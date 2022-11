La singular historia del hincha que creó el hit de la Selección que más suena en Qatar y Messi adoptó como tema favorito

Los jugadores de la selección argentina cantando el hit

La muerte de Diego Maradona en 2020 lo convenció de que la selección argentina debía tener un nuevo hit en su honor. Tomó su celular y arrancó a tirar las primeras líneas. “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel...”. Era más bien un desahogo, no pretendía mucho más que sacar de su mente esa idea. Lentamente, la canción empezó a tomar más forma en el bloc de notas de su móvil hasta que una propuesta televisiva la hizo explotar.

“Ya el día que salió al aire nos dijimos con los chicos que ya no nos pertenecía el tema, era de todos”, le dice Fernando Romero a Infobae sobre el hit “Muchachos” que decidió ir a cantar a la pantalla de TyC Sports –por una propuesta del periodista Matías Pelliccioni– en la previa del 3-0 de Argentina ante Bolivia tras conquistar la Copa América.

“Ese mismo día a los 10 minutos del aire ya el celular me estaba explotando. Fue una locura. Me acuerdo de algunos famosos como Peque Schwartzman o Duki que compartían el video de la canción. Explotó por todos lados. Fue el primer boom. Y el otro boom fue el día de la Finalíssima cuando los jugadores la cantaron, esa fue una de las veces que más me sorprendí. La cantaron en plena cancha después de conseguir un título. Me quedé en el aire”, reconoce este fanático de Racing que eligió la melodía de uno de los himnos de la popular de la Academia a la hora de pensar en la Scaloneta.

El plantel la adoptó como propia, a punto tal de que en distintas ocasiones mostraron videos de la intimidad del plantel cantándola y Lionel Messi confesó en una entrevista durante los últimos días que es su hit favorito de la Albiceleste. “Yo sabía que les había llegado, pero no sabía que la cantaban ellos. Ese día que suben los videos caí en lo que estaba pasando, que se la habían apropiado. Fue zarpado. El día de la Finalísima también, estaba a las corridas porque me iba a trabajar ni bien terminaba el partido. Un amigo me dice ‘che Fer, la están cantando’. Yo pensé que decía de la gente. Cuando me acerco y veo a Messi cantándola, no podía creerlo. No lo entendí”, rememora este fanático nacido en Hurlingham.

La versión se convirtió en un síntoma de época. Los hinchas en las calles de Qatar ya la cantan como uno de los himnos destinados a adueñarse de las populares repletas de argentinos a partir del próximo 22 de noviembre en el debut ante Arabia Saudita. Fernando entendió que tenía que hacer un tema que no alimentara una falsa grieta entre Messi y Maradona. Al contrario: “Me salió después de que falleció Diego. Me parecía que debíamos tener una canción en la que él nos acompañe. Después de que ganamos la Copa América, la primera competición sin él, con más razón sentí que nos estaba acompañando. Lo acompaña especialmente a Leo. Busqué salir del uno contra el otro y hacer una canción que los hermane, que es lo que siempre fueron. Se cuidaron y siempre declararon desde el amor uno por el otro”.

Fernando Romero, el fanático de Racing que creó el hit de la Scaloneta

El comienzo y el final del tema salieron de inmediato. En un rapto de inspiración. Canalizó en la música el dolor. Mientras la construcción avanzaba entendió que algo le hacía ruido en la letra y modificó el camino: “Tenía una mala palabra y hablando con amigos me di cuenta de que era una canción de la Selección; y la Selección es familia. No quedaba lindo. Por eso la cambié, era en la parte que dice que le ganamos la final, pero tenía otra palabra más fuerte...”.

El detalle es que aquel día ante Bolivia en el que empezó todo les pidió a unos amigos que lo secundaran para no salir solo ante las cámaras. En el camino sus acompañantes aprendieron la letra. Sin embargo, este profesor de teología y catequesis de 30 años fue tan solo a darle el puntapié a su hit de cancha. No logró entrar a la cancha porque no tenía entradas y se volvió a su casa.

Pero hay más: creó el tema que sonará en todas las tribunas de los partidos de Argentina durante el Mundial de Qatar pero lleva más de 20 años sin ver a la Albiceleste en las tribunas. “Para mí la Selección es mi familia, mis amigos, mirar los partidos con todos los que no puedo ver los de mi club. Nunca fui mucho de ir a la cancha a ver a la Selección porque voy mucho a ver a mi club y a la hora de gastar plata para ver un partido, voy a ver a Racing. Con la Selección siempre fue más juntarse, comer un asado con amigos. Siempre nos juntamos y aprovechamos la excusa”, explica. Y aclara con un guiño: “Y además venimos con un invicto bastante extenso que no pretendo romper...”.

Aquellas frases en un bloc de notas le dieron una inesperada fama, al punto que formó parte de un videoclip que estrenó La Mosca en las últimas horas con su letra montada sobre la música original de “Muchachos, esta noche me emborracho”, la raíz del hit. Mientras productores musicales y bandas de distintos géneros le piden permiso para poder usar su invención, él se prepara para vivir otro Mundial como más le gusta: con la selección argentina como una gran excusa para disfrutar de sus más cercanos.

"Busqué salir del uno contra el otro y hacer una canción que los hermane, que es lo que siempre fueron" (Foto: Reuters)

LA LETRA COMPLETA

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré

No te lo puedo explicar

porque no vas a entender

las finales que perdimos, cuantos años las lloré

Pero eso se terminó, porqué en el Maracaná

la final con los brazucas la volvió a ganar Papá

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial

Y al Diego, desde el cielo lo podemos ver

con Don Diego y con La Tota, alentándolo a Lionel





