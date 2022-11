Mundial Qatar 2022: sin deslumbrar, Suiza ganó en su presentación inicial ante Camerún

El combinado suizo venció en su debut mundialista a la selección de Camerún por la mínima diferencia (1-0). Imagen: REUTERS/Suhaib Salem.

El espectáculo más grande en la historia del deporte global, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 inició para el furor de los aficionados más pasionales al balompié. Hoy se desarrollaron las primeras fechas de los grupos G y H dando así por finalizada la ronda inicial del certamen. Desde la pura madrugada las emociones rodaron en Medio Oriente y los encuentros desataron la felicidad en los amantes del deporte.

Nació en Camerún, juega para Suiza y fue verdugo de su país natal en el Mundial Qatar 2022: la historia de Breel Embolo El joven de 25 años emigró a Europa con cuatro años y se privó de festejar su primer gol en un Mundial por el contexto en el que se dio VER NOTA

Quienes abrieron la jornada fueron las selecciones de Suiza y Camerún, que en el estadio Al Janoub se disputaron los primeros tres puntos del grupo G. En el papel los suizos tenían la ventaja, venían de realizar una buena eliminatoria y la nómina que viajó a Catar es suficiente para infundir, al menos un poco de miedo en el rival.

No obstante, una vez rodó la pelota, fue la igualdad la que consiguió el protagonismo en el césped. La línea defensiva establecida por el cuadro africano no le permitió a los europeos acercarse con peligro, todo lo contrario. Quienes hicieron uso efectivo de los contraataques y colocaron a trabajar al portero Yann Sommer, fueron los Leones Indomables, que explotando su velocidad, además de su superioridad física consiguieron dirigir algunas chances bajo los tres palos rivales.

Mundial Qatar 2022: a pesar de sus molestias físicas Enner Valencia sí jugaría con Ecuador ante Países Bajos VER NOTA

En la primera parte efectivamente fue el conjunto de Camerún el que tuvo las opciones más claras, aunque en términos generales el encuentro se fijó en un momentum grisáceo de pocas chances y mucho juego en el mediocampo. Las estadísticas fueron lo que más llamó la atención, Suiza cerró el primer tiempo con el 51% de posesión de pelota, reflejando la paridad con los africanos.

Para el segundo tiempo se esperaba la misma estabilidad defensiva de los cameruneses, pero solo les sirvió para aguantar tres minutos de juego. Al 48′, el suizo Xherdan Shaqiri recibió libre por el sector izquierdo, tuvo tiempo de alzar la cabeza y mirar posibles receptores en el área, allí encontró al delantero centro Breel Embolo, quien totalmente libre de marca, solo tuvo que empujarla para firmar el 1-0 a favor de los europeos.

Mundial Qatar 2022, grupos E y F: estos son los horarios y los canales para ver los partidos en Colombia VER NOTA

Te puede interesar: El mensaje esperanzador de Papu Gómez sobre el futuro de la selección argentina en la Copa del Mundo

Uno de los aspectos más llamativos del tanto fue la celebración del ariete, ya que decidió alzar las manos a modo de disculpa y no se le notó bastante emoción. La razón principal por la cual Embolo decidió no celebrar su tanto, es porque nació en tierra camerunesa, pero debido a las difíciles situaciones de vida, no consiguió forjar su carrera deportiva en el país africano y tuvo que migrar a Suiza donde se nacionalizó.

Vea aquí el tanto de Breel Embrolo que representó el 1-0 parcial para Suiza:

Qatar 2022 - Suiza 1 vs Camerun 0 - Gol de Breel Embolo 47 minutos

Luego de la anotación de los Rojos, la zaga defensiva de los africanos se permitió ser más libre para tener más movimiento en el césped y esto permitió que el encuentro se abriera más. Allí se dio un momento para que las jugadas fuera de ida y vuelta estuviesen presentes, pero los guardametas de ambas selecciones reaccionaron con grandes reflejos.

El próximo partido de la selección Suiza será ante la selección de Brasil el próximo lunes 28 de noviembre, mientras que los cameruneses volverán a los terrenos de juego también el lunes 28. Ambos encuentros serán definitivos para concretar a las selecciones que siguen con vida en la siguiente fase del Mundial.





SEGUIR LEYENDO: