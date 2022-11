La inesperada advertencia de Lionel Scaloni tras la goleada de Argentina ante Emiratos Árabes: “Hay posibilidad de cambiar la lista de 26 jugadores”

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

Luego del 5-0 ante Emiratos Árabes en Abu Dhabi, a seis días del debut ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni lanzó una advertencia y no descartó la posibilidad de cambios en la lista de 26 jugadores debido a que algunos jugadores que no participaron del amistoso todavía no están al cien por ciento desde lo físico.

“Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no los arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”, lanzó el entrenador de la Selección en zona mixta.

Si bien el DT no adelantó nombres de los futbolistas afectados, mencionó a los que no participaron del partido como Nicolás González y Cristian Cuti Romero: “No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cauto, por eso dosificamos los minutos. Tenemos algunos problemitas y alguno días para definir el tema de la lista. Esperemos que no pero tenemos la chance de poder cambiar”.

“Tampoco digo que vayan a salir de la lista. Es evidente que hay jugadores que no están bien y han quedado hoy fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o corrían algún riesgo”, completó el nacido en Pujato con un dejo de preocupación.

Nahuel Molina quedó en el césped con signos de dolor durante el partido amistoso de la Selección ante Emiratos Árabes (REUTERS/Amr Alfiky)

Acerca de la línea de cinco defensores en el duelo ante el conjunto del Vasco Arruabarrena, Scaloni aclaró el cambio táctico durante el juego: “No queríamos hacer jugar a Nico Tagliafico, Marcos Acuña venía de un parón, había que poner un lateral izquierdo, a Nahuel (Molina) se le simplificaba un poco con Lisandro (Martínez) atrás. Fue un poco una manera de probar y ver, pero nada distinto a lo que venimos haciendo. Esa es la historia. Sirve para que sumen minutos”.

“Era un partido incómodo para nosotros, porque no era fácil jugar a una semana del inicio del Mundial, había riesgos y por eso en el entretiempo hicimos algunos ajustes. Uno cuando sale a jugar quiere dar el máximo, y al jugador no le podés decir que no meta la pierna, pero el equipo ha jugado y en el entretiempo hicimos algunos ajustes”, dijo Scaloni sobre el rival.

* Scaloni habló tras la goleada de la Selección en Emiratos Árabes

Qué dice el reglamento FIFA sobre cambios en la lista del Mundial.

A diferencia del resto de los Mundiales de la era moderna, en esta ocasión la FIFA amplió la lista de convocados de 23 a 26 jugadores para permitirles a los entrenadores poder contar con más variantes en el caso de que las molestias físicas aquejen a sus planteles. Y, en este contexto, uno de los grandes interrogantes de los aficionados por estos días es si un lesionado puede ser reemplazado una vez que comience el torneo.

Según las reglas para de la Copa el Mundo que se disputará en Qatar, “solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección”. De esta manera, en caso de que algún futbolista sufra un problema físico un día antes del debut, podrá ser cambiado. Pero, si ocurre después, ese combinado deberá seguir compitiendo con 25 jugadores o menos.

Esto corre además para los arqueros. Es decir que si una selección sufre la baja de sus guardametas durante el certamen deberá ser un jugador de campo el que lo reemplace bajo los tres palos, ya que no se podrá convocar a otro de urgencia.

El artículo 24 inciso 3 indica además que “los sustitutos deberán ser elegidos por la selección participante, que informará debidamente a la FIFA (aportando toda la información específica sobre el jugador, así como una copia de su pasaporte). Una vez recibido y aceptado un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el jefe de los servicios médicos de la FIFA, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe en la Copa Mundial de la FIFA 2022. El sustituto deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado”. A su vez, su reemplazante podrá ser cualquier futbolista, no necesariamente uno que haya formado parte de la nómina preliminar de 55 apellidos que fue presentada ante FIFA por cada federación.

