Luis Fernando Suárez afirmó que no hay siete goles de diferencia con España tras la goleada en Qatar 2022

Luis Fernando Suárez sufrió la peor caída en su carrera como entrenador. REUTERS/Hannah Mckay

Un debut para el olvido el que tuvo la selección de Costa Rica, que fue brutamente arrollada por España, que desnudo cada uno de los errores del conjunto dirigido por Luis Fernando Suárez, que sufrió la mayor goleada en sus tres participaciones en una copa del mundo.

Todo mal en el debut para Costa Rica este miércoles al caer ante la Roja que no tuvo piedad con los Ticos al anotarle siete goles en el Al Thumama Stadium. La Sele fue superada de principio a fin por los dirigidos de Luis Enrique, que además de la abultada victoria, su portero Unai Simón fue un espectador más al no ser exigido por los centroamericanos.

A la media hora de haber comenzado el encuentro, la selección española ya estaba arriba en el marcador por tres goles con anotaciones de Dani Olmo, Marco Asensio y Ferrar Torres, que convirtió por duplicado al anotar en la segunda mitad el cuarto tanto.

La goleada la completaron Gavi a los 74′; Carlos Soler, a los 90 minutos; y la cereza en el postre estuvo a cargo del actual delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, que selló el primer triunfo para su selección, que dejó una muy buena impresión ante Costa Rica.

Las críticas han recaído duramente sobre el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez, que sufrió la derrota más dolorosa de su carrera como técnico, y tanto los hinchas como la prensa Tica piden su salida ante este resultado frente a la selección de España.

El ex Atlético Nacional atendió a los medios de comunicación una vez terminado el encuentro ante España: “Nosotros no tuvimos la pelota, no había una propuesta ofensiva. España fue mejor de manera superlativa y nosotros no fuimos, por esto se pierde de la manera en que se perdió”.

Así mismo, Suárez se refirió al paso a seguir luego del traspié en el debut mundialista en Qatar 2022: “Es una pregunta que la tengo que dilucidar de acá al camerino, creo que tengo que ser lo más ejecutivo posible. Lo que debo decirles es que hicimos esto mal y todos tenemos que ser conscientes de lo que pasó. Después de eso, cuando hablemos todos es ver los partidos que quedan y hacer cosas diferentes a las que hicimos hoy”

“Hacer cosas diferentes en los dos partidos que llegan. Solo queda asumir las culpas y responsabilidades, pero la forma que se cambia esto es buscar resultados positivos que hagan olvidar prontamente esta situación.”

Para el estratega de 62 años, el resultado como tal no refleja las diferencias entre ambas selecciones: “Lógicamente sí fueron más que nosotros. Pero son de esos partidos que todo se hace diferente a lo que esperas, pero la diferencia no son siete goles, no son siete goles”.

La próxima salida de Costa Rica será ante Japón el domingo 27 de noviembre en el Ahmad Bin Ali Stadium desde las 4:00 a.m hora Tica. Los Nipones vienen de ser el palo de la jornada al superar a Alemania 2-1.

Qatar 2022 - España Vs Costa Rica - Resumen Del Partido

