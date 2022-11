Infantino denunció la “hipocresía” contra el Mundial de Qatar y advirtió: “Los aficionados pueden sobrevivir sin cerveza durante tres horas”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (REUTERS/Matthew Childs)

A pocas horas para el inicio del evento deportivo más importante del planeta, Qatar decidió prohibir la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo. La familia real del país presionó a la FIFA, quien confirmó la medida y que los pone en serios problemas con los patrocinantes, en especial con la marca Budweiser, que es uno de los más importantes del torneo y que tiene un acuerdo de promoción multimillonario con el organismo organizador, según publicó el medio británico Daily Mail.

Gianni Infantino será reelegido como presidente de FIFA al no tener candidatos opositores Este jueves se realizó el cierre de listas y el actual mandatario es el único que se presentó VER NOTA

Ante este escenario, el presidente del ente encargado de regular este deporte, Gianni Infantino, brindó una conferencia de prensa en la que denunció la “hipocresía” contra el Mundial de Qatar y advirtió: “los aficionados pueden sobrevivir sin cerveza durante tres horas”.

“Pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, lo que ya ocurre en Francia, España y en Escocia”, afirmó el mandatario.

Gustavo Alfaro y la especial motivación que tendrá Ecuador en Qatar 2022 La selección sudamericana realizó su primera práctica en la sede deportiva del Al-Mesaimeer Sports Club ubicada en la ciudad de Doha a cuatro días del partido inaugural contra Qatar VER NOTA

Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, ‘fan zones’ y estadios se han habilitado ‘happy hour’ y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo. Consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero es algo que está estrictamente regulado en las calles del país.

Previamente estaba previsto que los puestos de venta de cerveza abrieran alrededor de los estadios a tres horas del inicio de los partidos y cerrarán treinta minutos antes del inicio de los partidos y que luego reabrirán durante una hora después del pitido final.

Los dos cambios tecnológicos en el arbitraje que quedarán instaurados en el Mundial de Qatar: fuera de juego 3D y un chip dentro del balón Los árbitros empezaron a llegar a Doha entre el 6 y 7 de noviembre para prepararse para la Copa del Mundo: contarán con nuevas herramientas VER NOTA

Infantino también recalcó que “las críticas al Mundial son hipócritas” y que “por lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones morales a otros. Estas lecciones morales son solo hipocresía”. Y luego, añadió: “Lo que los europeos hemos estado haciendo durante los últimos 3.000 años deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas”.

Además de asegurar que Qatar está listo para organizar “la mejor Copa del Mundo de la historia”, el dirigente abrió su discurso con una fuerte frase: “Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante”.

Vale destacar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se presentará sin oposición para un tercer mandato como jefe del organismo rector del fútbol mundial el próximo año. En un breve comunicado, el ente informó que él será el único candidato cuando se lleve a cabo la elección en el 73º Congreso de la FIFA en Kigali, Ruanda, el 16 de marzo.

Seguir leyendo: