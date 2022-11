Faitelson y Javier Alarcón destruyeron al Tri luego del México vs Suecia: “Vamos con la bendición”

México cayó en su último encuentro de preparación contra Suecia (Albert Gea/REUTERS)

La Selección Mexicana de Futbol cumplió con su último partido antes de arribar a Qatar y participar en la Copa del Mundo. El rival designado fue Suecia y, aunque la selección rival no acudirá al certamen y se encuentra peor clasificada en el ranking realizado por la FIFA, no pudieron superar la prueba. Después de 90 minutos cayeron por dos goles a uno y el funcionamiento fue criticado por Javier Alarcón y David Faitelson.

Aunque México pudo reaccionar luego de ir abajo en el marcador por la mínima diferencia, un tanto de los europeos a seis minutos del final ocasionó una controvertida derrota. En ese sentido, repitieron el escenario más frecuente de su época más reciente y aunque no resultó extraño entre la pareja de comentaristas, previeron que el funcionamiento del combinado dirigido por Gerardo Martino durante la justa más importante de futbol no será el mejor.

El juego y el resultado no me dicen nada nuevo. México no fue preparado adecuadamente y el nivel de los jugadores es medianito. Con la bendición vamos — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) November 16, 2022

Javier Alarcón, comentarista deportivo del canal de televisión Imagen, destacó que la preparación del combinado no fue la más adecuada. “El juego y el resultado no me dicen nada nuevo. México no fue preparado adecuadamente y el nivel de los jugadores es medianito. Con la bendición vamos”, escribió en su cuenta verificada de Twitter, @Javier_Alarcon_.

Otro de los personajes que dio a conocer su opinión fue David Faitelson. En primera instancia, destacó que el delantero de los Wolves, Raúl Jiménez, no se encuentra en su mejor nivel. A pesar de ello, defendió su llamado en la lista final de 26 jugadores con la confianza de que pueda hallar su forma óptima en la fase de grupos contra Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

A la selección de Martino le faltan, entre otras cosas, defenderse correctamente a balón parado y tener contundencia al momento de atacar… Si encuentra eso, tendrá oportunidad de ganarle a Polonia y transformar la cara de este equipo... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 16, 2022

“México llega al Mundial con la misma cara que sus últimos dos años competitivos: con muy pocas garantías en su futbol y pocas ilusiones en sus aficionados. Ya veremos el martes que les depara el destino”, pronunció por medio de su perfil verificado en la red social, @Faitelson_ESPN.

Su crítica fue más allá y enumeró las deficiencias que han quedado de manifiesto desde que participaron en la Copa Oro y el Octagonal Final de la Concacaf. Las dos más evidentes fueron la defensa durante jugadas a balón parado, así como la contundencia a la hora de encaminar jugadas ofensivas. En caso de superar dichas falencias, aseguró, podrían brindar una nueva cara ante Polonia y hasta vencerlos.

El marcador final es presentado por @UnVasoDeLALA.#MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/0PrFZIIUrP — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2022

¿Cómo fue la derrota de México vs Suecia?

Para su último encuentro de preparación, Gerardo Martino empleó la alineación que podría utilizar en el debut contra Polonia. En ese sentido, utilizó a Guillermo Ochoa en la portería; así como Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo en la defensa. En el medio campo figuró Carlos Rodríguez, Héctor Herrera y Luis Chávez, mientras que Uriel Antuna, Alexis Vega y Henry Martin fueron los atacantes.

Tras un apretado primer tiempo donde prevaleció el empate sin goles, Marcus Rohden abrió el marcador en el minuto 54. Alexis Vega consiguió emparejar las acciones en un despliegue ofensivo contundente, pero a seis minutos del final tuvieron que cargar con la derrota gracias a un tanto de Mattias Svanberg. La pizarra no se movió más y los mexicanos perdieron la oportunidad de mejorar su momento anímico.

México está a seis días de realizar su presentación en la Copa del Mundo de Qatar y el entrenador tiene la obligación de ajustar su cuadro para corregir los errores que sentenciaron su derrota. El encuentro de presentación será crucial pues, de acuerdo con el resultado, en la segunda fecha, contra Argentina, podrían jugarse el pase al cuarto partido.

