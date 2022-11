Las selecciones europeas desistieron de usar el brazalete LGBT porque la FIFA los amenazó con sancionarlos durante el partido

Las selecciones europeas no usarán el brazalete One Love (@dfb_team)

Los capitanes de siete selecciones europeas en el Mundial de fútbol renunciaron a llevar los brazaletes antidiscriminación en los juegos del torneo tras amenazas de la FIFA de que los jugadores recibirían sanciones deportivas.

“Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentar sanciones deportivas, incluidas tarjetas”, indicaron las siete federaciones de fútbol este lunes a través de un comunicado conjunto.

Las decisión se tomó horas antes de que el inglés Harry Kane, el holandés Virgil van Dijk y el galés Gareth Bale se pusieran los brazaletes de One Love en los juegos del lunes. También se esperaba que los capitanes de Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca llevaran los brazaletes en los próximos días.

“Nuestra prioridad número uno en el Mundial es ganar los partidos”, reconoció la federación neerlandesa de fútbol en un comunicado por separado. “De modo que uno no quiere que el capitán comience el partido con una tarjeta amarilla”.

La FIFA advirtió a las federaciones (Reuters)

Al mismo tiempo, y a menos de tres horas del debut contra Irán, la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) también abandonó la idea de lucir este brazalete en apoyo al movimiento OneLove, que pretende ilustrar las injusticias y violaciones de los derechos humanos en Qatar, especialmente las que atentan contra el movimiento LGTB.

Harry Kane, capitán de los Tres Leones, iba a llevar la banda y, junto a la FA, aseguró que no le importaba exponerse a sanciones. Sin embargo, la FA entendía que estas multas iban a ser de carácter económico, y no deportivo, como advirtió la FIFA.

En esa línea Gareth Southgate , explicó: “No hay nada que pueda agregar a lo que ha dicho Harry. Sé que hay algunas conversaciones en curso. Creo que varios países europeos han hablado. Hemos dejado clara nuestra posición, así que espero que todo sea resuelto antes del partido”.

De todos modos, La FA ha comunicado que buscará otros métodos para expresar sus ideas que no provoquen sanciones deportivas a su selección.

El Comunicado completo de las Federaciones en conjunto

La FIFA ha sido muy clara en que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego.

Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas del kit y teníamos un firme compromiso de llevar el brazalete. Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego.

Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes. Le escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta.

Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas.

Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022





