La multa que podría recibir Cristiano Ronaldo tras el escándalo por su desplante en el último partido del Manchester United

Ronaldo se marchó de la cancha antes de que finalizara el partido (Reuters)

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia en Inglaterra después del partido entre el Manchester United y el Tottenham que se saldó con la victoria de los Red Devils por 2-0. Si bien el conjunto de Erik Ten Hag pudo festejar al sumar de a tres, las repercusiones posteriores apuntaron de lleno al ex jugador del Real Madrid.

El portugués, que volvió a ver a sus compañeros desde el banco de suplentes, demostró su malestar por el presente que atraviesa al levantarse de su asiento y retirarse de la cancha a los vestuarios antes de que finalizara el partido.

Tras las declaraciones del entrenador del United, quien aseguró que tendrá una conversación con su futbolista, un grupo de ex jugadores cuestionó la actitud del luso e incluso se habló de las multas que podría recibir por su reacción.

* Así se retiró Cristiano Ronaldo de Old Trafford en el partido Manchester United vs Tottenham

“Es un mocoso malcriado, seamos honestos”, afirmó el ex jugador del Aston Villa Gabriel Agbonlahor, en declaraciones a TalkSport y agregó: “(El United) juega mejor sin él. Entró contra el Everton y marcó un gol y lo hizo bien, luego contra el Newcastle salió de inicio y estuvo mal, lo cambiaron y se enfadó. Felicito a Ten Hag por no sentirse presionado a ponerlo”.

“Irse así por el túnel de vestuarios es una vergüenza. No puedes hacer eso. Es irrespetuoso con tus compañeros de equipo y si yo fuera uno de ellos y me entero, me gustaría que dijera algo. No lo convocaría contra el Chelsea. Es una falta de respeto”, sentenció.

Cabe destacar que al término de ese encuentro, el defensor argentino Lisandro Martinez habló de la reacción de su compañero: “No vi nada, no sé qué ha pasado. Yo simplemente disfruté con la gente, hemos ganado y eso es lo importante”.

“Es muy poco profesional. Es triste que haga esto alguien a quien hemos admirado durante tanto tiempo, uno de los grandes de la historia”, afirmó el ex defensor del Manchester City Micah Richards sobre la actitud de CR7 en la BBC.

“Fue frustrante lo que hizo, porque lo hizo por él mismo. El equipo obtuvo una gran victoria ante el Tottenham. Ten Hag ya tuvo problemas en pretemporada porque no quería venderlo. Al equipo le ha ido muy bien sin él de titular, así que no ha sido profesional”, consideró.

El portugués podría recibir sanciones tanto económicas como deportivas (Reuters)

Entre otros ex jugadores como Danny Mills, Neil Warnock, Jamie O’Hara, Jason Cundy y Tim Sherwood, también fue Gary Lineker el que opinó al respecto en su programa Match of the Day: “Todos sabemos que es un gran jugador y lo que ha sido, pero salir del campo como suplente dos minutos antes de que termine el partido... lo siento, es inaceptable”.

A la espera de ver qué decisión tomará el Manchester United, tras la reunión que mantendrán el futbolista y su entrenador, el diario español As, informó que el luso podría recibir sanciones tanto económicas como deportivas, con su presencia en duda para el próximo duelo frente al Chelsea por la jornada 11 de la Premier League.

Esta será, “una actitud por la que se espera que sea multado. El gesto, además, podría tener consecuencias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también deportivo”, según le revelaron fuentes del tema al periódico en cuestión.





