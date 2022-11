Argentina vs México: en qué horario se enfrentarán las selecciones nacionales en Qatar 2022

México vs Argentina en Qatar 2022 (Foto: Infobae

Los cuatro equipos que integran el Grupo C del Mundial Qatar 2022 ya han jugado su primer partido; Argentina cayó sorpresivamente contra Arabia Saudita, por marcador de 2-1, por lo que el equipo asiático sumó tres unidades; en tanto, México y Polonia no pudieron romper el marcador y repartieron puntos.

El Grupo C tras la primera fecha:

1.- Arabia Saudita, con 3 puntos.

2.- Polonia, con 1 punto.

3.- México, con 1 punto.

4.- Argentina, con 0 puntos.

Este contexto ha avivado todavía más la rivalidad de dos de las naciones que se ha robado los reflectores durante la Copa del Mundo Qatar 2022. Argentina y México, respectivamente demostraron su fuerte convocatoria al colocarse como dos de los países que más boletos han adquirido alrededor del mundo.

Sorteo del Mundial Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed

Previo al inicio de la Copa del Mundo, Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador del Mundial Qatar 2022, indicó desde hace más de dos meses que el partido entre Argentina y México correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se convirtió en el de mayor demanda entre todos los partidos de la Fase de Grupos.

El encuentro se disputarán en el Estadio Icónico de Lusail, el principal de esta Copa del Mundo, que será sede de la final y que tiene capacidad para 80.000 espectadores.

Dicho recinto también albergará partidos de semifinales, cuartos de final y octavos de final, además de otros encuentros muy interesantes de la Fase de Grupos de Qatar 2022 como un Portugal vs. Uruguay y dos partidos de Brasil (vs. Camerún y Serbia), así como el Arabia Saudita vs. México.

zzzzinte1Argentina's striker Lionel Messi fends off a challenge by Mexico's defender Rafael Marquez (R) and midfielder Gerardo Torrado during the 2010 World Cup round of 16 football match Argentina vs. Mexico on June 27, 2010 at Soccer City Stadium in Soweto, a suburb of Johannesburg. Argentina won 3-1. - NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / PEDRO UGARTEzzzz

Qatar 2022 será la cuarta vez en la historia en la que se verán las caras en una Copa del Mundo: el sorteo realizado en la nación árabe determinó que compartirán el Grupo C con Polonia y Arabia Saudita. Esta será la tercera vez que se midan en la cita máxima de Selecciones Nacionales.

Horario y dónde ver el Argentina frente a México

26 de noviembre vs. México: 16:00 hs. Argentina | 13:00 hs. de CDMX | 14:00 hs. Perú y Colombia | 21:00 hs. España | 14:00 hs. Este de EE.UU y 15:00 de EE.UU (WA).

Argentina 14:00 TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports (Sudamérica)

México 13:00 Televisa, TV Azteca, Sky Sports

Los próximos partidos en el grupo están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 hs, en el Estadio Education City, y posteriormente el Argentina vs México en el Estadio Lusail.

Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa looks on during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Mexico and Poland at Stadium 974 in Doha on November 22, 2022. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Historial entre ambas Selecciones Nacionales en competencias oficiales

Argentina y México se han visto las caras en 35 ocasiones, con la Albiceleste como claro dominador, pues ha vencido en 18 ocasiones, por 13 empates y cuatro triunfos del combinado tricolor.

Copa del Mundo: 3 partidos, 0 triunfos de México, 0 empates y 3 victorias de Argentina.

Copa Confederaciones: 1 partido, 0 triunfos de México, 0 empates y 1 victoria de Argentina.

Amistosos: 23 partidos, 3 triunfos de México, 10 empates y 10 victorias de Argentina.

Copa América: 5 partidos, 1 triunfo de México, 2 empates y 2 victorias de Argentina.

Juegos Panamericanos: 3 partidos, 0 triunfos de México, 1 empate y 2 victorias de Argentina.

El último duelo fue un amistoso entre ambas escuadras fue el 10 de septiembre del 2019 en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, con triunfo 4-0 del equipo de Lionel Scaloni con tres goles de Lautaro Martínez y uno más de Leandro Paredes. En cuanto al último enfrentamiento oficial, fue el triunfo 3-1 de Argentina, dirigido por Diego Armando Maradona, en los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 27: Lionel Messi of Argentina goes past Gerardo Torrado of Mexico during the 2010 FIFA World Cup South Africa Round of Sixteen match between Argentina and Mexico at Soccer City Stadium on June 27, 2010 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Cuántos aficionados mexicanos y argentinos se esperan en la Copa del Mundo

Se espera que Qatar a lo largo y ancho de su territorio reciba un considerable contingente de invitados este invierno cuando se convierta en la nación más pequeña que jamás haya acogido uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo, la Copa Mundial de la FIFA.

En el caso de México, el pasado 1 de abril el embajador de Qatar en México, Mohammed Al Kuwari, reveló que para la Copa del Mundo, se espera la presencia de al menos 100 mil aficionados mexicanos. Mientras que la nación ubicada el oeste de Asia dentro de sus predicciones considera que más de un millón de aficionados viajarán a Doha durante la Copa Mundial.

El Estadio Lusail, donde se jugará el México vs Argentina (FIFA)

Se espera que un total de 1,2 millones de turistas visiten el país de 2,65 millones de habitantes. De acuerdo a cifras oficiales, durante el mundial de Rusia 2018, 44 mil mexicanos estuvieron presentes entre los cuatro juegos que disputó el Tri en el certamen, mientras que por Argentina dijeron presente unos 36 mil.

México es uno de los países con más participaciones en la historia de los mundiales, incluso está en el top cinco de las selecciones con más asistencias a la justa internacional, solo por debajo de Argentina, Brasil, Alemania e Italia. Con el inicio de la Copa Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana sumará su participación decimoséptima en la historia de los certámenes que ha realizado la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

