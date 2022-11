Bernardo Silva habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal tras los rumores de conflicto

Bernardo Silva, futbolista de la selección de Portugal, brindó una conferencia de prensa desde Qatar (REUTERS/Carl Recine)

Uno de los temas que altera los ánimos de la prensa y los seguidores de la selección de Portugal es la relación entre Cristiano Ronaldo y sus compañeros de equipo, a días del debut en el Mundial de Qatar. El delantero de Manchester United estuvo en el ojo crítico en estos días tras el revuelo por su entrevista para la televisión inglesa y el recibimiento que tuvo de parte de sus colegas en tierras árabes, sobre todo con Bruno Fernandes.

Pero, ¿realmente hay bronca en el equipo luso con su máxima figura y capitán a cinco días del debut en la Copa del Mundo ante Ghana? Bernardo Silva, quien tomó la posta en la conferencia de prensa en reemplazo de Ronaldo, explicó: “Yo lo veo motivado, concentrado en el equipo nacional, como todos nosotros”.

La consulta del periodista fue acerca de la ausencia del crack de 37 años en el último partido ante Nigeria (4-0) por una gastroenteritis y del cruce que tuvo en un entrenamiento del equipo con su compañero Joao Cancelo, quien se habría enojado con él tras un ejercicio. A esto se le sumó el frío recibimiento de Bruno Fernandes en el vestuario.

Sobre la explosiva entrevista con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV y las fuertes declaraciones de Cristiano contra su entrenador en el United, Erik Ten Hag, el volante del Manchester City no quiso entrar en polémicas. “Las noticias que llegan de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección, nada que ver conmigo, por lo que no las voy a comentar”, sentenció.

Cristiano Ronaldo entrenó sin problemas en Qatar con la selección de Portugal (REUTERS/Carl Recine)

Por último, Bernardo recordó: “Yo no soy jugador del Manchester United e incluso en el caso que lo fuera no respondería. Es un club rival, estamos en la selección, concentrados en nuestros partidos”.

Para tranquilidad de los aficionados portugueses, el capitán de la selección roja y verde formó parte en el entrenamiento de este sábado y realizó con normalidad los ejercicios con pelota durante el primer cuarto de hora de la sesión en el búnker del equipo nacional, ubicado a unos 30 km al este de Doha, en medio de un paraje desértico.

Portugal llegó en la madrugada de este sábado a la capital de Qatar, menos de 48 horas después del partido contra Nigeria disputado en Lisboa. Los lusos integran el Grupo H con Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

