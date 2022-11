El distinguido restaurante que eligió Agustina Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, en su primera noche en Qatar

Fue campeón del mundo Sub 20 y tras su retiro ideó un emprendimiento de asesoría de imagen para los futbolistas: “Mis hijos no me creen que jugué con Messi”

Gustavo Oberman compartió la ofensiva del combinado nacional que logró el título en los Países Bajos, en 2005. “Leo hacía en la Play lo mismo que hacía en la cancha; me bailaba”, reveló