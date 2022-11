De los nervios por su primer Mundial “desde afuera” al tenso momento con su hijo Benjamín en la tribuna: así vivió Kun Agüero el debut de Argentina

Sergio Agüero está en el Mundial de Qatar pero ahora le toca verlo desde afuera, como un espectador más. El Kun, tercer goleador histórico de la Selección, hizo su análisis de la histórica derrota argentina ante Arabia Saudita y contó una particularidad que vivió en la platea del imponente estadio Lusail con su hijo, Benjamín.

Éver Banega no se salvó de las burlas de sus compañeros árabes tras la caída de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 El futbolista rosarino que juega en Al-Shabab de la liga saudí fue el blanco de las bromas una vez que se consumó la derrota del equipo de Lionel Scaloni VER NOTA

“Desde afuera nunca lo viví. Es la primera vez desde los ocho años que juego al fútbol”, expresó con un sentimiento amargo el ex futbolista de 34 años que debió retirarse tras una afección cardíaca cuando jugaba para Barcelona. Fue duro ver a sus compañeros sentado en una platea para el surgido en Independiente, ya que formó parte del plantel de Lionel Scaloni en la Copa América de 2021 y ahora le toca seguir el Mundial como un hincha más. “Estaba tranquilo, pero antes del partido me puse nervioso”, continuó.

El delantero que llegó a disputar tres Mundiales (2010, 2014 y 2018) siguió el debut de la Scaloneta en el estadio de Lusail junto a su hijo, Benjamín. El comienzo fue alegre con el gol de penal de Lionel Messi a los 10 minutos, pero luego todo cambió. Sobre todo en el segundo tiempo, con la ráfaga de los árabes que dieron vuelta la historia.

Por qué estuvo bien cobrado el penal a Paredes en el duelo entre Argentina y Arabia Saudita: la nueva recomendación de la FIFA detrás del fallo En el inicio del partido el volante fue tomado dentro del área tras un balón parado. El juez recibió el llamado del VAR y, tras analizar la jugada, sancionó la falta VER NOTA

En medio del sector que le asignaron al ex futbolista, su hijo de 13 años no toleró que los aficionados árabes festejaran con euforia los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari y se quiso pelear. “Le dije que no se enoje, porque creía que le estaban cantando en la cara, no lo estaban cargando. Él está con eso que es como en Argentina, que todos cargan. Cuando salíamos, los árabes me pedían fotos y me decía: ‘No te saques fotos’ y yo le decía que no se caliente y que se calme. Es chico. Me agarraba la mano para que nos fuéramos rápido. Es la primera vez que comparto un Mundial con mi hijo y ver cómo reacciona te da un poco de alegría y es raro”, relató desde Doha en diálogo con ESPN.

El Kun Agüero presenció por primera vez un partido de la Argentina junto a su hijo Benjamín

“Ahora entiendo ese fanatismo de la gente. Cuando estás jugando no te das cuenta. Imaginate que nuestra cabeza es comer, dormir, descansar, cuando tenés vas a comer un asado con amigos, pero después por ahí tenés 10 ó 15 días sin salir de tu casa”, dijo recordando su época de futbolista.

Los tres goles anulados a Argentina frente a Arabia Saudita por el offside semiautomático Una de las herramientas más novedosas del Mundial Qatar 2022 tomó su relevancia en el encuentro de la Albiceleste al intervenir en varias ocasiones en la primera mitad VER NOTA

El análisis del Kun Agüero de la derrota argentina ante Arabia Saudita.

“Para mí, Argentina jugó muy bien. Hay que reconocer que Arabia planteó muy bien el partido. Adelantó las líneas y creo que nunca jugó con un equipo que lo haga así tan adelantado. Cuando juegan así adelantados hay que tener mucha precisión y eso es complicado. Meter esos pases al espacio, no es fácil”, comentó el Kun.

Luego, el ex Manchester City completó su concepto: “Siempre dije que el primer partido es el más complicado porque los dos equipos están frescos y Arabia no tenía nada que perder. Son detalles, llegaron dos veces y dos goles, pero Argentina a mí, me gustó. Así nos jugaba el Tottenham de Pochettino contra el City y se nos complicó un montón. El partido fue de ida y vuelta, pero nos la pasábamos en offside”.

Seguir leyendo: