Budweiser se pronunció tras la prohibición de la venta de cerveza en los estadios del Mundial de Qatar

Se muestra un tablero de anuncios de Budweiser durante un evento de participación comunitaria REUTERS/Carl Recine

El propietario del gigante cervecero estadounidense Budweiser dijo este viernes que las restricciones en los partidos de la Copa Mundial estaban “fuera de nuestro control”, después de que la FIFA y el país anfitrión, Qatar, anunciaran que las ventas en los estadios no serán permitidas.

Qatar prohibió la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo La FIFA confirmó la medida tras la presión de la familia real del país anfitrión que afecta principalmente a la marca Budweiser, que es uno de los más importantes del torneo VER NOTA

AB InBev (la mayor fabricante del mundo de cerveza) reconoció la acción tomada pocos días antes del inicio del primer partido el domingo y dijo que “algunas de las activaciones planificadas del estadio no pueden avanzar debido a circunstancias que escapan a nuestro control”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado a la AFP.

Más temprano, Budweiser hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter, tras la confirmación por parte de la FIFA de una medida que prohibe la venta de cerveza en los estadios de la Copa del Mundo.

Cinco aplicaciones para organizar las clásicas apuestas de los partidos del Mundial con amigos La tecnología permite facilitar la tradicional polla o apuesta de cada cuatro años, con varias opciones de configuración y puntuación VER NOTA

“Bueno, esto es incómodo”, publicó el patrocinador principal del evento y podría exigir una indemnización millonaria al torneo, al no recibir la visibilidad requerida por no poder vender sus productos.

Minutos después de la publicación, la marca de cerveza decidió eliminar ese tuit .

“Bueno, esto es incómodo”, publicó el patrocinador principal del Mundial de Qatar 2022

La familia real del país presionó a la FIFA para tomar esta decisión y que la pone en serios problemas con los patrocinantes, en especial con la marca Budweiser, que es uno de los más importantes del torneo y que tiene un acuerdo de promoción multimillonario con el organismo organizador, según publicó el medio británico Daily Mail.

Los dos cambios tecnológicos en el arbitraje que quedarán instaurados en el Mundial de Qatar: fuera de juego 3D y un chip dentro del balón Los árbitros empezaron a llegar a Doha entre el 6 y 7 de noviembre para prepararse para la Copa del Mundo: contarán con nuevas herramientas VER NOTA

El medio estadounidense The New York Times reseñó que, la medida provino de los niveles más altos del Estado de Qatar, en la que exigen que las carpas de cerveza deben ser removidas y que no habrá discusión al respecto.

Budweiser es uno de los patrocinadores más importantes del torneo y que tiene un acuerdo de promoción multimillonario con el organismo organizador

Qatar ha prohibido la venta de cerveza en los estadios y en el perímetro alrededor. Solo permitirá la venta de alcohol en las ‘fan zones’ y los puntos con licencia, como determinados hoteles.

La FIFA había acordado con Qatar, país que no permite la venta libre de alcohol, que en los estadios también se podría beber cerveza, decisión que ha sido revocada a apenas dos días de que comience la Copa del Mundo 2022.

“Después de conversaciones con el país anfitrión y la FIFA se ha tomado la decisión de que solo se vendan bebidas alcohólicas en las ‘fan zones’ y los puntos habilitados y con licencia para ello, y no en el perímetro de los estadios”, dijo la FIFA en un comunicado.

Queda por ver cómo se resiente el patrocinio que la Copa del Mundo tenía con Budweiser, distribuidor oficial de cerveza durante el torneo y que ahora solo podrá vender su versión sin alcohol en los estadios.

Qatar es un país en el que el consumo de alcohol está muy restringido y apenas se puede consumir en algunos hoteles de Doha. Durante la disputa de la Copa del Mundo esta normativa se ha relajado, pero sigue sin poder comprarse alcohol en supermercados, además de precios elevados, con un litro de cerveza por encima de los 15 dólares y una copa de whisky más allá de los 40 dólares.

Para poder hacer frente al torneo, en los hoteles, ‘fan zones’ y estadios se han habilitado ‘happy hour’ y se ha permitido la venta de alcohol, aunque con restricciones, para que la gente no pueda comprar más de dos cervezas al mismo tiempo.

(Con información de AFP y EFE)

Seguir leyendo: