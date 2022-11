Perico Pérez perdió a su madre por COVID-19 y le respondió a Gabriela Cerruti por su frase sobre el memorial a los muertos durante la pandemia

La respuesta de Perico Pérez a la portavoz presidencial

“Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la Derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”. La frase le pertenece a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, en medio de una recorrida con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Esta declaración sobre el memorial a los muertos por coronavirus generó un sinfín de respuestas como la del ex futbolista Hugo Perico Pérez.

Repudio opositor por una frase de Gabriela Cerruti a una ministra española: “La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid” Durante una recorrida con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, la Portavoz del Gobierno hizo referencia al memorial de las víctimas de la pandemia VER NOTA

El ex jugador de Racing e Independiente sufrió las consecuencias de la pandemia con la muerte de su madre por esta enfermedad y, luego de escuchar esta frase, realizó su descargo a través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter.

“Cerruti, no sabes lo que me cuesta hablarte. Creo que ni siquiera le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar. Se llamaba Teresa. Mi mamá. La que amo y amaré toda mi vida. La que se me fue con Covid por segunda vez. Sin ningún tipo de síntoma, se fue entregando por no poder ver a sus tres hijos y a sus nietos”, declaró Perico.

A continuación, se explayó en el vínculo que lo unía con ella: “Mi mamá me enseñó los códigos de la vida junto a mi padre, que se me fue muy temprano también. Hoy soy huérfano de dos padres excelentes, que amaré toda mi vida”.

Visiblemente molesto, volvió a concentrar su atención en las declaraciones hechas por Cerruti: “Mis padres me enseñaron códigos... Y después de escucharte a vos... No sé con quién querés ganar. Quiero decirte que lo único que mi mamá me daba con la derecha era el mate. Sos muy poca cosa para hablar de los que no están para poderte contestar. Nacer sin nada en el corazón... Sos muy pobre Cerruti, muy pobre”.

La vocera del Gobierno hizo un particular comentario durante la visita de la ministra de Igualdad de España

Esta respuesta del ex futbolista de la selección argentina que disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 se generó a raíz del encuentro que mantuvo la integrante del Gobierno Nacional con Montero. En medio de una recorrida por la Casa Rosada, enfocó su mirada en el monumento a Manuel Belgrano ubicado en la Plaza de Mayo y lanzó la frase que generó este mensaje.

Familiares y allegados a víctimas del COVID-19 se habían acercado el 4 de septiembre de 2021 en lo que fue conocido como la “Marcha de las Piedras” para colocar este tipo de objetos con las inscripciones de los nombres de los seres queridos que murieron por esta enfermedad.

La propuesta de esta iniciativa que había sido viralizada en redes sociales constaba de depositar una piedra por cada ausente. “En paz, en orden, con respeto”, rezaba el lema de este evento.

Seguir leyendo: