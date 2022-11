La dura crítica de Kempes a la selección argentina tras la inesperada caída ante Arabia Saudita: “Sobró un poquito al rival, algunos fueron muy cancheritos”

La Dura Crítica De Kempes Al Debut De Argentina Frente Arabia Saudita

La histórica victoria de Arabia Saudita frente a Argentina en la primera jornada del Grupo C del Mundial Qatar 2022 tuvo repercusión en todo el planeta. Medios de distintos rincones del globo reflejaron la frustración que provocó un tropiezo que no estaba en los planes de nadie. Y una ex figura del combinado nacional expresó en duras palabras su sentimiento a la hora de analizar el partido. Mario Alberto Kempes, campeón de la Copa del Mundo en 1978, dejó una particular mirada sobre el debut albiceleste.

“Hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos, los partidos nunca se ganan antes de jugarlos... Yo creo que Argentina sobró para mí un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y son los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo y a empezar de cero. Por no jugar con selecciones potentes de Europa, porque no se podía, te pasan estas cosas”, declaró en charla con Radio 95.1 Pulso.

Y agregó al respecto: “Creo que no supieron leer el partido. No supieron estar a la altura de las circunstancias. No sé si será que los partidos invictos puedan influir en este partido, pero es que nunca se había jugado ante una selección dentro de las 20 clasificadas. Arabia Saudita le mostró a Argentina cómo le tienen que jugar: con mucha fuerza, con mucha presión, no dejándolo jugar. No aparecieron las grandes figuras de Argentina. Eso hizo que al final del partido se inclinara la balanza para Arabia Saudita”.

Kempes opinó que Argentina no respetó al planteo de Arabia Saudita (Foto: Reuters)

Además, explicó cuál fue el mayor punto débil de Argentina. “La mitad de cancha es donde más poder tenés que tener. Pero en las imprecisiones dentro de la cancha, los dos goles que le hacen en menos de 10 minutos trastocan los planes y la desesperación te puede hacer equivocar”, añadió con experiencia en la máxima cita del mundo.

Para cerrar, nuevamente opinó que los de Scaloni no se tomaron el duelo con el respeto debido. “Acá se meten a todos los gatos en la misma bolsa. Acá no es uno u el otro. Argentina sobró, le pareció que era un partido mucho más fácil de lo que salió. Ahí puede que haya habido la gran equivocación. Pero esto sigue y sirve para que Argentina otra vez vuelva a ser Argentina con otro temperamento, con otra visión y con más tranquilidad”, concluyó el Matador.

Este sábado la Argentina buscará recuperarse frente a México y necesitará de una victoria para mantener sus chances en pos de clasificarse a los octavos de final. Ante esta caída inesperada con los asiáticos, los tres puntos serán imperiosos para llegar con otra mentalidad a la última jornada contra Polonia.

