiones. Debido a la derrota padecía ante Arabia Saudita, una más con el tricolor dejaría a la Argentina sin ninguna posibilidad de acceder a los octavos de final.

Por otro lado, el margen de error para los del Tata Martino es más amplio. Con el empate aún tendrían la posibilidad de aspirar a la siguiente ronda y la victoria prácticamente los pondría dentro y con su futuro en manos propias.

Con la presión sobre sus hombros, los 22 elegidos para la batalla se darán cita en el Estadio Lusail para escribir un capítulo más en el historial de la nutrida rivalidad futbolística entre naciones.

