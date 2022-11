Nueva prohibición de la FIFA: le exigió a la selección de Bélgica eliminar la palabra “Love” de su camiseta suplente

Thomas Meunier y Romelu Lukaku posan con la colección de Bélgica que honra el fenómeno "Tomorrowland"

La FIFA ya le había prohibido llevar la cinta de capitán con la inscripción “One Love” en apoyo al colectivo LGBTQ en un mensaje que pretendía retratar la discriminación existente en Qatar, especialmente al destrato que sufren quienes bregan por los derechos a la libertad de género. Ahora, la selección de Bélgica tampoco deberá modificar un detalle de su camiseta suplente. El nuevo veto de la FIFA prohíbe una palabra escrita en muchos colores.

En la zona del cuello de la parte posterior del segundo equipamiento belga, dice “Love”, “amor” en inglés. “El diseño de la camiseta se realizó inspirándose en los célebres fuegos artificiales de Tomorrowland y representa los valores comunes de diversidad, igualdad e inclusión”, había expresado la Real Asociación Belga de Fútbol en conjunto en conjunto con Adidas y el festival de música electrónica en el marco de la indumentaria que luciría en el Mundial de Qatar. En simultáneo, en septiembre de 2021, el ente rector del fútbol belga anunciaba su unión en materia de derechos humanos a través de la campaña “One Love” al resto de las selecciones europeas.

La exigencia de la FIFA radica en eliminar la palabra del cuello de la camiseta y así como no contempló interpretaciones en el dilema del brazalete multicolor, tampoco someterá a una negociación la erradicación del concepto “love” de la indumentaria belga. De todos modos, la selección dirigida por el técnico español Roberto Martínez no tenía pensado utilizar la casaca suplente -de mayoritario color blanco- en los tres duelos que protagonice por el grupo F ante Canadá, Marruecos y Croacia. En estos tres encuentros de la primera fase, tiene previsto lucir su tradicional camiseta de color rojo.

La camiseta suplente de Bélgica no podrá llevar la inscripción "Love" por decisión de la FIFA

“Los jugadores y entrenadores de Bélgica son grandes defensores de la inclusión y continuarán mostrando su apoyo por otras vías”, señaló la KBVB, el ente rector del fútbol belga, ante la decisión inapelable de la FIFA. La federación ya había manifestado su desagrado cuando promulgaron sanciones inéditas para portar la cinta de capitán con la inscripción “One Love”. Por entonces, expresaron: “El KBVB y los jugadores están muy frustrados por la decisión de la FIFA, que no tiene precedentes. En septiembre escribimos a la FIFA para informarles de nuestro deseo de llevar el brazalete ‘One Love’ para apoyar activamente la inclusión en el fútbol. Hicimos varios intentos para evitar la escalada de esta iniciativa sobre los valores que la FIFA y las federaciones europeas finalmente comparten, pero no recibimos ninguna respuesta. Muy decepcionados, nuestros jugadores y entrenadores han decidido no llevar el brazalete de capitán de One Love para no correr ningún riesgo deportivo”.

La última oración de la misiva es audaz y determinante: “El KBVB, junto con los demás países implicados, examinará de forma crítica su relación con la FIFA en el próximo periodo”. Además de Bélgica, se esperaba que Suiza, Gales, Inglaterra, Países Bajos, Alemania y Dinamarca portaran el brazalete.

Bélgica debutará en el Grupo F de Qatar 2022 ante Canadá el miércoles a las 16 (hora argentina)

Las federaciones publicaron un comunicado en conjunto firmado por el “Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022″. La carta decía: “La FIFA ha sido muy clara en que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego. Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas del kit y teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego. Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete ‘One Love’ para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas”.

La camiseta en cuestión había sido presentada dos meses antes del inicio de la Copa del Mundo. A través de un comunicado, los organizadores de la Tomorrowland anunciaban la segunda colaboración con la federación y la marca de indumentaria. “Con esta nueva colección, Tomorrowland crea una declaración positiva de amor. Este mensaje mágico de amor está mezclando las líneas entre el fútbol y los festivales”, dicen.

La Tomorrowland es un festival de música electrónica que nació en Boom, Bélgica, en 2005 de la mano de los hermanos Manu y Michiel Beers. Hoy ya se convirtió en un fenómeno imparable que convoca a cientos de miles de espectadores.

