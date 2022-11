Mi único consejo para Scaloni: jugadores sanos que estén para aguantar 100 minutos de partido al ritmo que requiere la situación

Qatar 2022: El análisis de Martín Liberman después de la derrota de Argentina en el debut del Mundial

* Desde Doha, Qatar

El día después. El día del coletazo. El día del rearmado anímico, emocional, futbolístico, de la selección argentina tiene un montón de especulaciones. Especulaciones por doquier. La verdad es que muchas tienen asidero y otras no dejan de ser aventuradas. Y aquí uno puede arrancar a desmenuzar cada uno de los cambios. Yo creo que hay algunos que, en caso de confirmarse, decantan por peso específico.

A Romero se lo vio mal, se lo vio falto de ritmo futbolístico y con alguna merma física. Sería lógico que juegue Lisandro Martínez por él. No se lo vio bien a Paredes, hacía mucho que no jugaba el mediocampista de la Juventus. Sería normal que tenga un reemplazante desde el inicio, habida cuenta que Scaloni había prescindido de él en el mismo desarrollo del partido. Algo no le gustó del Papu Gómez porque lo quitó y además arrastraba alguna dolencia física. Evidentemente aguantó hasta donde pudo, dio lo mejor en los primeros minutos de partido y después se lo vio cansado.

Estos tres cambios serían lógicos. Yo no entendería el motivo por el cual cambiar a los laterales, que es una especulación a esta hora. De hecho quiero decirles más: Tagliafico para mí fue el mejor futbolista argentino en la presentación frente a Arabia Saudita. No entendería que pierda el lugar. Y si de nuevo va a entrar Acuña para ir al fondo y tirarle centros a un 9 que Argentina no tiene... Mucho menos lo comprendería. Aunque ahí podría cerrar dependiendo del tándem que arme por la izquierda el entrenador argentino. Si juega Acuña con un mediocampista de salida por ese lado, podría tener alguna razón de ser. Podría jugar Enzo Fernández a la izquierda, por ejemplo, Guido Rodríguez como mediocampista central. Pero si vuelven a hacer lo del otro día que es que entre Acuña para llegar al fondo y tirarle centros a nadie, no entendería mucho el sentido.

Así como tampoco el cambio de lateral derecho. Que entre Montiel, si entra, significa que piensa atacar menos por ese lado y lo va hacer más con Acuña. El otro día con Molina y Tagliafico, claramente el que más pasó es el lateral del Atlético de Madrid. Suele hacerlo permanentemente en el equipo de Simeone. Es más, su rasgo principal es de mitad de cancha hacia adelante y no tanto de mitad de cancha hacia atrás.

A esta hora, son rumores, son especulaciones. Lo concreto es que el equipo tiene que cambiar. No solo de nombres. Yo no sé si hay que patear el tablero y cambiar medio equipo, realmente no lo sé. De hecho yo no cambiaría a los laterales. Pero el técnico es Scaloni y por algo arranca a ganar terreno ese rumor. Me parece que el cambio tiene que ser con lo actitudinal, con la fiereza con la que se juega el partido, con saber que Argentina el sábado podría eventualmente irse a casa.

Mi único consejo es: tipos sanos Lionel, que estén para aguantar 100 minutos de partido al ritmo que requiera la situación. Entre los sanos, elegí a los que a vos te parezca (Foto: Reuters)

Más soga al cuello que eso no existe. Más presión que esa no es necesaria. Los futbolistas son los que mejor saben que lo del sábado es una final. Una final que Argentina no pensaba jugar en el segundo partido de la Copa del Mundo. Una final que sí soñaba jugar el 18 de diciembre en el mismo estadio en el cual la jugará en forma anticipada. Argentina empezó jugando en Lusail, juega contra México en Lusail y la final del mundo se juega en Lusail. Entonces la final que todos imaginábamos o mucho creíamos como factible, será el 26 de noviembre en Lusail. Porque lo del próximo sábado es una final.

Argentina jugará sabiendo el resultado de Arabia Saudita y Polonia. Es un partido clave, un partido bisagra. Ya dijo Scaloni que el partido del otro día fue el más triste de su vida como entrenador de la Selección. Qué paradójico: que sea su primer partido en la Copa del Mundo. Ojalá el segundo sea el más feliz. Porque la felicidad de Scaloni el próximo sábado va de la mano con la salud de Argentina en la Copa del Mundo.

Argentina no puede ni darse el lujo de empatar. Porque si gana Arabia, se va a seis puntos. Si gana Polonia, se va a cuatro. Esto obliga a Argentina en la próxima contienda a derrotar a Polonia. Y si empatan, más complicado todavía porque Polonia queda con vida para el último partido con dos puntos y Arabia se va a cuatro. La verdad es que es muy difícil lo del próximo sábado. ¿Una Argentina en condiciones puede revertir la historia? Sin ningún lugar a dudas.

A mí lo que más me preocupó el otro día fue ver que físicamente el equipo se derrumbó en el segundo tiempo. Que hay muchos jugadores tocados. Por eso vuelvo a insistir sobre poner futbolistas sanos. Para mí, eso es más importante que quiénes jueguen. Porque Acuña no se olviden que estuvo a punto de ser sacado de la lista por la pubalgia. Y ahora dicen que Acuña sería el hombre que entre en lugar de Tagliafico, que sí está óptimo desde lo físico. Scaloni sabrá la decisión que tiene que tomar. Mi único consejo es: tipos sanos Lionel, que estén para aguantar 100 minutos de partido al ritmo que requiera la situación. Entre los sanos, elegí a los que a vos te parezca.

De cara a lo que viene, soñando y especulando con que Argentina va a seguir en el Mundial, hay equipos que han pisado fuerte. Lo de España fue de una firmeza inconmensurable, sin desconocer que el rival no estuvo a la altura. España tiene mucha rotación de balón, tiene mucho juego asociado, tiene en Busquets el eje, me encantó Rodri jugando de primer central. La figura del conjunto español mientras estuvo en la cancha fue Jordi Alba por la izquierda, Azpilicueta por la derecha, con Rodri y Laporte tiene dos centrales magníficos, en la mitad vuelan los pibes del Barcelona Pedri y Gavi, arriba con Olmo, con Ferrán Torres y con Asensio... Atención con España. Muy inteligente Luis Enrique. Cuando el partido comenzó a rodar y la diferencia ya era indescontable para los ticos, sacó a Jordi, a Asensio, a Busquets. A esto me refiero con para qué exponerlos. ¿Son grandes? Afuera, a pensar en el próximo partido.

La nota, parecida a la nuestra, es que Alemania empezó ganando, al igual que Argentina, y terminó perdiendo en un partido en el que era claro favorito. Alemania perdió con Japón. Estas son las dos notas del día miércoles, independientemente de la victoria de Bélgica, lo que habríamos dado nosotros por ganar 1-0, y el empate croata recordando que Croacia fue el equipo que llegó a la final de la última Copa del Mundo.

