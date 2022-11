Chucky Lozano señaló que el quinto partido es una cuestión de superstición

El Chucky Lozano festeja el único tanto en el México vs Perú, en partido amistoso el 24 de septiembre. (Foto: Selección Mexicana)

Previo al debut de la Selección Mexicana de Futbol ante Polonia en el Mundial de Qatar 2022, la afición mexicana nuevamente piensa que el combinado nacional no podrá acceder al quinto partido, por la maldición que tiene el Tri. El actual delantero del Napoli de Italia, Hirving Chucky Lozano dijo en una entrevista para The Players’ Tribune que no está interesado en esta superstición.

Sin embargo, el ex jugador del PSV Eindhoven (2017-2019) también defendió la forma en la que la afición mexicana se apasiona por el balompié, “como vieron en Rusia (Mundial de 2018), nuestra pasión es algo diferente. Puede causar terremotos. ¿Qué puedo decir? Vivimos el futbol maravillosamente”, enfatizó.

De cara a su segunda competencia mundialista, el Chucky explicó que en México se habla mucho sobre la famosa condena que tiene el Tri en la historia de los mundiales, donde solamente una vez ha conseguido jugar cuartos de final (Mundial de México 1986).

“Sé que a la gente le gusta hablar sobre la maldición del quinto partido en la Copa del Mundo, y la presión sobre el equipo mexicano, pero honestamente, no tengo tiempo para eso. No vale la pena hablar de ello, excepto para decir: no estoy interesado en la superstición. Es un cliché, pero tenemos que centrarnos en el presente, no en la historia, y tomarlo partido a partido” aseveró el nacido en la Ciudad de México.

En el Mundial de Rusia 2018, Hirving Lozano anotó su primer gol en la competencia y el único tanto del partido ante Alemania, lo que significó uno de los mejores momentos en la historia del balompié mexicano. Se espera sea uno de los referentes en el ataque de la Selección Mexicana.

El canterano de los Tuzos del Pachuca suma en esta temporada cuatro anotaciones en 19 partidos jugados con el Napoli en esta mitad de temporada; 3 tantos en la liga italiana y uno en la UEFA Champions League.

El Tri ya llegó a Qatar y se prepara para su debut

El equipo nacional dirigido por el entrenador argentino Gerardo Tata Martino, ya se encuentra en Qatar. Este jueves 17 de noviembre arribaron a tierras mundialistas, después de haber abandonado el hotel de concentración en Girona, España, donde disputaron dos encuentros de preparación: contra Irak (victoria por 4-0) y Suecia (derrota por 2-1).

Durante la llegada del Tri, algunos aficionados mexicanos se dieron cita en el Aeropuerto para darle la bienvenida al combinado nacional. Los futbolistas convivieron de manera breve con las personas y posteriormente subieron al autobús tricolor para trasladarse a su hotel de concentración. Al llegar al inmueble, fueron recibidos con cantos y ovaciones de la hinchada mexicana, que corearon: “El Chucky Lozano, el Chucky Lozano”.

Con el arribo de la Selección Mexicana, se confirmó la presencia de tres de los cuatro equipos del Grupo C. Antes que los dirigidos por Gerardo Martino, los combinados de Arabia Saudita y Argentina llegaron al país sede.

Casi a la par de los mexicanos, el equipo de Polonia viajó escoltado por aviones de la fuerza aérea de su país hasta la frontera, por lo que ya están en Qatar las cuatro selecciones del Grupo C.

La competición en tierras qataríes significará la decimoséptima vez que el equipo azteca intente ser campeón del mundo. El Tri llega a Qatar 2022 como una de la selecciones con más asistencias a la justa mundialista, después de Brasil (21), Alemania (19), Italia (18), Argentina (17), y en el cierre del top 5, México (16). Sólo se ha perdido cinco ediciones a lo largo de la historia.

