La agenda de la selección argentina camino al debut contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar

La agenda de la selección argentina rumbo a Arabia Saudita

A seis días del debut en el Mundial de Qatar, la selección argentina logró una nueva y contundente victoria en su último amistoso de preparación. Fue un triunfo abultado por 5 a 0 ante Emiratos Árabes, en un encuentro que le permitió a Lionel Scaloni hacer la prueba final de cara al estreno en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C.

Fue un partido particular para el entrenador Lionel Scaloni. Como ya lo había anticipado en la conferencia de prensa, su idea y la del resto del cuerpo técnico era no arriesgar a nadie del plantel en la antesala del comienzo del máximo torneo. Y así lo hizo. Más allá de las ausencias de Cuti Romero, Paulo Dybala y Papu Gómez (quedaron fuera del banco), y de que a Di María y Acuña sólo los dejó en campo 45 minutos, el seleccionado no tuvo problemas para vencer al rival de turno en el estadio Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dhabi.

Tras abandonar el estadio, la delegación tiene previsto volver al espacio de concentración que tuvo la delegación desde su llegada a suelo árabe. Allí cenará y luego viajará al aeropuerto de Abu Dhabi para subirse a un vuelo chárter que durará unos entre 40 y 45 minutos con destino final en la ciudad de Doha.

De ahí en más, los 26 jugadores más el único sparring que decidió llevar el cuerpo técnico -el arquero juvenil de Tigre Federico Gomes Gerth-, sumado al resto del personal de AFA se subirán a un micro oficial de la organización que los trasladará a la Universidad de Qatar, el lugar elegido por la Asociación del Fútbol Argentino como búnker del seleccionado para la Copa del Mundo, y pasarán su primera noche de descanso.

La selección argentina dejará Abu Dhabi y viajará a Qatar (@Argentina)

Como FIFA se lo solicitó a cada una de las 32 selecciones que competirán en tierra qatarí, la selección argentina (completa, porque parte del staff ya está ahí) llegará cinco días antes de su debut en el Mundial. Es más, lo hizo con un día de más en el calendario.

De esta manera, el jueves 17 será la fecha señalada para la primera práctica del combinado nacional con el capitán Lionel Messi al frente en Doha. Lo mismo se repetirá el viernes, sábado y domingo. La prensa tendrá acceso a los primeros 15 minutos de los trabajos que encabezará Scaloni en el centro de entrenamiento. El próximo lunes 21 será el famoso día -1 para la organización. A 24 horas del debut contra Arabia Saudita, Argentina reconocerá y se entrenará en el estadio Lusail, el más grande de las ocho sedes del Mundial y, además, el recinto elegido para albergar la final del certamen el próximo domingo 18 de diciembre. Además, el DT tendrá contacto con los medios en la conferencia de prensa.

Y así llegará el tan ansiado martes 22 de noviembre, día del estreno de la Selección ante los árabes por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

El cronograma de la selección argentina en el Mundial de Qatar

- Miércoles 16 de noviembre: viaje de Abu Dhabi a Qatar. Ingreso a la Universidad de Qatar, búnker argentino durante toda la Copa del Mundo.

- Jueves 17 de noviembre: primera práctica del equipo de Lionel Scaloni en territorio qatarí.

- Viernes 18 de noviembre: entrenamiento de Argentina.

- Sábado 19 de noviembre: entrenamiento de Argentina.

- Domingo 20 de noviembre: entrenamiento de Argentina.

- Lunes 21 de noviembre: reconocimiento y práctica en el estadio Lusail. Scaloni y un jugador elegido hablarán en conferencia de prensa.

- Martes 22 de noviembre: partido ante Arabia Saudita por el Grupo C del Mundial de Qatar a las 7 (hora argentina).

