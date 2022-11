Grupos G y H del Mundial Qatar 2022: horarios y canales para ver los partidos en Colombia

Estos son los horarios de los partidos de los grupos G y H del mundial Qatar 2022. Imagen: AFP, Reuters y AP.

El espectáculo más grande en la historia del deporte global, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 inició para el furor de los aficionados más pasionales al balompié. Los primeros seis grupos del torneo ya cumplieron con la primera fecha de esta fase y típico del certamen, fueron varios los partidos que dejaron el corazón de los aficionados en sus manos.

Una de las principales sorpresas que se han dado en la cita orbital fue la dura derrota de la selección Argentina ante Arabia Saudita y en la jornada de hoy, otra sorpresa dejó boquiabiertos a todos los amantes del fútbol. El combinado de Alemania, que desde hace varias décadas se viene posicionando como favorito a quedarse con la copa, recibió como local a Japón que llegó al encuentro sin mucho apoyo.

El orden de la contienda inició con naturaleza, el cuadro teutón se fue por delante en el marcador gracias a una pena máxima ejecutada por el mediocampista del Manchester City, İlkay Gündoğan. Hasta ese punto, los germanos dominaron, tenían la posesión y no encontraron ningún problema defensivo, pero el conjunto asiático no se quedó atrás e inesperadamente les comenzaron a plantar cara.

En la segunda parte, al minuto 75 fue Ritsu Dōan quien colocó la paridad en el encuentro y dañó las expectativas de quienes firmaban un encuentro desequilibrado a favor de los europeos. El balde de agua fría terminó de caer al minuto 83′ cuando Takuma Asano la mandó a guardar para la ventaja final de los nipones.

Japón se unió a Arabia Saudita como los equipos sorpresa del torneo y esperan seguir haciendo de las suyas en las próximas fechas. En los demás encuentros de la jornada, Croacia, la subcampeona del mundo empató contra Marrueco y la selección de España le propinó una histórica goleada al seleccionado costarricense, dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez.

Con estos resultados el grupo E quedó organizado de la siguiente forma:

1. España- 3 puntos, diferencia de gol de +7

2. Japón - 3 puntos, diferencia de gol de +1

3. Alemania - 0 puntos, diferencia de gol de -1

4. Costa Rica - 0 puntos, diferencia de gol de -7

En la jornada de jueves los dos equipos sudamericanos restantes la selección de Brasil y Uruguay saltarán al terreno de juego para concretar su primera participación en esta Copa Mundial. Por su lado, la Portugal de Cristiano Ronaldo, quien recientemente se quedó sin club, también debutará en la cita orbital.

Programación TV fecha 1 de los grupos G y H

- Suiza vs. Camerún: jueves 24 de noviembre - 5:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Uruguay vs. Corea del Sur: jueves 24 de noviembre - 8:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.

- Portugal vs. Ghana: jueves 24 de noviembre - 11:00 a.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO.

- Brasil vs. Serbia: jueves 24 de noviembre - 2:00 p.m, transmisión por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN.

Luego que se disputen estos encuentros ya se habrá completado a totalidad la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.





