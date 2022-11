Quién es el funcionario de FIFA que defendió a Infantino y se declaró gay ante los ojos del mundo en la previa de Qatar 2022

Bryan Swanson, director de comunicaciones de la FIFA en la conferencia de prensa donde anunció que es homosexual (Reuters)

A pocas horas del comienzo del Mundial de Qatar, Gianni Infantino brindó una conferencia de prensa en la que fue muy crítico y catalogó de “hipócritas” y “racistas” a los países occidentales por sus fuertes cuestionamientos al país árabe que tiene como costumbres limitar algunos derechos humanos. Además del discurso de la máxima autoridad de la FIFA, el director de medios de la entidad que rige el fútbol, se declaró homosexual y su mensaje generó repercusiones.

“Estoy aquí sentado, en Qatar, como gay”, expresó ante los ojos del mundo Bryan Swanson, el dirigente escocés que trabaja como encargado de las relaciones entre la FIFA y los medios de comunicación. La declaración vino a colación de lo expresado minutos antes por Infantino, quien había afirmado: “Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”.

A tono con la resonante frase del líder de la FIFA, quien intentó bajar un mensaje inclusivo en un sitio donde existen leyes homofóbicas. El directivo ítalo-suizo ha sido criticado por la comunidad LGBTQ+.

Al término de la rueda de prensa, Swanson tomó la palabra generando sorpresa en la sala: “Querría decir algo aprovechando esta plataforma. Yo estoy aquí sentado, en Qatar, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como persona gay. Hemos recibido garantías sobre el hecho de que todo el mundo será bienvenido y creo que todo el mundo será bienvenido en esta Copa del Mundo”, continuó el funcionario británico que trabaja en la FIFA.

El abrazo entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Bryan Swanson, jefe de prensa de la entidad madre del fútbol (REUTERS/Matthew Childs)

El ahora dirigente escocés trabajó hasta agosto de 2021 como reportero de la cadena británica Sky Sports, donde era considerado una “estrella” del periodismo y luego fue contratado por la casa madre del fútbol mundial para ejercer el cargo de jefe de prensa.

“No porque Gianni no sea gay quiere decir que no se preocupe por este asunto. En la FIFA, nos preocupamos por todo el mundo. Somos una organización inclusiva. Tengo un cierto número de compañeros homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto totalmente el derecho de otros a pensar diferente. Lo entiendo. Pero sé también por lo que luchamos nosotros”, remató Swanson antes de fundirse en un abrazo con Infantino.

Por su parte, los organizadores qataríes del Mundial aseguran desde hace varios años que los miembros de la comunidad LGBTQ+ serán recibidos con los brazos abiertos, sin discriminación, a pesar de las leyes que penalizan la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Una garantía que reforzó este sábado el máximo dirigente del fútbol a nivel global: “Si alguien dice lo contrario, no es la opinión del país y no es la opinión de la FIFA”.

En este contexto, Manuel Neuer, emblemático arquero de la selección de Alemania y campeón del mundo en 2014, ha tomado la palabra este viernes en la concentración que el conjunto germano tiene en Al Shamal, localidad situada a unos 120 kilómetros al norte de Doha. Allí atendió a los medios de comunicación y reveló que vestirá la cinta de capitán con el corazón multicolor para reivindicar al colectivo LGTB+ en el estreno ante Japón el próximo miércoles.

“Sí, lo usaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando”, respondió el guardameta de 36 años antes incluso de que la pregunta fuera formulada por completo.

La selección alemana no será la única que encare esta iniciativa durante la Copa del Mundo, hay otros equipo europeos cuyos capitanes también van a portar el brazalete con la leyenda ‘One Love’. “Está bien que no seamos los únicos, podamos enviar un mensaje juntos”, valoró Neuer.

Esta campaña fue una acción conjunta realizada en la UEFA Nations League con las selecciones de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca, aunque no todas han confirmado que van a sostenerla durante su estadía en Qatar. Incluso, el arquero francés Hugo Lloris, capitán de los vigentes campeones del mundo, dijo en una entrevista a la AFP en el centro de entrenamiento de Clairefontaine que no va a usar la cinta.

Manue Neuer usará el brazalete de capitán en apoyo a la diversidad sexual a pesar de que Alemania pueda ser sancionada en el Mundial de Qatar (@dfb_team)

