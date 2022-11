Cristiano Ronaldo habló de la foto viral que protagonizó con Lionel Messi: “Me gustaría hacerle jaque mate en el fútbol”

A tres días del debut de la selección de Portugal frente a Ghana dentro del Grupo H, el referente de la selección lusa, Cristiano Ronaldo, fue el protagonista de una rueda de prensa en la que habló de todo: su estado físico, los problemas con el United y la publicidad que llevó a cabo con Lionel Messi.

“El jaque mate lo hacemos en la vida, no sólo en el ajedrez, y lo hago a menudo”, afirmó el ex Real Madrid haciendo referencia a la foto en la que aparece junto al argentino. “No sé cómo ser directo al respecto, pero me gustaría ser el que haga el jaque mate contra él. Sería bonito que ocurriera; ya ocurrió en una partida de ajedrez y en el fútbol sería aún más”.

Cabe remarcar que, si bien ambos cosecharon una infinidad de trofeos, ni el luso ni el argentino tienen en sus vitrinas la Copa del Mundo. En el caso de que se den los resultados, ambas selecciones se podrían cruzar en una hipotética final en Lusail el próximo 18 de diciembre.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una publicidad juntos

Sin embargo, a pesar de que alguno de los dos cumpla su sueño de levantar el máximo trofeo futbolístico a fin de año, explicó que no cree que eso ponga punto final al debate histórico acerca de quién es el GOAT del fútbol moderno: “No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros las morenas”.

Con respecto a la jornada de trabajo que realizaron para la recoocida marca parisina, sentenció: “Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo”.

Posteriormente, fue consultado acerca de su presente y la explosiva entrevista que realizó hace un par de días atrás en diálogo con Piers Morgan: “Tengo 37 años y ocho meses y no tengo que demostrar nada ya.

“Todos mis compañeros y el cuerpo técnico me conocen, saben lo que soy y lo que pienso, me conocen desde los 11 años. No se van a dejar influir por lo que otros digan o escriban. No va a influir en nada en la selección”, añadió.

Ronaldo se mostró confiado de cara a lo que viene (Reuters)

En la misma conferencia de prensa también tuvo un tiempo para aclarar el episodio que protagonizó con su compañero de equipo en el Manchester United, Bruno Fernandes tras la aparición de un video en el que se pudo ver un saludo frío entre ambos en el vestuario.

“Tenemos una relación excelente. Su avión llegó tarde y le pregunté si había venido en barco. El ambiente en la selección es excelente, no hay problemas, el grupo está blindado”.

“Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto, mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix… Y aprovecho, no les pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal”, remarcó.

“Es fácil opinar desde el otro lado, pero el timing de la entrevista no va a influir. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar. No creo que por este episodio piensen otra cosa”, sentenció el portugués.

Ronaldo protagonizó una rueda de prensa (Reuters)

Antes de abandonar la sala de prensa, CR7 dio sus candidatos: “Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen… España, Alemania… Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”.

“Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta la final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix”.

“Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”, concluyó.





