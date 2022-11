Checo Pérez rompió el silencio tras controversia con Max Verstappen: “Esto quedó atrás”

El mexicano se inconformó con su compañero de escudería tras el GP de Brasil. (Foto: REUTERS/Johanna Geron)

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez (Red Bull), rompió el silencio en sus redes sociales tras la polémica reacción que denostó indignación con su compañero de escudería, Max Verstappen, en el Gran Premio (GP) de Brasil, del pasado 13 de noviembre.

Y es que, cabe recordar, el oriundo de Jalisco se lanzó contra el neerlandés luego que éste desacatara las instrucciones de equipo y no lo dejara pasar para la última vuelta del circuito: “Eso demuestra quien realmente es”, expresó Pérez tras culminar en el séptimo lugar de la penúltima etapa de la temporada 2022 de la Fórmula 1 (F1).

Pese a esta y otras declaraciones, el oriundo de Jalisco afirmó que la controversia con el bicampeón del mundo “quedó atrás” y los detalles de la misma se mantendrán internamente como un asunto de equipo. Esto, no sin antes lamentar la pérdida de ritmo que tras el segundo Safety Car le costó el podio del Autódromo José Carlos Pace: “Qué día el de ayer”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”.

En tanto, Checo aseguró que su enfoque ahora estará en Abu Dabi: la última etapa de la temporada y en la cual se disputará el Subcampeonato de Pilotos contra el Ferrari, Charles Leclerc. Ambos pilotos suman un total de 290 puntos en la tabla, por lo que se espera un cierre de temporada cardiaco.

Sergio Pérez informó que la controversia con su compañero de equipo quedará en un asunto interno de Red Bull. (Captura: Twitter)

El sexto lugar que friccionó la relación entre Sergio Pérez y Max Verstappen

El considerable ritmo con el que Checo Pérez defendió su entrada en el podio del GP de Brasil fue tambaleado con la segunda entrada del Safety Car, luego que el McLaren de Lando Norris se quedara sin potencia.

Luego del re-lanzamiento de la carrera, el Red Bull bajó hasta el séptimo lugar tras un rebase cuádruple por parte de la dupla de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.; del Alpine, Fernando Alonso, y finalmente de Verstappen - aunque este último fue estrategia del equipo del toro rojo para evitar que el monegasco sumara más puntos en el Subcampeonato.

Pero ante la dificultad del neerlandés para rebasar al español de Alpine, Red Bull cambió de planes y a última hora ordenó a Verstappen dejar pasar a Pérez. No obstante, el doble campeón del mundo no acató las instrucciones y culminó la competencia en el sexto lugar.

“Lo dije la otra vez este verano que no me pidas lo que me acabas de pedir ¿Quedó claro? (...) Di mis razones y no voy a cambiar”, se justificó tras ser cuestionado por su ingeniero, Giampiero Lambiase, durante el on boarding. Más tarde, Verstappen argumentó ante los medios que su actuar obedeció a “cosas del pasado” y se comprometió a ayudar a Pérez para Abu Dabi.

Verstappen desobedeció al equipo y no cedió el sexto lugar a Pérez. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

Ante la desobediencia de Verstappen, Christian Horner, jefe de mecánico de Red Bull, se disculpó con Checo. Fue ahí que el mexicano señaló que el actuar de su compañero demostró “quien es realmente”.

Sin embargo, la molestia e indignación del jalisciense no se limitó a una conversación de radio y amplió su sentir ante los micrófonos de Sky Sports: “Después de todo lo que he hecho por él, es un poco decepcionante, para ser honesto. Estoy realmente sorprendido”, declaró con notoria confusión.

“Creo que no entiendo sus razones, muy sorprendido. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mi”.

Finalmente, el propio Horner aseguró que los dos corredores limaron asperezas y se reconciliaron: “Se han dado la mano y estamos absolutamente centrados en la próxima carrera”, aseveró.

