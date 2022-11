El sugestivo posteo del agente de Ángel Correa en medio de los rumores por un posible cambio en la lista de Argentina para el Mundial de Qatar

Tras la declaración de Lionel Scaloni por un posible cambio en la lista de Argentina para el Mundial de Qatar, Ángel Correa pasó a ser el "jugador 27" (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

La bomba explotó luego de la goleada de Argentina 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos. El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, reveló que podrían haber algún cambio entre quienes fueron convocados para jugar el Mundial de Qatar. Debido a que algunos jugadores argentinos están tocados y que se vienen recuperando de lesiones, el estratega de Pujato planteó la posibilidad de que alguno de los que hoy está en Medio Oriente puede ser desafectado.

Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados de la Selección: los reemplazan Ángel Correa y Thiago Almada El jugador de la Fiorentina, que acarreaba problemas físicos, sufrió una lesión muscular en la primera práctica del plantel en Doha: lo reemplazará Ángel Correa. Y el hombre del Inter, que había hecho un gol ante Emiratos Árabes, había terminado tocado VER NOTA

Las lupas se posaron automáticamente en Cristian “Cuti” Romero, quien sufrió una lesión en su pierna derecha el 17 de agosto durante un partido entre Tottenham y Chelsea y que desde entonces no había vuelto a tener continuidad en su club, más allá de sumar algunos minutos. Sin embargo, el zaguero es pieza clave del equipo y por eso se decidió que viaje al gran torneo y lo siguen esperando. Incluso, si el debut en el Mundial hubiese sido este miércoles, el cordobés habría jugado, adelantaron fuentes del combinado argentino.

Los dos futbolistas que estarían bajo la lupa son Nicolás González y Marcos Acuña, quien fue titular este miércoles y cumplió con una buena labor y de hecho asistió a Ángel Di María en su primer gol luego de un centro preciso desde la izquierda.

La revancha de Ángel Correa: de quedarse afuera de la lista de la Selección y la desazón de su familia en redes a entrar por la ventana al Mundial El rosarino del Atlético de Madrid había quedado al margen de la selección argentina, pero la lesión de Nicolás González le abrió un lugar. Su fuerte historia de vida, su paso por el quirófano y la revancha en Qatar VER NOTA

Acuña arrastra una pubalgia y si bien pudo jugar todo el primer tiempo del amistoso en Abu Dhabi y, al parecer, no habría respondido de manera positiva a sus inconvenientes musculares. El jugador del Sevilla no está recuperado de sus problemas físicos y está generando un dolor de cabeza en el cuerpo técnico.

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

En tanto que González sufrió un leve desgarro en el partido entre la Fiorentina e Inter de Milán a finales de octubre. Las pruebas que le realizaron en aquel entonces excluyeron lesiones músculo-tendinosas y tampoco presentó una “ruptura fibrilar” según el portal deportivo italiano Tuttosport. Justamente por eso tampoco jugó ante EAU este miércoles.

El posteo de la esposa de Ángel Correa luego que el delantero argentino se quede afuera del Mundial Sabrina Di Marzio escribió un extenso mensaje en sus redes sociales tras confirmarse que el delantero de Atlético de Madrid no viajará a Qatar. “No dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo” VER NOTA

Por dicha lesión y otras complicaciones, el ex futbolista de Argentinos jugó 10 partidos con la Fiorentina en la presente temporada en la que anotó 4 goles. El delantero sería el apuntado para ser reemplazado si no se recupera y en su puesto el que suena es Ángel Correa, quien se quedó afuera de la lista final sobre la hora y pasó a ser llamado el “jugador 27″. Esta posibilidad fue planteada en TyC Sports. Allí recordaron que en la última fecha FIFA en septiembre, González fue convocado, pero no jugó en los dos encuentros antes Honduras y Jamaica.

Por su parte, Ángel Correa cumplió cada vez que ingresó en la Selección y en la temporada venía siendo suplente en el Atlético Madrid, en el que jugó 21 encuentros y jugó 4 partidos. Por estas horas los jugadores tocados están siendo observados para ver cómo evolucionan y si alguno fuera desafectado, el ex delantero de San Lorenzo de Almagro sería el primero que recibiría el llamado.

La sugestiva foto en la que aparece Ángel Correa en medio de los rumores de un cambio de último momento en la lista de Argentina del Mundial de Qatar

En medio de este contexto, a Correa se lo vio sonriente junto a su representante Agustín Jiménez, quien publicó una sugestiva foto en sus historias de Instagram que los muestra en un picado entre amigos y en el que también jugó Thiago Almada, otro que se quedó afuera del Mundial y que tiene el mismo manager.

Hasta 24 horas antes del debut, la selección argentina puede informarle a la FIFA alguna modificación en los convocados y el hipotético sustituto puede salir de la lista inicial de 55 jugadores que presentó Scaloni. Correa pasó el primer corte y se mantuvo en el segundo que quedó en 31 futbolistas. Sin embargo, no pasó la última instancia y se lamentó el no haber estado en el plantel definitivo.

Mientras tanto, la selección Argentina ya llegó a la Universidad de Qatar, su hogar en el Mundial y fue recibida por una multitud en medio de un fervor con cientos de hinchas que se ilusionan con el equipo albiceleste. ¿Sumará una cara nueva de último momento?

Seguir leyendo: