Saque de abajo y “Gran Willy”: el divertido punto que un alcanzapelotas le jugó a Rafa Nadal en su visita a la Argentina

*El divertido momento entre el Ball Boy y Rafa Nadal

Rafael Nadal dio un espectáculo en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires en una exhibición de tenis que brindó junto al noruego Casper Ruud, a quien venció en el duelo amistoso por 7-6 y 6-2. El resultado fue una mera anécdota. El público solo quería ver al ídolo español desplegar su talento en la cancha y quien tuvo ese privilegio en primera persona fue un alcanzapelotas que se encontraba en el court cumpliendo con su función.

El Ball Boy cumplió su sueño al jugarle un punto a Rafa. El chico se encontraba en el sector del tenista noruego y, mientras descansaba en su silla, tomó la raqueta para meterse a pelotear unos instantes con el jugador que más Grand Slams ganó en la historia. Durante los escasos minutos que duró el intercambio se pudo observar la alegría del joven, quien se dio el lujo de responder con una “Gran Willy” que terminó fuera de los límites de la cancha.

Con atrevimiento y naturalidad, el colaborador le sacó de abajo a Nadal, quien respondió yendo a la red. Todo terminó con un globo profundo del manacorí que obligó a su pequeño rival a realizar el golpe con la raqueta entre las piernas y de espaldas que patentó el gran Guillermo Vilas.

La exhibición siguió y, tras el duelo entre Nadal y Ruud, llegó el momento del encuentro de dobles, en el cual hicieron su aparición ante el público las ex tenistas argentinas Gabriela Sabatini y Gisela Dulko. Antes del encuentro, los jugadores invitados recibieron una camiseta del seleccionado argentino con sus respectivos nombres.

Entre los invitados al histórico evento que se realizó en el estadio Mary Terán de Weiss ante 15 mil espectadores estuvo presente David Nalbandian. En tanto que Juan Ignacio Chela y Mariano Zabaleta, rivales de Rafa durante sus carreras, oficiaron como presentadores del evento.

* La exhibición de Rafa Nadal y Casper Ruud en Buenos Aires

Nadal vivió con expectativas su llegada a Buenos Aires para disputar la exhibición ante Casper Ruud. Los números 2 y 3 del ranking ATP reeditaron el enfrentamiento que sostuvieron el viernes 18 por la fase de grupos del Masters, cuando el español se impuso por doble 7-5 al noruego, que sin embargo siguió su camino hasta perder en la final contra Novak Djokovic. Rafa había encarado el encuentro contra Ruud ya eliminado por haber perdido sus dos primeros partidos, el segundo de ellos contra el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Para Nadal esta fue su quinta visita a la Argentina, que incluyó tres participaciones en el torneo ATP de Buenos Aires, y otra gira de exhibiciones que lo tuvo como protagonista en la temporada 2013.

“Estoy muy feliz de estar en la Argentina, después de varios años de no haber tenido la oportunidad. Tengo la ilusión de poder compartir con el público argentino, que es muy apasionado y entendido de este deporte. Siempre me han tratado de la mejor manera posible y me llevo energía positiva”, expresó el manacorí en la conferencia de prensa.

Rafa Nadal recibió la camiseta argentina junto a Casper Ruud. Luego, jugó un partido de dobles con Gabriela Sabatini (REUTERS/Agustin Marcarian)

