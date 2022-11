La lesión de Joaquín Correa que preocupa a Scaloni a cinco días del debut de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022

Joaquín Correa ha generado preocupación en el cuerpo técnico de la selección argentina (Reuters)

“Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados. El resto ha jugado y no se les dice mucho más. Ellos son bastante grandecitos como para decir si están en condiciones de seguir o no”.

La frase que Lionel Scaloni pronunció después del 5-0 ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU) generó revuelo en la selección argentina ya que son varios los jugadores que están trabajando con molestias, a cinco días del debut en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, se conoció que esa frase habría sido una indirecta del entrenador para Joaquín Correa, quien disputó los segundos 45 minutos y terminó con dolores en una de sus piernas.

Es que el delantero del Inter de Milan había sufrido una lesión a principios de octubre en su equipo durante un partido ante el Barcelona por la Champions League: “El delantero nerazzurro presenta una molestia en el tendón de la rodilla izquierda. Su estado será evaluado día a día”, informó el parte médico del conjunto de italiano en aquel entonces. Después de ese encuentro, el ex Estudiantes tuvo varios días de descanso y parecía que estaba recuperado, pero al parecer sigue sintiendo dolores.

El futbolista de 28 años se realizó estudios en su rodilla este jueves y el cuerpo médico espera los resultados para evaluar qué hacer con él. Cabe recordar que si la lesión es seria, podría ser reemplazado en la lista de 26 si se informa 24 horas antes del primer partido de la Albiceleste. Pero, de no ser de gravedad, el jugador no puede ser cambiado. En caso de que los especialistas detecten un problema serio en su rodilla, su lugar en la nómina podría ser ocupado por Thiago Almada o por Ángel Correa.

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

Por lo pronto, el seleccionado argentino se encuentra en Doha y esta semana se entrenará de cara al duelo ante Arabia Saudita del martes por la primera fecha del Grupo C. Estas prácticas serán claves para ver la evolución de los jugadores que no están al ciento por ciento en el aspecto físico, tal y como reconoció el propio Scaloni: “Tampoco digo que vayan a salir de la lista. Es evidente que hay jugadores que no están bien y han quedado hoy fuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o corrían algún riesgo”.

Es que Nicolás González, Cristian Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Paulo Dybala aún no están en las mejores condiciones, pese a que todos estarían listos para el debut. Por eso, la máxima preocupación gira alrededor de Joaquín Correa.

