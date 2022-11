Faitelson discutió con Miguel Layún y acusó a los futbolistas mexicanos de tener miedo en los mundiales

David Faitelson y Miguel Layún discutieron en Twitter sobre las razones por las que el Tri no logra ser un equipo ganador. (Twitter de @Faitelson_ESPN y @Miguel_layun)

El lateral derecho del América, Miguel Layún publicó en Twitter su molestia por las críticas que han rodeado a la Selección Mexicana de Futbol en los últimos días, “estamos a nada de comenzar el Mundial, entiendan, ¡los jugadores también quieren ganar!, expresó el futbolista veracruzano. Minutos después, David Faitelson arremetió en contra de su postura.

El analista deportivo sentenció que el temor es el principal motivo por el que el combinado tricolor ha fracasado durante la historia de los mundiales, “con todo respeto, Miguel Layún, ustedes, los futbolistas han tenido “miedo” de dar ese paso para ser ganadores... La afición ya esta harta de sus pretextos y de sus falsas ilusiones.... Ustedes son todo, menos ganadores...”, afirmó el comentarista.

Su comentario fue respaldado varios usuarios de Twitter, quienes le dieron la razón al periodista, con respuestas como: “cachetada con guante blanco”, “sólo van de paseo, eso es a lo que van cada cuatro años”, se lee en los comentarios.

Con todo respeto, @Miguel_layun, ustedes, los futbolistas han tenido “miedo” de dar ese paso para ser ganadores…

La afición ya esta harta de sus pretextos y de sus falsas ilusiones….

Ustedes son todo, menos ganadores… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 18, 2022

Sin embargo, también hubo personas quienes defendieron a los selecccionados del Tri, y cuestionaron la labor periodística de quienes también son figuras públicas: “el primer gran problema de este lado, el de la pluma y el micrófono, es esa terrible mentira de que el fútbol se gana con esfuerzo. Si México no ha dado el siguiente paso no es por “miedo”, sino porque nuestro nivel no nos da.

Pero ahí no terminó al discusión, el también ex jugador del Porto le contestó a Faitelson: “David, sabes que igualmente te respeto, pero decir que hemos tenido “miedo” es un comentario ignorante y burdo. Querer hacer que todo parezca malo me parece muy bajo. Muy fácil escribir esas cosas sin dar la cara, ¡incluso esconderse detrás de un micrófono!, enfatizó.

El analista deportivo siguió con la polémica, e invitó al futbolista de 34 años a aclarar el tema de manera personal, y aclaró que él no tiene temor, “¿Esconderme, yo? No, para nada. Estoy a tus órdenes cuando quieras que aclaremos algo. Yo, a diferencia de ustedes, los futbolistas mexicanos, vivo sin “miedo”. declaró.

Miguel Layún invitó a Faitelson a debatir a través de su canal de Twitch este domingo a las 19:00 horas. La invitación fue también para el comentarista Sergio Dipp.

Te invito entonces y hablemos de frente, y que pueda vernos la gente para que veas que los jugadores tampoco nos escondemos.



A ver si es cierto que vives sin “miedo”, y de una vez también hno @SergioADippW



Te veo el domingo a las 19:00 y lo transmitimos https://t.co/jZjfKWPxWV https://t.co/akeMZwKF6i — Miguel Layun (@Miguel_layun) November 18, 2022

En los últimos días, la afición mexicana y algunos comentaristas deportivos han manifestado en redes sociales su descontento por la derrota del Tri ante Suecia, el cual fue su último juego de preparación. Esa sería la razón por la que el ex jugador del Atalanta habría escrito ese mensaje.

Gerardo Martino concluyó que México fue superior a Suecia

Después del encuentro disputado en la cancha del Estadio Municipal Montilivi de Girona, el Tata Martino ofreció sus últimas conclusiones antes de la presentación de México en la Copa del Mundo ante Polonia. Lejos de reconocer errores en el funcionamiento de su equipo, manifestó haber superado a los nórdicos y que su equipo se encuentra listo para encarar el Mundial.

“Se superó al rival y debimos de haber ganado el partido. El parado táctico de Suecia puede ser similar al de Polonia (…) Me voy con la sensación de que vamos a competir bien, los jugadores están preparados. Más allá de la derrota, yo entré al vestuario y vi a los jugadores hablando del partido”, apuntó en la rueda de prensa.

Gerardo Martino negó haber sido inferior a Suecia a pesar de la derrota. (Albert Gea/REUTERS)

El seleccionador argentino alineó a los futbolistas que podrían perfilarse para conformar el once titular en la presentación de la fase de grupos, aunque contra Suecia no lograron tomar ventaja desde el inicio del compromiso. Aunque lograron mantener el empate, Suecia tomó la ventaja en los últimos minutos.

