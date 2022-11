La Volpe explicó cómo el Tri le puede ganar a Argentina

Ricardo La Volpe, ex director técnico del tricolor argumentó cómo debe jugar la Selección Mexicana ante Argentina en Qatar 2022. (Twitter/@miseleccionmx/@RicardoLaVolpeG)

Este sábado el combinado tricolor enfrentará a Argentina por cuarta ocasión en la historia de los Mundiales. Ambos equipos necesitan sumar tres puntos para poder acercarse a la clasificación, por lo que el ex director técnico Ricardo Antonio La Volpe describió de manera táctica qué debe hacer la escuadra de Gerardo Martino para vencer a la “Scaloneta”.

En el programa de Los Maestros de TUDN, el ex estratega de México en la Copa del Mundo de Alemania 2006 hizo apuntes de la alineación de la Selección Mexicana y quiénes deberían jugar este sábado, en partido correspondiente a la Jornada 2 del Grupo C, del Mundial Qatar 2022. Reveló que la formación debe ser de 4-3-3.

“Para mí tiene que jugar igual. Van a jugar (Jesús) Gallardo, (Héctor) Moreno... la línea de cuatro... (Jorge) Sánchez o Kevin (Álvarez); este para mí es el jugador más importante (Edson Álvarez), en el sentido que, en el mismo parado que hizo el otro día con los tres puntas. Esta variante es a la que a mí me gustaría, la línea de tres, para darle la salida clara con una línea de tres”, declaró.

Esto señores es hablar fútbol!!! Más charlas así. FELICIDADES TUDN 🙌🏼pic.twitter.com/NItDvXC1Id — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 24, 2022

El también ex director técnico del América apuntó que Luis Chávez debe iniciar para enfrentar a Leandro Paredes, y que Héctor Herrera como volante se queda con el 10, “pero ya mando a mi lateral, porque salgo con línea de tres, para que Ángel Di María que me siga, pero aunque me siga, tengo la diferencia numérica con estos dos”, opinó.

Y agregó que con esa formación no se regala el mano a mano en contra de Memo Ochoa, “cuándo perdamos la pelota, que yo vea, somos tres contra Messi y Lautaro; Gallardo va contra Rodrigo De Paul; el pibe Chávez va contra Paredes; Herrera va contra (Enzo) Fernández; y “Sánchez va contra Di María. ¿En dónde está el mano a mano?”, explicó.

La Volpe debatió su punto de vista con sus compañeros del programa: Ricardo Peláez, Jaime Lozano, Mauro Camoranessi, Javier Aguirre, y Nicolás Larcamón.

Será la cuarta vez que la Selección Mexicana enfrente a Argentina en el campeonato de la Copa del Mundo. Los resultados no han sido favorables para el Tri, tres derrotas: 6-3 en Uruguay 1930 (fase de grupos), 2-1 en Alemania 2006 (octavos de final), y 3-1 en Sudáfrica 2010 (octavos de final).

El equipo de Gerardo “Tata” Martino disputará su segundo compromiso en esta justa mundialista contra la Albiceleste el sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Lusail.

Chucky Lozano reconoció que Argentina es un rival muy complicado

El jugador del Napoli de Italia se presentó en conferencia de prensa, donde se mostró confiado por las capacidades del Tri ante la oportunidad de revancha, aunque sostuvo que se trata de una rival complicado.

“Vamos a enfrentarnos a una gran rival que tiene al mejor del mundo, Messi, y con otros grandes jugadores que juegan en grandes clubes. Creo que ellos tiene la responsabilidad de salir con todo. Debemos estar con la mentalidad de que ellos van a salir de la mejor manera y bueno, nosotros también”, declaró el Chucky ante medios.

Hirving Lozano en conferencia de prensa, previo al partido contra la Albiceleste. (Twitter/@miseleccionmx)

Asimismo, Lozano comentó sobre lo que el conjunto tricolor hizo contra Polonia: “Creo que mostramos otra cara diferente. El equipo hizo un buen partido, pero ahora nos toca contra Argentina que es un rival muy complicado. Tiene al mejor del mundo y a grandes jugadores entonces estamos trabajando para llegar de la mejor manera a ese partido.

