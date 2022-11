Repudio opositor por una frase de Gabriela Cerruti a una ministra española: “La derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”

La vocera del Gobierno hizo un particular comentario durante la visita de la ministra de Igualdad de España

La Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, publicó en sus redes un fragmento de la recorrida que realizó en Casa Rosada la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. En el material audiovisual se puede ver cómo, en determinado momento, la funcionaria hace referencia al memorial homenaje a las víctimas del Covid-19 y lo relaciona con “la derecha argentina”.

“En la fuente… Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la Derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”, asegura Cerruti, ante la mirada de Montero.

Una vez que el video se empezó a viralizar en las redes, dirigentes del arco opositor manifestaron sus críticas. Uno de ellos, el ex Secretario de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, afirmó: “Sí, se escucharon las palabras de odio, la insensibilidad, la falta de respeto, la mentira, la ignorancia, la brutalidad, la estupidez. En síntesis, se escucha a Gabriela Cerruti, una persona que perdió el alma en su desesperación por ser parte del poder”.

En tanto, la diputada de la Provincia de Buenos Aires por el ARI Maricel Etchecoin se mantuvo en la misma línea crítica: “Cuánta insensibilidad y falta de respeto. Le recuerdo que muchas familias no pudieron despedir a sus seres queridos. Se recordaban a personas, un homenaje a quienes ya no están y no tuvieron el privilegio de saltearse la fila para recibir la vacuna. Repudiables sus dichos”.

El homenaje instalado junto al monumento al General Belgrano surgió el 4 de septiembre de 2021, cuando se llevaba un año y medio de pandemia de Covid. Esa jornada fue bautizada por una gran parte de la ciudadanía argentina como la “Marcha de las Piedras”.

El memorial de las piedras fue instalado el 4 de septiembre de 2021

En las escalinatas que rodean el monumento a Belgrano, diferentes familiares y allegados a víctimas mortales del coronavirus instalaron piedras con las inscripciones de los nombres de su seres queridos que perdieron la vida por la enfermedad.

La idea había sido viralizada en las redes y repartidas durante la propia marcha de ese 4 de septiembre mediante folletos: “Depositamos una piedra por cada ausencia. En paz, en orden, con respeto”, rezaba el lema que acompañaba la propuesta en los folletos.

La instalación de las piedras junto al monumento produjo inquietud en el Gobierno de Alberto Fernández. Ese mismo día, empleados del mismo Gobierno retiraron del lugar todas las piedras y las trasladaron al Salón de los Patriotas, en la Casa Rosada. Sin embargo, los familiares y amigos de las víctimas reclamaron que sean devueltas al monumento a Belgrano.

El día en que el memorial a las víctimas del Covid-19 fue vandalizado por asistentes a la marcha por el Día de la Lealtad peronista 2021

Un mes y medio después, cuando se celebró el acto por el Día de la Lealtad peronista, algunos manifestantes que acudieron al evento decidieron vandalizar el memorial a las víctimas del Covid. Caminaron sobre las piedras que recordaban a las víctimas y hasta arrancaron las fotos de los difuntos que estaban pegadas en los laterales del Monumento.

