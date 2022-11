La estrategia de “Tuca” Ferretti para que México clasifique a Octavos en Qatar 2022

Ferretti fue entrenador de la selección mexicana de forma interina en 2015 y 2018 (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Previo al duelo de alto voltaje entre México y Argentina correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos de Qatar 2022, muchos talentos de los medios, periodistas expertos, entrenadores y futbolistas lanzaron su opinión sobre lo que puede pasar. Ricardo “Tuca” Ferretti no fue la excepción y dio su opinión sobre lo que espera del cotejo y por supuesto, dejando su pronóstico para el Tricolor.

En entrevista para el canal de Tik Tok de Roberto Gómez Junco, “Tuca” reveló su postura respecto a la participación de México en el actual Mundial y la forma en que se debe jugar la selección sudamericana. “Argentina, con que no cometamos distracciones defensivas, creo que podemos sacar un buen empate”, señaló el ex timonel de Tigres.

Posteriormente, Ferretti señaló que el problema del cuadro Tricolor llega cuando lo dan por favorito. “Todos nos dan por muertos, y cuando nos dan por muertos es cuando realmente salimos y les partimos la cara a todos. A mi me preocupa cuando nos dan por favoritos, porque nos tiemblan las cañitas, ya que ahora si tengo que demostrar que soy favorito”.

Por último, el ex estratega del Tri mencionó que el partido y rival que realmente le deben de dar importancia, es al último contra Arabia Saudita. “Arabia es la que me preocupa, no se puede empatar con ellos, hay que ganarles”. Partiendo de la idea de Ricardo, el combinado azteca si puede llegar al tercer partido de grupos con la necesidad si o si de conseguir una victoria.

Sin duda alguna, Ferretti es una voz autorizada para hablar u opinar del fútbol mexicano, pues es uno de los técnicos más ganadores en el balompié azteca por su época dorada con los Tigres de Nuevo León, club con el que consiguió 5 títulos de liga. Aunado a ello, es importante mencionar que también tuvo un par de etapas efímeras en el banquillo de la selección mexicana.

En su momento, el “Tuca” Ferretti recibió ofertas de Justino Compeán y más recientemente de Yon de Luisa, ambos presidentes de la federación mexicana de futbol, para tomar las riendas del combinado azteca tras la salida Miguel Herrera en 2015 y Juan Carlos Osorio en 2018; sin embargo, nunca aceptó del todo el cargo y solo asumió el cargo de manera interina.

Fiel a su idiosincrasia, el carioca tiene un duro carácter y que difícilmente se deja controlar o permite que alguien interceda en la toma de sus decisiones, motivo por el cual nunca dio el “Si” definitivo. Además, mucho se habló de los constantes choques que pudo haber tenido con la federación al momento de que le pidieran hacer anuncios publicitarios o grabar comerciales por acuerdos económicos.

Ferretti tiene bien controlado su manejo de asuntos comerciales, dentro y fuera de las instituciones en las que dirige. El timonel brasileño jamás se ha prestado para protagonizar un comercial; lo cual deja claro que su único y genuino interés es el ámbito deportivo. A pesar de que su estadía con el Tri fue de manera interina, le fue más que suficiente para obtener el pase de México a la Copa Confederaciones del 2017, esto tras superar 3-2 a Estados Unidos.

Hoy “Tuca” Ferretti fue presentado como DT interino de la selección nacional y eso comenta sobre las críticas...



No habrá golpes... dice. pic.twitter.com/OzNXRMH1oc — ⭐️ Pedro Antonio ⭐️ Flores ⭐️ (@hagala_) September 3, 2018

Para muchos, el ex timonel de los Pumas, era o es el técnico idóneo para comandar al combinado mexicano. Su gran trayectoria dentro del balompié azteca lo avalan como uno de los mejores postores para llevar a México por un buen camino, aunque cada vez luce más complicado que se pueda dar dicho acontecimiento.

