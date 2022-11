El tenso cruce entre Carlos Alcaraz y el Mono Navarro Montoya por el festejo del gol que definió el triunfo de Racing ante Boca: “Ellos nos cargaron”

Sucedió luego del triunfo de La Academia ante Boca

Minuto 118 del partido. Piovi envió el centro desde la izquierda y Carlos Alcaraz atacó el área y resolvió de cabeza el Trofeo de Campeones. Era el 2-1 para Racing ante Boca Juniors en San Luis. El mediocampista se quitó la camiseta, señaló el escudo y se señaló a él mismo, como subrayando su pertenencia. Se arrodilló en el área, abrió sus brazos, se hizo la señal de la cruz y quedó petrificado. El problema es que lo hizo de cara a los fanáticos del Xeneize.

Enseguida, los jugadores auriazules, con Óscar Romero, Agustín Sandez, Carlos Zambrano y Nicolás Figal a la cabeza lo increparon, y el árbitro Facundo Tello siguió con su festival de tarjetas rojas: expulsó al autor de la conquista por doble amarilla (se quitó la casaca), a los peruanos Zambrano y Luis Advíncula por participar de la trifulca, y a Jonathan Galván por sumarse.

¿Fue una provocación del juvenil? Todavía con la efervescencia al máximo, en pleno festejo, soltó: “Muchas veces nos dieron por muertos. El cuerpo técnico siempre me dice que rompa líneas, que tengo buena llegada y cabezazo. La primera pelota que toqué pegó en el palo. Se me fue dando. Por suerte pude tener una más. Cuando hice el gol pensé en festejar. Le pido disculpas a la gente de Boca si se sintió mal, pero no me podía cruzar toda la cancha. Se ve que se lo tomaron mal. Ellos la vez pasada nos cargaron, no dijimos nada y cerramos el orto. Yo estoy contento por mí, por la gente y por el grupo”.

El affaire del festejo de gol llegó a la entrevista en el estudio que ESPN montó en el campo de juego. Allí, Carlos Fernando Navarro Montoya, ídolo de Boca, ex Independiente y hoy en el rol de analista, le remarcó a Alcaraz que no le había parecido correcta la celebración. Y se dio un ida y vuelta respetuoso, pero tenso.

“Entiendo que estés enojado, molesto”, le respondió el volante. “No, no estoy enojado, simplemente no me gustó, como estoy adelante tuyo y en mi comentario seguramente lo voy a marcar, te lo quiero decir”, replicó el Mono.

“Está perfecto. Como a vos quizá te molestó, a nosotros, y a la hinchada, nos molestó cuando ellos nos cargaron, que si la queríamos a la Copa, si la queríamos dijo el 9 (por Benedetto), o el central de ellos que dijo si estábamos Copetti. Estamos muy tranquilos. Sabíamos que teníamos que hacer nuestro juego, jugar de la mejor manera, sabíamos que si estábamos unidos lo íbamos a sacar adelante”, subrayó.

“Si el que lleva la camiseta de Boca e Independiente, lo voy a marcar. Hay que respetar a los futbolistas, porque somos compañeros que a veces somos adversarios, y el respeto tiene que estar por delante”, concluyó el ex guardameta.

