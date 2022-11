Manchester United anunció que inició un proceso para definir el futuro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en el ojo de la tormenta en el Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff)

En la previa del Mundial de Qatar, Cristiano Ronaldo lanzó explosivas declaraciones públicas contra su club, Manchester United, y todo hace indicar que le traerán severas consecuencias luego de haber criticado con dureza a los directivos y director técnico.

Revolución de Ten Hag en Manchester United: una salida rutilante y cuatro estrellas en la mira El director técnico de los Diablos Rojos buscará renovar su plantel de cara al segundo semestre VER NOTA

“Me siento traicionado”, dijo el astro portugués, entre otras fuertes frases en una entrevista televisiva con el periodista Piers Morgan para el programa Talk TV.

El comunicado del Manchester United sobre Cristiano Ronaldo

Producto de estas palabras, los Diablos Rojos emitieron un comunicado en el que advierten que iniciarán un proceso en contra del delantero portugués de 37 años. “Manchester United publicó otra declaración sobre la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo en Inglaterra. Esta mañana, el club comenzó a dar sus primeros pasos en respuesta a la reciente nota que el futbolista brindó en los medios. La institución no hará más comentarios hasta que este proceso llegue a su fin”, advirtió.

La millonaria multa que le aplicará Manchester United a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones El club inglés tomará cartas en el asunto contra el portugués que dejó mal parada a la institución en una entrevista VER NOTA

Según el Daily Star, una probabilidad es que al luso se le aplique una multa económica que ascendería al millón de libras esterlinas (unos 1.5 millones de euros). Esta cifra representaría unas dos semanas de salario de CR7.

El delantero portugués declaró hace dos días que se sentía traicionado

Una clara muestra del malestar que reina en Old Trafford con el ex Real Madrid y Juventus quedó en evidencia en las últimas horas, cuando el club decidió quitar la imagen de Cristiano Ronaldo de los carteles publicitarios del estadio. Un desgaste notorio y que pareciera marcar el quiebre en la relación.

El golazo con el que Alejandro Garnacho le dio el triunfo al Manchester United en el segundo minuto de descuento El argentino se combinó con Christian Eriksen y definió con un toque sutil de zurda para firmar el 2-1 de los Diablos Rojos ante el Fullham, por la fecha 16 de la Premier League VER NOTA

Vale recordar que este año el delantero nacido en Madeira tuvo varias actitudes reprochables contra su entrenador, Erik Ten Hag, y sus compañeros al abandonar el banco de suplentes en el partido ante Tottenham del 19 de octubre. Ronaldo apenas fue titular en cuatro de los 14 partidos de la Premier League en la presente temporada y marcó solamente un gol.

Las fuertes declaraciones de Cristiano Ronaldo:

Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo

“No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”, soltó, convencido. Cristiano aceptó que la famosa oferta para desembarcar en el City existió, y que utilizó a Sir Alex Ferguson como fuente de consulta. “Seguí mi corazón. Él me dijo: ‘Es imposible que vengas al Manchester City’, y yo dije: ‘Está bien, jefe’”, detalló la conversación. La huella que había dejado en su primera etapa en el Man U (10 títulos, incluida una Champions League) representaban un obstáculo para un hipotético salto a la otra acera de la ciudad. Pero su regreso al club que lo catapultó no fue lo que esperaba. “El progreso fue cero. Desde que se fue Sir Alex no vi evolución en el club. Nada había cambiado”, acusó.

Su respuesta a las críticas de su ex compañero Wayne Rooney, quien lo calificó como “una distracción no deseada”

“No sé por qué me critica tanto... Probablemente porque terminó su carrera y todavía estoy jugando a un alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es verdad...”.

“Tienes algunas cosas adentro que no nos ayudan a llegar al nivel más alto como City, Liverpool e incluso ahora Arsenal... En mi opinión, un club con esta dimensión debería estar en la cima del árbol y, lamentablemente, no lo está”.

“Como dijo Picasso, hay que destruir para reconstruir (la famosa frase del artista es ‘Todo acto de creación es primero un acto de destrucción’) y si comienzan conmigo, para mí, no es un problema”.

“Amo al Manchester United, amo a los fanáticos, siempre están de mi lado. Pero si quieren hacerlo diferente... Tienen que cambiar muchas, muchas cosas”.

Seguir leyendo: